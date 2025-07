We stappen weer eens een keer in een Volkswagen Kever. Gewoon omdat die dingen haast onuitroeibaar lijken, ze blijven maar gekocht worden als klassieker. En dat terwijl opvolger Golf de 50 ook al gepasseerd is!

De Kever. Hele generaties groeiden ermee op. Ruim 21,5-miljoen zijn er tussen 1938 en 2003 gebouwd. Toch begon in de jaren ‘60 de realiteit het uitgemolken concept te achterhalen. Met modellen als de Ponton en de 411 probeerde Volkswagen de concurrentie bij te blijven, maar het werd steeds duidelijker dat er een koerswijziging nodig was. In 1970 kreeg de Kever na 32 jaar een impuls door middel van een betere voor- en achterwielophanging.

De 1302 is behoorlijk aangepast

De als 1302 betitelde VW heeft McPherson-veerpoten, een bredere en langere neus en een grotere spoorbreedte. De goedkoopste 1302 heeft een 1.285 cc boxer met 44 pk, de S heeft een 1.6-liter motor. Die ligt in de auto waarmee wij op pad gaan en is bovendien gekoppeld aan een versnellingsbak met een iets langere eindoverbrenging. In het overwegend vlakke Nederland kun je daar prima mee uit de voeten en is er bij een tempo van 100 km/h een beetje meer rust aan boord.

1.6 biedt nauwelijks meer dan de 1.3

Qua vermogen en koppel heeft de 1.6 niet heel veel meer te bieden dan de 1.3, dat merk je ook. Maar hij stuurt wel stukken beter dan de oorspronkelijke Kever en voelt stabieler aan. Maar dan nog kon hij prijsgenoten als de Ford Escort en Opel Kadett niet aan. En de Japanners waren ook voorzichtig in opmars. Denk aan de voorwielaangedreven Datsun Cherry 100A, de Mazda 1300 en de Toyota Corolla 1200. Of wat te denken van de destijds moderne en ruime Fiat 128? En toch borduurde Volkswagen voort op het thema luchtgekoelde boxer op de achteras, waarvan de productie in 1938 startte. Rijden met een Kever heeft zeker zijn charme. De staande pedalen, de lange pook, het uit duizenden herkenbare motorgeluid; de nostalgie druipt er vanaf. Er blijft dan ook altijd een markt voor de kleine VW, al heeft de eerste generatie Golf dat al een beetje overgenomen. In deze kleur (Shantangelb) en met de leuke set lichtmetaal weet dit exemplaar zich alsnog te onderscheiden van de grijze massa.

Technische gegevens

Motor 4-cil., boxer, luchtgekoeld

Cilinderinhoud 1.584 cc

Max. vermogen 37 kW/50 pk bij 4.000 tpm

Max. koppel 106 Nm bij 2.800 tpm

Topsnelheid 138 km/h

0-100 km/h 19,5 s

Verbruik gem. 12,0 l/100 km

Vraagprijs dit exemplaar € 11.950 (5.179 kilometer op de teller)