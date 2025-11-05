Trabant 601S DeLuxe (1988) - Op de rollenbank

Toen Tim Keil als twaalfjarige op vakantie een Trabant zag staan, was hij meteen verkocht. Elf jaar geleden kwam hij zijn ultieme Trabi tegen, van de eerste eigenaar en zo goed als nieuw. Hoeveel van de oorspronkelijke 26 pk zijn er nog over?

De magie van de tweetakt

In het autoleven van Tim Keil uit Heeswijk Dinther zijn ‘al misschien wel honderd’ Trabants de revue gepasseerd. “Toen ik er voor het eerst eentje zag, was ik op slag verliefd. Op het geluid van de tweetakt en het schattige model. Ik was veertien toen ik voor 750 gulden mijn eerste Trabantje kocht.” Het bedrag spaarde Tim zelf bij elkaar met zijn krantenwijk. Zijn huidige exemplaar vond hij in 2014 in het Oost-Duitse Zehbitz. De auto was nog van de eerste eigenaar en had 11.000 kilometer gelopen.

Tim heeft nog altijd contact met de nu 82-jarige man en zet de P601 S de Luxe in als dagelijkse zomerauto. Verre reizen naar Italië of Hongarije zijn geen enkel probleem voor het autootje, al moest de Trabi wel hard werken toen hij bepakt en bezakt de Oostenrijkse bergen trotseerde. “Dat doe ik in het vervolg niet meer. Maar het zijn heel fijne en betrouwbare auto’s, ook al wordt er vaak beweerd van niet.” De kilometerstand van 100.000 is het bewijs.

Daarbij moeten we eerlijk vermelden dat de originele motor onlangs is gereviseerd. Dat gebeurde bij Trabantwelt in Zwickau, een enorm pand waar ze letterlijk alle onderdelen op voorraad hebben. “De auto had zonder revisie wel verder gekund, maar ik wilde hem betrouwbaar houden.” Tim kreeg nog het aanbod om een 700-cc cilinderkop te laten monteren voor meer vermogen. “Ze vroegen of ik meer pk’s wilde. Maar ik koos ervoor om hem origineel te houden en de 600-cc cilinderkop te laten zitten.”

Lunch met Le Quément

Tims liefde voor auto’s reikt verder dan tweedeurs sedannetjes uit het voormalige Oostblok. “Vroeger heb ik ook veel Fiat Panda en Seat Marbella gereden en mijn winterauto is een Renault Twingo uit 1998, een speciale uitvoering met rood vouwdak. Ik ben zelfs nog bij Patrick le Quément geweest, de ontwerper van de Twingo. Een heel aardige vent, hij heeft mijn lunch nog betaald. Daar stond hij op.”

Over naar de orde van de dag. Na zorgvuldige instructies van de eigenaar, mag rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven de mintgroene Trabi naar binnen rijden en insnoeren. De wielbasis is te kort om op alle vier de rollen één wiel te zetten, dus staan de achterwielen van de voorwielaandrijver op de vloer van de werkplaats. Terwijl Ghisbert de meting secuur voorbereidt, vertelt Tim over zijn andere Trabant, een 1.100 cc metende viertakt. Die staat droog in de garage onder een paar dekens. “Via een goede kennis kon ik hem overnemen van het Trabantmuseum in Bremen. Daar stond hij als verzamelaarsobject met slechts 21 kilometer op de teller. Ik bewaar hem tot mijn pensioen.”

Tijd voor de meting. Terwijl Ghisbert voorzichtig de stuurschakeling bedient, klimt de auto gretig in de toeren waarbij het 600-cc tweetaktmotortje er vrolijk op los pruttelt. Hoewel de openstaande motorkap af en toe een beetje wiebelt, perst hij er 29 pk uit. Dat is drie pk meer dan waarmee hij in 1988 van de band rolde. “Zo’n Trabant hebben we nog nooit op de rollenbank gehad, maar ik vind het de leukste auto van vandaag”, glundert Ghisbert. Ook eigenaar Tim is er zichtbaar tevreden mee. “Fijn dat de auto door een onafhankelijk bedrijf is gemeten met een mooi resultaat.” Daar krijgen ze bij Trabantwelt vast ook een glimlach van op hun gezicht.

Technische gegevens Trabant 601S DeLuxe

Bouwjaar 1988

Gekocht in/met 2014/11.000 km

Motor tweetakt

Cilinderinhoud 595 cc

Max. vermogen 19 kW/26 pk

Max. koppel 54 Nm

Aandrijving voor

Aantal versnellingen vier, stuurschakeling

Remmen voor/achter gev. schijven voor/schijven achter

Gewicht 610 kg

0-100 km/h 26 s

Topsnelheid 107 km/h

* Alle gegevens volgens fabrieksopgave