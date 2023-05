Toyota Corolla T-Sport - Op de Rollenbank

William Broens uit Schagen is de eerste om toe te geven dat zijn Toyota Corolla T-Sport niet bij iedereen hoog op het verlanglijstje staat. “Als je ziet hoeveel fans bijvoorbeeld de Honda Civic Type R heeft, dan komt de Corolla daarbij niet eens in de buurt. Ik denk dat Toyota zich te bescheiden heeft opgesteld toen het de auto op de markt bracht”, zegt William. Het uiterlijk speelt eveneens een rol, want de Corolla uit 2002 ziet er braaf uit, heel erg braaf. Gelukkig heeft William daaraan wat gedaan. Ook technisch is de Toyota aangepakt en spannender gemaakt.

Met het volumemodel Corolla heeft Toyota uiteenlopende stappen gezet op sportieve zijwegen. De generatie vanaf 1988-1989 kreeg een GTi-variant bij zowel de hatchback als de liftback. De Corolla T-Sport van William is eveneens een mooi voorbeeld, maar het absolute pareltje is zonder twijfel de Corolla WRC, het rallykanon dat zijn sporen verdiende in het WK Rally. Dat was eind jaren 90. Carlos Sainz sr. (de vader van de huidige Formule 1-coureur) zorgde in 1998 voor de eerste overwinning van dit rallymonster, dat was voorzien van een tweeliter turbomotor van 300 pk en het vierwielaandrijvingsysteem uit de Celica. Een straatversie was er niet, wel een bodykit met veel uiterlijk vertoon. In 1999 behaalde Toyota met Sainz en Didier Auriol de constructeurstitel in het WK Rally. Daarna stopte Toyota met de rallysport om in 2002 de Formule 1 binnen te stappen. Dat avontuur eindigde eind 2009 zonder één overwinning.

Japanse feestjes

Begin met William een gesprek over Japanse auto’s en dan met name die van Toyota en hij gaat ‘aan’. Enthousiast steekt hij van wal over zijn avontuur met de Corolla T-Sport, die hij in 2017 heeft gekocht. Die had toen 150.000 kilometer op de klok, nu 191.000. Aan William hebben de Japanners een voortreffelijke ambassadeur, want hij is nog net zo blij met zijn Toyota als op dag één dat hij instapte. “Ik heb hem bij de Toyota-dealer laten nakijken en daarna bij een universeel bedrijf een aankoopkeuring laten uitvoeren. Ik wilde dat hij goed en veilig was”, legt hij uit. Nou, dat was hij, dus ging hij het avontuur aan. Vijf mille armer, maar met een zeer goed humeur. Op het evenement JapFest raakte hij geïnspireerd om zijn Toyota een beetje te gaan pimpen, zowel technisch als uiterlijk. Zo investeerde hij in een Injen-‘short ram’-inlaat, een JMTuning-einddemper, een ander vliegwiel en een zwaardere koppeling. “Dat heb ik niet zelf gedaan, maar een gespecialiseerd bedrijf. Dat kost geld, maar dan heb je ook wat”, legt de basisschoolleraar uit. William is heel zuinig op zijn Corolla. De Toyota ziet er vanbinnen nog als nieuw uit, met als blikvanger een puntgave pookknop.

Hij is maar liefst 21 jaar oud en heeft bijna twee ton op de klok, maar deze Corolla moet en zal op Haags grondgebied nog één keer volle bak alles geven, al wordt het zijn laatste sprint. Zo gezegd, zo gedaan. De Corolla staat lekker te bokken op de rollenbank, brult het uit, maar geeft geen krimp, met prachtige cijfers als resultaat. William is zo blij als een kind en ook rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven heeft zich kostelijk vermaakt. “Bij 6.200 toeren per minuut komt er een ander nokkenasprofiel aan bod. Die overgang is best heftig bij dit motorblok, minder vloeiend dan bij een Honda bijvoorbeeld. Maar het is een goed ding hoor. Het is een gouden, oude, rauwe sodemieter, deze Corolla.”