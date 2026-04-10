De nieuwe Mercedes-Benz GLB is er zowel elektrisch als met benzinemotor, met voor-, vier- of achterwielaandrijving en met vijf of zeven zitplaatsen. Mooi dat het kan, maar we zijn net zo goed onder de indruk van de manier waarop de ruitenwissers voortaan hun werk doen.

Is dit de nieuwe EQB?

Met een compleet nieuwe GLB vervangt Mercedes-Benz in één keer zowel de oude GLB met verbrandingsmotoren als diens elektrische zustermodel, de EQB. Voortaan is er gewoon één model met één naam voor alle aandrijfvarianten, net zoals bij de nieuwe CLA, waarmee de nieuwe GLB zijn MMA-platform deelt (Mercedes-Benz Modular Architecture).

Waarom is de nieuwe GLB groter dan zijn voorganger?

De GLB is ten opzichte van zijn voorgangers in alle richtingen gegroeid, de afstand tussen voor- en achteras is met maar liefst 6 centimeter toegenomen. Het levert voorin een prima zitpositie op en ook achterin is het in deze C-segment SUV goed uit te houden. Die groei van de wielbasis is het directe gevolg van de manier waarop deze auto is ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van de vorige generatie was de GLB met verbrandingsmotoren leidend. De elektrische EQB was secundair, waardoor er compromissen gesloten moesten worden. Nu is het andersom gegaan; eerst de EV en daarna de variant met verbrandingsmotor.

Hoe zit je in de nieuwe Mercedes-Benz GLB?

Dat levert de ingenieurs vooral meer vrijheid op bij het vinden van ruimte voor het accupakket onder de vloer: gewoon een langere wielbasis. Ze hoefden hierdoor dus niet meer zoals bij de EQB in de hoogte te werken om de accucellen kwijt te kunnen. Dat leverde de EQB een hogere vloer op dan de vorige GLB met verbrandingsmotor en, om voldoende hoofdruimte over te houden, een achterbankzitting die laag bij de grond stond. Gevolg: achterin de EQB zat je veel meer met opgetrokken knieën. Bij de nieuwe GLB is dat dus niet meer het geval. De interieurruimte is voortaan bij alle aandrijfvarianten gelijk, je zit achterin de elektrische GLB nu net zo goed als in de GLB met benzinemotor.

Kun je een beetje bagage meenemen?

Als optie bij de vijfzitter en standaard bij de zevenzitter kun je de achterbank 14 centimeter verschuiven voor optimale beenruimte of juist meer bagageruimte. Als vijfzitter biedt de GLB ongeacht de aandrijflijn onder de afdekhoes een bagageruimte van 540 liter. Dat is 45 liter meer dan de EQB had, maar wel 25 liter minder dan bij de oude GLB met verbrandingsmotor. Bij de versies met een derde achterbank heeft de kofferbak een iets kleinere inhoud: 480 liter. Daarnaast hebben de elektrische GLB’s aan de voorkant ook nog een 127 liter grote frunk.

Hoe is het interieur?

Het interieur is voor een C-segment auto dik in orde, op de afwerking en de gebruikte materialen valt weinig aan te merken. Het dashboard lijkt één op één overgenomen uit de CLA en bestaat uit een groot glazen paneel met daarin recht voor je het helder af te lezen digitale instrumentarium en daarnaast het bedieningsvriendelijke multimediasysteem. Tegen meerprijs is er ook nog een infotainmentscherm voor de passagier.

Wat maakt de ruitenwissers speciaal?

Wat we nog niet eerder hebben gezien is de ruitensproeier met inweekfunctie. Na een druk op de knop gaat de ruitenwisser één keer heen en weer over de voorruit, waarbij de vloeistof uit de extra langzaam naar zijn ruststand terugkerende ruitenwisserarm over het raam spuit. Vervolgens gebeurt er dertig seconden niets, de vloeistof krijgt even de tijd om in te weken en zo bijvoorbeeld pekelaanslag op te lossen. Na een halve minuut veegt de ruitenwisser vervolgens de ruit schoon. Dat is veel prettiger dan een ruitenwisser die vooral bezig is het water meteen weg te vegen en de viezigheid uit te smeren. Uiteraard werkt dit alleen bij stilstand; je moet er niet aan denken dat je tijdens het rijden een halve minuut lang niet door een natte voorruit kunt kijken. Bij een zeker Tsjechisch automerk zouden ze zoiets Simply Clever noemen.

