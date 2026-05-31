Inbreken in het segment van de BMW’s en Mercedessen van deze wereld is een enorme opgave. Vraag het Lexus, dat het al decennia probeert. Of DS, dat alweer enige jaren aan de weg timmert. Met de RZ en Numéro 8 hebben ze interessante buitenbeentjes in chique panties.

De overgang naar elektrisch rijden biedt veel kansen, maar ook de nodige uitdagingen. Kort door de bocht zou je kunnen concluderen dat elke elektromotor hetzelfde doet. Ze leveren allemaal vrijwel meteen hun volledige koppel, zijn allemaal stil en hebben allemaal een efficiëntie van 95 procent of meer. Voor de echte diehard tech-nerds zijn er heus interessante verschillen in hoe je de motor opbouwt, maar de eindgebruiker merkt in de praktijk helemaal niets daarvan.

Voor DS, voortgekomen uit Citroën, is dat een enorme kans. Immers, ineens hoef je geen zes- of achtcilinder te ontwikkelen om mee te kunnen doen met premiummerken als BMW of Mercedes. Maar voor Lexus is het tevens een risico. De Japanners konden enorm stille en efficiënte verbrandingsmotoren bouwen. Voor alle merken, inclusief DS en Lexus, geldt dat er in ieder geval een mogelijkheid minder is om je te onderscheiden. Dus moet je op zoek naar wat anders. Lexus zoekt het met de RZ heel erg in de tech-hoek, met optioneel een drive-by-wire-stuur en in alle gevallen een enorm touchscreen. DS gaat vol voor eigenzinnigheid met vormgeving die, of je het nu mooi vindt of niet, in ieder geval indruk achterlaat.

DS gaat met de No 8 voor opzienbarend, Lexus maakt de RZ rustig

Het koetswerk van de DS Numéro 8 mag je gerust al indrukwekkend noemen, maar het interieur is pas echt een aanslag op je zintuigen. Trek het portier open en je betreedt een wereld van eigenzinnige vormen, diverse materialen en een vormgeving die allesbehalve saai is. Op sommige punten ziet zijn interieur er werkelijk adembenemend uit. Het optionele leer bijvoorbeeld. Maar op andere punten merk je dat deze DS componenten deelt met concerngenoten van Stellantis die allesbehalve premium zijn. Neem bijvoorbeeld de knopjes van het geheugen van de elektrische stoelverstelling. Die vond je vijftien jaar geleden ook al in producten van (toen nog) PSA. Dat verzwakt je verhaal als premiumfabrikant enigszins. Ook het touchscreen heeft niet het formaat of de snelheid van bijvoorbeeld het systeem van Lexus. Jammer, want de bediening vergt daardoor vaak meer tijd en aandacht dan wenselijk zou zijn.

Gelukkig kun je aardig wat functies naar eigen inzicht indelen. Doe dat vooral, want daardoor vermijd je een zoektocht onderweg. Er zijn redelijk wat fysieke knoppen; die concentreren zich echter vooral op het stuur en dat maakt dat je al snel aan het priegelen slaat. Dat geldt ook voor de mensen op de achterbank. Althans: voor zo’n grote auto valt de ruimte een beetje tegen. De gemiddelde Nederlander zit er heel aardig, ben je groter dan gemiddeld, dan is het niet heel riant.

Heel anders is het gesteld met de laadruimte, want met 620 liter inhoud is de bagageruimte van de Numéro 8 ronduit riant te noemen. Een stuk groter ook dan de Lexus RS, die het met bijna 100 liter minder moet doen. Toch voelt ook die niet heel erg beperkt aan en op de achterbank zit je in de Japanner juist weer wat beter. Voorin is het contrast met de DS groot. Omdat het er veel rustiger en homogener uitziet en ook omdat het enorme touchscreen veel sneller is. Aangezien je heel veel functies via dat scherm moet bedienen, is dat maar goed ook. De mogelijkheden voor personalisatie zijn eveneens vrij beperkt, maar vanwege de grootte van de buttons en de snelheid vormt dat geen probleem.

Onderstel DS No 8 is uitgesprokener dan dat van Lexus RZ

Dat ze bij Lexus wel weten hoe je een onderstel moet afstellen, zal niemand verbazen en ook bij de RZ is het goed gelukt. Er is overduidelijk gemikt op comfort, maar zonder dat het allemaal te vaag mocht worden, en dat pakt heel goed uit. De RZ is lekker stevig, zonder hardheid, en de besturing werkt voorspelbaar en met een goede hoeveelheid tegendruk. Het opzienbarende stuurwiel met drive-by-wire-technologie is op de 350e niet leverbaar en eerlijk gezegd vinden wij dat helemaal niet erg. De RZ rijdt in zijn basistrim domweg heel erg fijn. De enorm dikke beglazing helpt daar zeker bij, aangezien het zelfs op de snelweg muisstil blijft aan boord. Bij het remmen kun je via de flippers de mate van recupereren op de elektromotor heel eenvoudig regelen. Dat had overigens wel iets fanatieker gemogen in de sterkste stand. Echt one pedal driving zit er niet in.

