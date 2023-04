Toyota Prius Wagon - 2013 - 510.347 km - Klokje Rond

Deze Toyota Prius Wagon komt uit 2013, maar is de half miljoen kilometer toch al gepasseerd. Anil Gundogan kijkt niet op een paar kilometers meer of minder. Voornamelijk voor het werk tikt hij er jaarlijks een slordige 50.000 weg. Zijn Prius Wagon is op weg naar de uitgang, want er is iets anders onderweg. Is de Toyota versleten, of kan hij nog verder?

Anil rijdt halve ton per jaar

We schrijven 2016. Vader Gundogan runt een succesvol uitzend­bureau, dat actief is in de agrarische en logistieke sector. Het is een fullservice-bureau, dat bijvoorbeeld arbeidskrachten van en naar het werk transporteert. Het bedrijf heeft dus ook auto’s rijden. Een van die auto’s was een Mercedes-Benz ML met 630.000 kilometer op de klok. Toen was het tijd voor een andere auto en dat werd … een Toyota Prius Wagon . “Mijn vader ging wat meer op de kosten letten, dus kwam deze tweedehands Toyota”, vertelt Anil (26). “Ik werk mee in de zaak en uiteindelijk kreeg ik de sleutel in mijn handen gedrukt.” Eerst stond hij een beetje beteuterd te kijken, maar hij wist ook: de Aygo die hij toen reed, was niet echt een droomauto. Anil: “Al het geld dat we uitgeven, moeten we eerst zelf verdienen, vinden wij. Dus ik begreep mijn vader wel.”

Anil ging rijden, rijden en rijden, zo’n halve ton per jaar. Hij ging de Japanner daarbij steeds meer waarderen. “Het is een heel comfortabele reisauto, geschikt voor veel kilometers. Ik houd van de zitpositie en die automaat is heerlijk als je veel onderweg bent. En hij heeft natuurlijk alle ruimte om mensen mee te nemen. Het is immers de zevenzitter.”

Prius Wagon: tanken en verder geen zorgen

Toyota maakt zijn naam waar met de Prius als een probleemloze, betrouwbare auto. De Prius Wagon van de familie Gundogan bevestigt dat: hij doet het altijd. “We hoeven alleen maar te tanken.” Anil vindt auto’s mooi en leuk, maar voor hem is het in de eerste plaats een middel om mee van A naar B te komen. “Dat doet deze Toyota trouw en comfortabel.” Afgezien van twee schades, één voor en één achter, ziet de Prius er nog netjes uit, ook vanbinnen. Gezien de kilometerstand, plus het gegeven dat de zevenzits configuratie daadwerkelijk wordt gebruikt, is de slijtage van de bekleding minimaal. Het stuurwiel verraadt wel intensief gebruik. Daarover gesproken: het stuurhuis van deze Toyota is bij 350.000 kilometer op de klok vervangen; een niet zo gebruikelijke reparatie in het algemeen en bij Toyota in het bijzonder. Het is tot dusver de enige grote reparatie. “Al moet ik wel zeggen dat ik niet alles precies bijhoud”, vertelt Anil. “We hebben nogal wat auto’s rijden en als de rekening binnenkomt en we verslikken ons niet, gaat hij op de stapel en in de ordner.”

Praten over auto’s is leuk, maar die dingen moeten wel rijden. Daarmee begint onze keurmeester Joep Schuurman deze dag. Hij geeft de Prius de sporen en wordt daar niet echt vrolijk van. “Sowieso spat de dynamiek er niet van af bij zo’n Prius, maar de onbalans is in dit geval gewoon niet leuk meer”, oordeelt hij. “Een ongezond bijgeluid vanuit de voorwielophanging belooft niet veel goeds. Het lijkt er op dat er hier serieus op onderhoud en vooral op banden is bespaard.” Vooral dat laatste komt duidelijk naar voren in de keuring. Je hebt banden die snel slijten, je hebt banden met te weinig grip of banden die te veel lawaai maken, maar een band die niet rond is, is wel het toppunt. “We hebben er inderdaad een paar goedkope banden op laten leggen voor die paar laatste maanden”, legt Anil uit. Dat pakt erg ongunstig uit voor de rijbeleving. Zonde.

Dashboard Prius lijkt op kerstboom

Er is nog meer aan te merken op de Toyota met een half miljoen, maar er is ook goed nieuws. Bij een kilometerstand als deze zijn uitgedroogde rubbers van de wielophanging eerder regel dan uitzondering. Roest aan de remschijven achter duidt eveneens op aanstaande vervanging. Verder lijkt het dashboard van de Prius zo langzamerhand wel een kerstboom door de lampjes van het motormanagement en het ESP die oplichten.

Het goede nieuws: motorblok en transmissie zijn nog gort- en gortdroog. En behalve aan de schijven is er bij deze tienjarige Japanner geen roest te bekennen. Enerzijds rijdt de auto dus onder de maat en is er achterstallig onderhoud, dat een stevige investering vergt. Anderzijds zou hij deze investering wel eens waard kunnen zijn, aangezien duidelijk is geworden dat de basis nog behoorlijk goed is.

Prius Wagon gaat eruit, er komt een dikke SUV of pick-up voor terug

Zoals gezegd is de keuze bij het bedrijf al gemaakt: de Prius Wagon gaat eruit en Anil gaat dit keer zelf op zoek naar zijn volgende eigen auto. Die komt ook zakelijk tot inzet. In plaats van zeven zitplaatsen wil hij nu, als specifieke eis, een exemplaar dat een behoorlijk gewicht mag trekken. “Ik moet wel eens een auto ophalen en die wil ik probleemloos met een autoambulance kunnen trekken”, zegt hij. Het verlanglijstje liegt er niet om: een Mercedes-Benz GLE Coupé, een Ford Explorer, een F-150 van hetzelfde merk of een Volvo XC90. “Het wordt wel weer een occasion, want we blijven op de kosten letten”, lacht Anil.