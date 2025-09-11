Toyota Prius 1.5 THSD (2009) - Op de rollenbank

Chris Keizer uit Enschede kan zich geen leven zonder auto’s voorstellen. Maar nuchter als hij is, moet het wel betaalbaar blijven. Zo kwam hij heel bewust uit bij een Prius. Wat scoort zo’n iconische hybride op de rollenbank?

Koning Hybride

Wat? Een Prius op de rollenbank? WTF! Ho eens even; als je niet zo heel veel pk’s hebt, is het juist van belang dat er veel van die paarden nog aanwezig zijn als de auto enigszins op leeftijd is. Bij een relatief bescheiden vermogen van 78 pk wil je niet één paardenkracht missen. Bij 500 pk maakt het immers aanzienlijk minder uit …

Chris Keizer is een autoconsument waarvan er heel veel zijn in Nederland. Maar wat hem onder meer onderscheidt is zijn gebrek aan merkentrouw. De 44-jarige huismeester heeft werkelijk alles gereden. En nu pas is hij uitgekomen bij de koning en grondlegger van het hybride tijdperk, de Prius 2, de facelift van de tweede generatie die in 2006 verscheen. Zoals gezegd koos hij deze Japanner heel bewust. “Ik kom uit een Renault Grand Modus automaat. Fijne auto, maar een beetje dorstig. Ik reed er rond de 1 op 12 tot 1 op 13 mee. Omdat mijn vriendin in Lochem woont, ben ik meer kilometers gaan rijden en ben ik op zoek gegaan naar een betrouwbare en zuinige hybride. Zo kwam ik eind vorig jaar bij deze Toyota Prius uit. Gekocht bij een fijn universeel autobedrijf in Wijchen.”

Van oudere man

Op papier ziet het er allemaal goed uit. “In de onderhoudsboekjes van de Toyota Prius zag ik dat de auto in 15 jaar tijd altijd bij de Toyota-dealer is onderhouden. De laatste jaren bij autobedrijf Stevan Auto’s in Wijchen. De auto heeft voordat ik hem aanschafte maar twee baasjes gehad. Eerst vier jaar in de lease, de rest van de tijd, zo’n tien jaar, is hij van een wat oudere man geweest. De eerste vier jaar zijn de meeste kilometers gereden, ongeveer 90.000. Daarna is er in de volgende tien jaar maar 50.000 kilometer bij gezet. Dus theoretisch zou de auto nog wel een tijdje mee moeten kunnen. De teller staat nu op 145.000.” Chris vindt de Prius in de eerste plaats een comfortabele reisauto, met genoeg ruimte en bovendien zuinig: hij rijdt er 1 op 20 mee.

Een scheurijzer is deze Prius natuurlijk niet. Toch wilde Chris wel eens een bezoekje brengen aan onze rollenbank. “Ik ben benieuwd hoeveel pk’s er nog aanwezig zijn. In de Prius zit een 1,5-liter viercilinder die maar 78 pk levert. Dankzij al dat goede onderhoud zou dat toch wel goed moeten zitten.” Rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven staat erbij en kijkt ernaar. “Deze auto’s zie ik hier nooit, alleen als jullie ze optrommelen. Dit is totaal niet ons speelveld.”

Evengoed zet Ghisbert alles op alles om er een geslaagde meting van te maken. Hij laat de bijna zestienjarige Prius lekker gieren op de rollen. En die gelouterde Toyota doet het nog heel goed ook. Zonder gekreun of gesteun. Van deze Prius kan Chris nog wel eens heel lang plezier hebben.