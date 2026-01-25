Volgende week vind je in de papieren AutoWeek (nummer 5) een dubbeltest met twee compacte hybrides, de Mazda 2 Hybrid 116 en de Fiat Grande Panda Hybrid. Uit pure nieuwsgierigheid maken we van die gelegenheid gebruik om de mild-hybride Grande Panda Hybrid naast de volledig elektrische Grande Panda E uit onze duurtestvloot te zetten. Dat er verschillen zijn lijdt geen twijfel, maar wat zijn die verschillen precies?

Kun je aan de buitenkant het verschil zien?

Aan de buitenkant vraagt het zien van de verschillen een kennersoog. Behalve de logo’s is het enige zichtbare onderscheid de uitlaat van de Hybrid en het ontbreken van dat pijpje bij de E. Wanneer we iets aandachtiger kijken, blijkt het zwarte vlak tussen de koplampen, achter het Fiat-embleem, bij de E een klepje te bevatten waarachter het krulsnoer zit opgeborgen. En waar de Hybrid achter het tankklepje linksachter een vulopening heeft, zien we bij de E een laadaansluiting. Je hoeft de E niet per se via het krulsnoer te laden, het kan ook met een gewone kabel of bij de snellader. Daarnaast zijn de wielen van de E een inch groter dan die van de Hybrid, maar dat heeft te maken met het uitrustingsniveau en niet met de aandrijflijn.

Welke motor is potenter?

Het meest voor de hand liggende verschil zit uiteraard onder de motorkap. De Grande Panda E heeft een 113-pk elektromotor die voeding krijgt van een 44-kWh accupakket. De Grande Panda Hybrid heeft een 110-pk 1,2-liter driecilinder benzinemotor die ondersteuning krijgt van een 28-pk elektromotor, die op zijn beurt verbonden is met een 0,876-kWh accuutje. Omdat dat elektromotortje van de Hybrid al piekt ver voordat de verbrandingsmotor zijn maximum bereikt, kunnen we de 28 pk niet bij de 110 pk optellen en is het maximale systeemvermogen gelijk aan dat van de benzinemotor: 110 pk. Waar de elektrische Grande Panda werkt met een vaste overbrenging tussen de elektromotor en de voorwielen, heeft de hybride versie een zestrapsautomaat (dct).

Wat voor versnellingsbak heeft de Fiat Grande Panda Hybrid?

De bediening van beide Grande Panda’s is gelijk: je hebt een gaspedaal en een rempedaal en geen koppelingspedaal. Bij alle twee vind je op de middentunnel de welbekende Stellantis-schakelaar waarmee je kunt kiezen tussen R, N en D. Voor de P-stand druk je bij allebei op een separaat knopje. Alleen waar de Hybrid een knopje heeft met daarop een L om in een lagere versnelling te blijven hangen, staat bij de E op dat knopje een C voor meer afremmen op de motor. Het effect van zowel de L- als de C-knop is overigens minimaal.

Wanneer je met de hybride rijdt hoor je dat niet alleen, je voelt het ook. De elektrische Grande Panda rijdt schokvrij, maar bij de Hybrid voelen we soms de nodige haperingen als hij schakelt, vooral wanneer je terugschakelt richting stilstand.

Hoe ver kom je met een volle accu of tank?

Met het 44-kWh accupakket registreren we met de elektrische Grande Panda in de praktijk een bescheiden actieradius van 243 kilometer, terwijl we met de Hybrid op een volle tank ruim drie maal zo ver komen: maar liefst 897 km. Dat scheelt aanzienlijk. En dan te bedenken dat je de Hybrid in een paar minuten aftankt waarna je weer snel verder kunt. Bij de E met zijn krulsnoer kun je met niet meer dan 7,4 kWh laden (wat we lang niet altijd halen), waardoor die operatie al gauw een hele werkdag duurt. Wel kan de E aan de snellader, maar ook daar hebben we vaak meer tijd voor koffie dan gehoopt.

Welke rijdt het prettigst?

Voor een compacte auto is de elektrische Grande Panda niet echt lichtvoetig, toch weet Fiat aardig te verbloemen dat de Grande Panda E volgens kenteken 200 kg zwaarder is dan de mild-hybride. Het verschil merk je in feite pas wanneer je na een rit in de E direct verdergaat in de Hybrid. De lichtere Hybrid blijkt dan iets springeriger, maar gedraagt zich in de bocht veel neutraler ten opzichte van de E die met al zijn extra kilo’s veel meer doordrukt en makkelijker de buitenkant van de bocht opzoekt.

Welke uitvoeringen hebben we?

Wat betreft bedieningsgemak doen de twee Grande Panda’s niet of nauwelijks voor elkaar onder. De opzet van het instrumentarium is bij beide auto’s identiek. Het verschil zit hem in details, zoals een tankmeter en een koelwatertemperatuurmeter bij de hybride op de plek waar de elektrische een accumeter en een vermogensmeter heeft. De blauwe elektrische duurtester is de La Prima-uitvoering, de rode hybride staat erbij in de Icon-uitvoering en is daar bovenop aangekleed met het Style Pack. Bij dat Style Pack hoort onder andere een met stof bekleed dashboardkastje, terwijl dat bij de La Prima schuilgaat onder een laagje bamboe, het lievelingseten van de pandabeer.

Ook in functionaliteit is er onderscheid tussen de uitvoeringen. Zo moeten we bij de Icon de airconditioning handmatig bedienen met kloeke draaiknoppen, terwijl de La Prima een automatisch geregelde airco heeft met een reeks tiptoetsen. Verder is de La Prima voorzien van stoel-, stuur- en voorruitverwarming en worden we verwend met een achteruitrijcamera, een navigatiesysteem, parkeersensoren voor en achter, een regensensor en een draadloze telefoonlader. Natuurlijk redden we het prima zonder, maar het maakt het leven net even makkelijker. Kortom, de ene Grande Panda is duidelijk de andere niet.