Komt er ook een PHEV?

Met de 1,5-liter Miller-motor is de GLB in principe een voorwielaandrijver. Bij de vierwielaandrijver loopt er een cardanas naar de achteras, Mercedes kiest voor de vierwielaangedreven benzineversies niet voor een achteras met elektromotor zoals bijvoorbeeld Toyota dat wel doet bij de RAV4. Dat wordt volgens Mercedes bij de GLB te gecompliceerd en vraagt te veel ruimte. Om dezelfde reden staat er ook geen plug-in hybride gepland. Als er een uitlaat (en bij een 4x4 een cardanas) onder de auto doorloopt, zou met de beschikbare ruimte het accupakket voor de PHEV in tweeën gesplitst moeten worden, aan weerszijden van de uitlaat een gedeelte. Dat is onnodig ingewikkeld en dus duur, zeggen ze in Stuttgart. Bij de elektrische GLB is de ruimteverdeling onder de auto anders. Om te beginnen is de elektrisch aangedreven GLB in beginsel een achterwielaandrijver met een tweetraps automaat. Bij de elektrische vierwielaandrijver loopt er geen cardanas naar voren, maar heeft de vooras een eigen elektromotor. Daar kan dat wel, en blijft er bovendien genoeg ruimte over voor de frunk.

Heeft de nieuwe GLB een fijne aandrijflijn?

Onze eerste kilometers met de GLB maken we met de elektrische 250+. Die heeft net als de CLA 250+ een bij 272 pk en 335 Nm piekende elektromotor achterin. En net als bij de CLA 250+ maakt die motor het mogelijk dat we met de GLB lekker vlot aan het verkeer deelnemen. Afhankelijk van de omstandigheden – maar bij maximaal 120 km/h – bepaalt de elektronica wanneer de automaat schakelt. Dat gaat dermate soepel dat we dat niet waarnemen. De motor is in elk geval altijd bij de les. De 250+ heeft net als de 350 4Matic een 85,5-kWh NMC-accu. Hiermee moeten we volgens WLTP 632 kilometer ver kunnen komen. Netjes, maar toch 159 km minder dan Das Haus voor de CLA met dezelfde techniek opgeeft. Een 20 centimeter hogere carrosserie en een 245 kg hogere massa hebben zo hun invloed. Gelukkig gaat opladen aan de snellader met 320 kW gelijkstroom lekker rap dankzij 800-volt techniek. Bij de wisselstroompaal kan standaard met 11 kW geladen worden en als optie met 22 kW.

Hoe rijdt de nieuwe Mercedes-Benz GLB?

Hoewel de GLB dus veel hoger is dan de CLA helt de SUV mede dankzij het accupakket in de vloer weinig over. Hij gaat mooi stabiel over het asfalt. Ons kennismakingsexemplaar is voorzien van 20-inch lichtmetaal en dat betekent standaard adaptieve schokdempers. Die blijken zich prima van hun taak te kwijten en weten een teveel aan beweging effectief de kop in te drukken. Niettemin, zonder dat het ook maar een fractie te veel deint ligt de nadruk vooral op comfort. De stuurinrichting sluit hier keurig bij aan. Die loopt niet over van feedback maar maakt het wel mogelijk om de GLB lekker koersvast de hoek om te loodsen. Ook als we wat sneller een bocht in duiken hebben we niet het gevoel dat deze Mercedes ons in de steek zal laten.

Wat kost de nieuwe GLB?

Voor de elektrische GLB begint de prijslijst bij €51.739, twee mille meer dan Mercedes voor de elektrische CLA Shooting Brake rekent. Het is evenwel een serieus bedrag als je dat vergelijkt met de elektrisch veel volwassenere Tesla Model Y. Maar goed, die Tesla cross-over biedt achterin niet de ruimte en praktische bruikbaarheid van Mercedes’ compacte SUV. Die slag is voor de GLB.