Een Corolla met een cultstatus, zo zou je deze Toyota kunnen typeren. De AE86 maakte furore als rallyauto en is daarnaast bekend uit het computerspel Gran Turismo. Art van Scheppingen leerde hem kennen uit de manga-serie Initial D en snorde zelf een Sprinter Trueno op in Japan.

Heldenstatus

In Nederland werd deze Toyota als Corolla Coupé GT AE86 geleverd, in een tijd dat alle andere Corolla’s al voorwielaandrijving hadden. Het is vooral de zestienklepsmotor met twee bovenliggende nokkenassen in combinatie met aandrijving op de achterwielen die deze auto zijn heldenstatus bezorgde. In zijn thuisland is de AE86 beter bekend als Hachi-Roku, Japans voor 86. Art van Scheppingen heeft de Sprinter al heel lang geleden in zijn hart gesloten. “Mijn vader reed een Toyota Carina, die was niet stuk te krijgen. Tijdens mijn studietijd stuitte ik op de Initial D-serie en raakte nog meer in de ban van de AE86, die ik al kende uit Gran Turismo.” Art zette vervolgens een internetforum op en leerde steeds meer over deze Toyota. Een paar jaar later werd hij zelf eigenaar. “Na de komst van ons eerste kind moest ik er helaas afscheid van nemen en kocht ik een Carina van 1982.”

Te luid

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus uiteindelijk kwam er toch weer een Sprinter. Weer uit Japan en op het eerste oog in redelijk originele staat. Maar waarschijnlijk heeft de Apex Twin Cam als driftauto dienstgedaan, getuige het achteraf gemonteerde sperdifferentieel. Maar er was nog meer aangepast. “Er zat een Tanabe Hyper Medaillon uitlaatsysteem onder en een TRD short shifter. De TRD short shifter is inmiddels vervangen door een C’s short shifter en die uitlaat was echt veel te luidruchtig. Ik reed met het schaamrood op de kaken. Er zit nu een Fujitsubo Legalis-R onder, precies goed.”

De kenner herkent meteen de Grindelwald-sticker op de achterkant. Het is een circuit uit Gran Turismo. In het interieur springt de bijzondere pookknop in het oog en typisch Japanse onderdelen, zoals een regelbare interval, airco en een schakelaar met het symbool van een kerkklok. Art legt uit waar die voor is: “Bij 103 km/h klinkt er een belsignaal, dat was verplicht in Japan. In de anime-serie hoor je hem ook, waarop de bestuurder verbaasd reageert met ‘oh, ging ik al 100?’, terwijl hij op een gevaarlijke bergweg rijdt.”

Gestegen prijzen

Deze zestienklepper - de 4A-GE - is er in verschillende vermogensvarianten, afhankelijk van het land en of er wel of geen katalysator onder zit. Wij gaan uit van de Europese specificaties, zonder kat. Rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven denkt dat alle pk’s nog aan boord zijn. “Dit zijn sterke motoren en je kunt er best veel vermogen uit halen. Hij is populair voor circuit- en driftgebruik en de prijzen zijn de laatste jaren flink gestegen.”

Het geluid van de Japanse vierpitter maakt in ieder geval al een potente en frisse indruk. Een lekker analoog stuk techniek en nog kerngezond, zo blijkt. Art: “Ik had eerlijk gezegd niet anders verwacht. Er zit nog wel wat werk aan hier en daar, maar de techniek is top. Deze Hachi-Roku gaat nooit meer weg.”

Technische gegevens Toyota Sprinter Trueno Apex Twin Cam 16

Bouwjaar 1983

Gekocht in/km-stand 2024/76.000 km

Motor 4-cil. in lijn, 4 kl./cil., 2 bovenl.nokkenassen

Cilinderinhoud 1.587 cc

Max. vermogen 96 kW/130 pk bij 6.600 tpm

Max. koppel 149 Nm bij 5.200 tpm

Aandrijving achterwielen

Aantal versnellingen 5, handgeschakeld

Remmen schijven rondom

Gewicht 950 kg

0-100 km/h 8,3 s

Topsnelheid 193 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave