Dat kan toch niet waar zijn?

We moesten echt twee keer lezen toen we de aanmelding van Emiel in onze digitale brievenbus zagen vallen. Een origineel Nederlands geleverde Corolla van 1977 met krap aan 12.000 kilometer op de klok. Dat kan toch niet waar zijn? Toch wel, zo blijkt als we verder lezen. De foto’s doen de rest. Een Corolla uit die jaren is per definitie een zeldzame verschijning, laat staan een Hardtop Coupé. Hoe kwam dit pareltje in de zorgzame handen van deze autoliefhebber? “Ik had hem al langere tijd in het vizier, aangezien de eigenaar al heel lang klant is bij de garage waar ik werk. Elke keer als hij in onze werkplaats stond, liep het water mij in de mond. En niet bij mij alleen, voor alle collega’s was dit altijd iets bijzonders. Ook voor Jan van Vlijmen, die in dezelfde plaats woonde als de tweede eigenaar. Zodoende nam hij de Corolla elk jaar mee voor de apk en onderhoud. In 2009 kon Jan de auto kopen en daar hoefde hij natuurlijk niet lang over na te denken.”

Zodoende gaat dit unieke aanbod aan de neus van Emiel voorbij, ook al gunt hij het zijn collega van harte. Die heeft helaas niet zo lang plezier van zijn oranje klassieker: in 2011 overlijdt hij en komt de Corolla in de stalling terecht. De familie kan er op dat moment nog geen afstand van doen. Daarin komt begin dit jaar verandering, tot grote vreugde van Emiel.

Nog op de eerste banden

Maar laten we eerst nog even teruggaan naar 1977. In dat jaar koopt meneer Op den Kelder uit Rotterdam een splinternieuwe Toyota Corolla Hardtop Coupé bij dealer Spiering en ruilt zijn vier jaar oude Corolla Coupé daarop in. Zeventien jaar later, in 1994, komt de tweede eigenaar in beeld en op dat moment staat de teller op slechts 9.950 kilometer. Ook deze man is allesbehalve een asfaltridder en rijdt nauwelijks met zijn Toyota die, net als bij zijn eerste baasje, altijd een droge slaapplaats heeft.

Dat verklaart meteen de uitmuntende conditie van al het plaatwerk en de onderkant. Want laten we eerlijk zijn: de meeste auto’s uit die tijd waren na een paar jaar al ernstig aan het roesten. Maar aan de carrosserie heeft Emiel niets hoeven doen, behalve wassen en poetsen. “De aanleiding om deze Corolla aan te schaffen was weliswaar verdrietig, maar iedereen is blij dat hij nu in goede handen is. Het eerste wat ik heb gedaan is vier nieuwe banden monteren. Hij stond nog steeds op de originele set Yokohama’s uit 1977. Verder heb ik alle vloeistoffen ververst en de remmen nagekeken. Je kunt je wel voorstellen dat er niets aan mankeerde en je ziet aan alles dat er de afgelopen 48 jaar nauwelijks mee gereden is.”

Naar 56 paardjes

Niet alleen uit zijn beroepskeuze blijkt dat Emiel een echte liefhebber is. Zo heeft hij thuis in de garage ook nog een Toyota Celica TA60 Cabriolet van 1984. En we horen dat er een Ford Mustang Coupé met V8 uit 1966 is gerestaureerd. “In coronatijd heb ik die Mustang tot de laatste schroef uit elkaar gehaald en alle onderdelen die ik nieuw kon kopen, zijn er op gegaan. Hij was echt perfect, ik heb er zo’n duizend uur aan gewerkt. Daarna was de lol er wel een beetje af en toen kwam de Corolla in beeld. Die wilde ik zó graag hebben, dat ik er de Ford Mustang voor heb weggedaan.”

Een heuse Pony Car met V8 van de hand doen om een Toyota met een bescheiden viercilindertje te gaan rijden, dat verdient respect en zegt veel over het Toyota-hart van Emiel. Zo reed hij al eens met de Celica naar Monaco en later naar Oostenrijk, inclusief een caravan aan de trekhaak. “Die Ford was een leuk project en ik heb er een goede prijs voor gekregen, maar met de Corolla beleef ik minstens zoveel plezier. Ik denk niet dat ik er ooit mee naar Zuid-Frankrijk ga rijden, daarvoor heb ik een moderne Toyota. De oranje Coupé heeft een mooi plekje in de showroom van de garage waar ik werk, zo kunnen anderen er ook van genieten en heb ik een gratis stalling. En zo blijft hij in showroomstaat!”

Geschiedenis Toyota Corolla

Zeg je Toyota, dan zeg je Corolla. Met inmiddels bijna 56.000.000 stuks ‘s werelds meest geproduceerde auto. De eerste generatie verscheen in 1966 op de markt en sinds 2018 staat nummer 12 in de showroom, terwijl we het in Europa sinds 2007 met de Auris moesten doen. De Corolla van Emiel is van de in 1974 geïntroduceerde derde generatie, de E30, de Coupé is de E35. De E30-serie was er als sedan (2- en 4-deurs) als Hardtop Coupé, als Sportwagon en als stationwagon. De E30 kreeg in 1979 een opvolger, maar is tot 1981 gebouwd.

Onderhoudshistorie

In 2011 werd Emiel eigenaar van deze Toyota. Gezien de maagdelijke tellerstand, heeft het onderhoud zich altijd beperkt tot zo nu en dan verse olie in de motor, een apk en algehele controle. Emiel monteerde direct vier nieuwe banden, gaf de techniek een servicebeurt, ververste de versnellingsbakolie en dat was het wel.

De mening van Carrec Technocenter

Dennis: “Dit exemplaar is heel mooi bewaard gebleven, heeft weinig gelopen en is in een heel mooie, ongerestaureerde staat. Een auto die je niet snel meer in het straatbeeld zult tegenkomen, ze waren al dun gezaaid in Nederland en best gevoelig voor roest waardoor ze in ons klimaat vaak vroegtijdig een roemloos einde vonden.”