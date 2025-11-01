Stoelverwarming aan, stuurverwarming aan en de climatecontrol op 21 graden; het is goed toeven aan boord van onze Hyundai Inster. Onze semi-topversie is van werkelijk alle gemakken voorzien en maakt indruk met zijn uitrusting, die voor zo’n kleine en ietwat ielig geproportioneerde auto onverwacht riant is. De sfeer aan boord doet ook veel, valt op nu het buiten donkerder en kouder wordt. De grijze stoelbekleding heeft een ‘warme’ uitstraling, de sfeerverlichting in het dashboard laat zich in iedere denkbare kleur instellen en de verlichting van de schermen kan juist lekker zwak, zodat je in het donker niet met een enorme bak tegenlicht te maken hebt. We kunnen er lekker vaak van genieten, want duurtesters als deze Hyundai Inster worden voor van alles en nog wat gebruikt op de AutoWeek-redactie. Van woon-werkverkeer tot hulp bij foto- en videosessies en van deelname aan dubbeltests tot logistieke taken. Vooral voor dat laatste is de kleine Inster erg geschikt, en dus is de elektrische Hyundai lekker vaak onderweg. Sinds het begin van de duurtest is er dan ook al 7.000 kilometer gereden. Over die hele periode geeft de boordcomputer 14,6 kWh per 100 kilometer aan, waarbij het verschil tussen dat ‘rijverbruik’ en de daadwerkelijk verbruikte stroom in eerdere tests overigens zo’n 6 procent was.

Nu de herfst definitief hier is en de temperatuur nog maar zelden boven de 15 graden komt, zou dat echter weleens kunnen veranderen. We weten immers van EV’s dat het verbruik enorm kan toenemen als de temperatuur daalt, al komt onze Inster wel goed beslagen ten (nog net niet letterlijk) ijs. Het ‘Winter Pack’ dat hem ook stoel- en stuurverwarming oplevert, bevat namelijk ook een warmtepomp. Die zou het energieverbruik voor interieurverwarming beperkt moeten houden, en dat lijkt aardig te lukken. Tijdens een wat koudere week komt het Instertje namelijk nog altijd rond de 15 kWh per 100 kilometer uit, en scoren we met een rustige rijstijl zelfs vrij eenvoudig nog betere waardes. Zo haalden we met veel snelweggebruik bij 100 km/h alsnog weleens 13,3 kWh per 100 kilometer, wat betekent dat je de opgegeven actieradius van 360 kilometer nagenoeg kunt halen. Knap!

Toch is het verschil in temperatuur wel degelijk merkbaar, vooral als we het per dagdeel bekijken. Na een koude ochtend staat het verbruik bij aankomst al snel op een 17 kWh/100 km, terwijl dat op de terugweg in de middag al snel weer richting de 15 zakt. Bovendien speelt ook de snelheid een grote rol. Hier wreekt zich toch de matige stroomlijn van de Inster, die net als veel andere kleine EV’s kort, hoog en relatief hoekig is. Bij 130 km/h is dat goed te merken, en moet je echt niet gek opkijken van verbruiken van 20 kWh of meer. Een echt zuinigheidswonder is dit dan ook niet, maar de Inster voldoet op verbruiksgebied vooralsnog wel keurig aan de verwachtingen. Of dat ook zo is als we écht veel met de auto gaan rijden, zal overigens binnenkort blijken. De Hyundai krijgt namelijk ook nog een echte ‘monstertocht’ door Duitsland voor zijn kleine kiesjes, waarbij we op één dag minimaal 900 snelle kilometers denken te gaan afleggen. Hoe dat bevalt, houd je nog van ons tegoed.