Bij DS is dat wel zo. Ook die heeft flippers om de mate van recupereren te regelen en een separate knop om volledig met één pedaal te kunnen rijden. Dan komt de Numéro 8 ook echt helemaal tot stilstand zonder dat je de rem hoeft aan te raken. Helaas heeft dat tot gevolg dat je aan de sterkste recuperatiestand vastzit. Verder mikt DS nog meer op comfort dan Lexus. Dat werkt in sommige omstandigheden prima, zoals op de snelweg. De Numéro 8 is dan bijna net zo stil als de RZ en deint enorm.

Dat gebeurt vooral met het onderstel in de comfortstand. Dan maakt de Fransman in deze uitvoering gebruik van een camera achter de voorruit om de dempers vooraf zachter of harder te maken. Heerlijk rustgevend. Neem echt een bocht en de DS gaat heel fanatiek hangen. Daar moet je van houden. Of je moet je tempo erop aanpassen. Het is niet zo dat je meteen geen grip meer hebt, maar je komt niet snel in de verleiding om harder dan noodzakelijk te gaan.

Lexus RZ komt met kleinere accu bijna net zo ver als DS No 8

Voor die Active Scan Suspension moet je de Long Range-versie in Étoile-trim van de DS Numéro 8 bestellen. Op de Standard Range ontbreekt het cameragestuurde onderstel helaas. Als Long Range Étoile heb je meteen een heel grote batterij met een nettocapaciteit van 97,2 kWh. In theorie is dat accupakket goed voor een actieradius van 750 kilometer, maar in de praktijk is dat niet haalbaar. In de nog vrij koude testweek komen we op een verbruik van 17,5 kWh per 100 kilometer, dus na een kleine 500 kilometer is het feest voorbij.

Opladen gaat met maximaal 160 kW aan de snellader of met 11 kW aan de wisselstroomlader. Desgewenst kan 22 kW ook, maar dat is een optie van €700. De batterij geeft voeding aan een enkele elektromotor op de voorwielen en die levert 245 pk of heel even 285 pk bij overboost. Daarmee presteert de DS Numéro 8 keurig. Niet spectaculair en dat is gezien de aandrijving op de voorwielen waarschijnlijk ook niet haalbaar. Zelfs met dit vermogen is het op nat wegdek soms al even zoeken naar tractie.

Er bestaat ook nog een versie met een accu van 73,7 kWh en 230 pk. Die heeft volgens de WLTP-cyclus in het gunstigste geval een rijbereik van 550 kilometer. Bovendien is hij zo’n €4.000 goedkoper. Eigenlijk had deze variant met zijn prijsstelling beter bij de Lexus van vandaag gepast, maar helaas was deze uitvoering niet beschikbaar. En omdat op de actieradius na de prestaties vrijwel identiek zijn, hebben we gekozen voor deze Long Range.

Overigens is de actieradius van de Lexus in de praktijk niet eens zo heel veel minder. Maar zijn batterij is met 72 kWh aanzienlijk kleiner en volgens de WLTP-cyclus kom je er 200 kilometer minder ver mee dan de DS. In de praktijk noteren we een lager verbruik voor de RZ en komt de actieradius op 447 kilometer uit. Dat is weliswaar minder dan de DS, maar het scheelt minder dan 40 kilometer. Verder gedraagt de RZ zich redelijk gelijkwaardig aan de Numéro 8. De prestaties komen spelenderwijs en in alle rust, en omdat ook hier de elektromotor op de voorwielen zit, is heel veel meer vermogen voor de rijdbaarheid van het geheel bepaald onwenselijk. Opladen gaat aan de snellader met maximaal 150 kW iets trager dan in de DS; een 22-kW wisselstroomlader is dan wel weer standaard.

De prijs van de DS No 8 is net zo uitbundig als zijn uiterlijk

Dat is niet het enige wat standaard is, want Lexus is op dit vlak best genereus. Dit is de basisversie met alleen metallic lak als optie. Toch heeft de RZ in zijn basistrim in feite alles wat je minimaal op een EV wenst. Een warmtepomp en stuur- en stoelverwarming zijn bijvoorbeeld standaard, net als alle gangbare veiligheidssystemen, die bovendien heel aardig werken. Dan is de totaalprijs van €54.790 helemaal niet gek.

DS maakt het in ieder geval een heel stuk bonter, want het exemplaar op deze pagina’s kost €76.640. Maar daar zit dan ook echt van alles op en aan. Heel uitgebreid leer, een nachtcamera, head-up display, luxe audio, stoelventilatie en massagefunctie. Kortom: het is nogal extravagant allemaal. Gaan we even terug naar de basis die Pallas heet en doe je daar metallic lak op, dan staat er een redelijk gelijkwaardig uitgeruste auto en daalt de prijs naar €60.190. Dat is nog altijd fors meer dan de RZ. Dan zou je er nog voor kunnen kiezen om de kleinere batterij te bestellen, want dan gaat er nog eens €42.000 van de prijs af. Maar dan moet je vermoedelijk genoegen nemen met een kleinere actieradius dan in de RZ. Bovendien heb je dan minder chique panties voor je buitenbeentje.