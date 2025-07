Update duurtest Volvo EX90: een reset in kundige handen

Met de hedendaagse door software gedomineerde auto’s loop je er weleens tegenaan: functies vallen tijdelijk uit en zaken gaan niet zoals het moet. Iedereen die weleens een computer gebruikt zal het herkennen. Het is vervelend, het is irritant, en je kunt er niet aan wennen. Maar het hoort erbij, helaas. Ook onze Volvo EX90-duurtester is niet vrij van fratsen. De auto had behoefte aan een reset in kundige handen. Normaliter zou je naar je dealer gaan, maar omdat wij geen eigenaar van de auto zijn, moest hij naar de importeur.

Achterklep

Maar even een stap terug. Waar liepen we tegenaan? Het begon ermee dat de verkeersbordherkenning uitviel. Op zichzelf niet zo erg, want er kwamen zo ook geen meldingen over snelheidsoverschrijdingen binnen. Op de een of andere manier is de inhaalassistent van de adaptieve cruisecontrol aan die verkeersbordherkenning gekoppeld, die dus prompt ook dienst weigerde. Na een avondje rust was het probleem weg, maar keerde later weer terug.

Ook de dataverbinding van het Google-systeem viel zo nu en dan weg, waardoor je geen actuele verkeersinformatie ontvangt. De routeplanner kan dan geen rekening houden met de actuele situatie onderweg. Bovendien vallen andere applicaties zoals Waze en Spotify eveneens uit, omdat die evenmin verbinding kunnen maken.

De achterklep was de volgende dwarsligger. Plotseling sloot die niet goed meer en moest je hem steeds een duwtje nageven voordat hij goed dicht zat. Dat probleem was hardnekkiger, maar verdween ook na een paar dagen.

Alarm

Pas écht vervelend waren de problemen met het alarm. Op een zondagochtend, nadat we onze duurtester even openden om er wat spullen uit te halen, ging na vergrendeling het alarm af. We hebben meteen de auto geopend en geïnspecteerd, maar we ontwaarden geen op heterdaad betrapte inbrekers, noch rondvliegende insecten. We vergrendelden de Volvo opnieuw, maar na een paar minuten loeide het alarm wederom in vol ornaat. Dit herhaalde zich enige tijd. Het alarm liet zich helaas niet deactiveren en ook een autoritje veranderde niets aan de situatie. Na vergrendeling gingen de alarmbellen telkens opnieuw af.

Via de Volvo On Call-knop in het plafond riepen we de hulp van Volvo in. Omdat het zondag was, kon er geen dealer uit de buurt uitrukken en werd de ANWB gestuurd. De wegenwacht was binnen een kwartier bij ons en sloot zijn tablet aan op onze duurtester. Hij hoopte zo te kunnen uitlezen wat het probleem was, maar de beste man moest onverrichter zake vertrekken. Kennelijk worden de gegevens in de eOBD-diagnoseapparatuur van de ANWB eens in de twee jaar bijgewerkt en is deze Volvo nog te nieuw. De EX90 heeft daarna een tijdje onvergrendeld op de parkeerplaats gestaan, waarna het alarmprobleem op raadselachtige wijze verdween.

Bij de importeur is de Volvo minutieus onderzocht, waarna de Zweed na een aantal dagen in sterk verbeterde toestand in onze duurtestgarage terugkeerde. De sleutelzenders zijn vervangen, omdat die mogelijk de problemen met het alarm veroorzaakten. Daarnaast is de software van de EX90 opnieuw geïnstalleerd, wat tot nu toe een uitstekend idee is gebleken. We moesten helaas al onze instellingen opnieuw in de auto vastleggen, maar goed, dat is klein leed. Bovendien heeft Volvo plechtig beloofd contact met de ANWB op te nemen om te zorgen dat wegenwachters EX90-rijders voortaan beter kunnen helpen. Tot slot is op ons verzoek een rammelende stoel op de tweede zitrij opnieuw afgesteld, waardoor de rust in de auto is teruggekeerd.

We waarderen het als je wilt bijdragen door het bijhouden van de AutoWeek Verbruiksmonitor of door een gebruikersreview te schrijven waarin je jouw ervaringen met de auto deelt. Daarmee help je potentiële kopers echt vooruit, zeker bij een nieuwer model zoals een Volvo EX90!