We hebben bij de Opel Frontera-duurtester vooral gekeken naar de hoeveelheid auto die je voor het geld krijgt. Want de Frontera zit net als de Citroën C3 Aircross, waarmee hij veel componenten deelt, in de budgethoek van Stellantis. Een terugblik op een half jaar Frontera rijden.

In de neus van de duurtest-Opel ligt een 145 pk sterke hybride aandrijflijn (1.2 Turbo Hybrid 145 Edition, € 31.999), bestaande uit een mild-hybride driecilinder turbomotor en een automaat met dubbele koppeling met daarin ook een kleine elektromotor. We kunnen concluderen dat Opel bepaald niet heeft beknibbeld op vermogen, want het aggregaat levert meer pk’s dan Rüsselsheim van fabriekswege opgeeft. Met 153 pk komt hij zelfs in de buurt van het vermogen van de volledig hybride Dacia Bigster. Omdat de Roemeen op hetzelfde moment ook in de duurtestgarage verbleef, mochten ze tegen elkaar aantreden voor een vergelijkende test. Die de Dacia overigens op punten won.

Functioneel

Bij ons is na zes maanden duurtest met de functionele Opel ook enigszins een Dacia-gevoel blijven hangen. Zo is het dashboard aanmerkelijk simpeler dan in de grotere Grandland. De knoppen en schermen zijn eenvoudiger. Een van de pluspunten van het interieur is de fysieke knop voor het uitschakelen van het alarm bij het overschrijden van de maximumsnelheid. Verder straalt het interieur de degelijkheid uit die doet denken aan Opels van weleer, bijvoorbeeld aan het dashboard van de eerste generatie Meriva. Niet zo degelijk bleek de keuzehendel voor de rijstanden van de automaat. Die weigerde dienst en zelfs na een lang verblijf bij de dealer bleek de oorzaak niet te achterhalen. De oplossing kwam er wel, want opeens deed hij het weer!

Zuinig rijden kan goed met de Frontera

Praktisch, behoorlijk zuinig maar niet zo verfijnd. Dat zijn eigenschappen waarmee de Opel Frontera dus een alternatief kan zijn voor de hoogzittende Dacia’s Duster en Bigster. Met zijn formaat valt hij daar een beetje tussenin. Hij is nuchter, en mocht het Opel-logo je niet aanstaan, weet dan dat hij er ook als Citroën C3 Aircross is. Daarmee hebben we met deze duurtest feitelijk twee auto’s van twee merken behandeld, en je kunt ze allebei bovendien als elektrische auto krijgen. De Fiat Grande Panda deelt eveneens genen met de Frontera, maar onderscheidt zich met een wat frivoler en veel eigener karakter.

Dit valt op:

+ Krachtige driecilinder hybride

+ Net verbruik

- Bakbediening weigerde dienst

- Niet verfijnd

Duurtest Opel Frontera in cijfers

Beginstand 9 km

Eindstand 13.594 km

Gereden kilometers 13.585 km

Getankte liters 803,71

Gem. verbruik 5,9 l/100 km (1:16,9)

Brandstofkosten € 1.548,49