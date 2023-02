Toyota Corolla Cross - Welkom Duurtest

Aan cross-overs en SUV’s geen gebrek bij Toyota. Toch was er nog ruimte in het gamma voor een nieuwkomer. De Toyota Corolla Cross is onze jongste aanwinst in de duurtestvloot. Dat is meteen een mooie gelegenheid om kennis te maken met Toyota’s nieuwste generatie hybride aandrijflijn.

Laten we eerst even duidelijkheid scheppen in Toyota’s aanbod aan cross-overs en SUV’s. Onder aan de ladder vind je de Yaris Cross, die 4,17 m lang is en een wielbasis heeft van 2,56 m. Je kunt hem vergelijken met soortgenoten als de Renault Captur en de Peugeot 2008.

Een maatje groter is de C-HR, met een lengte van 4,39 m en een wielbasis van 2,69 m. Zijn aflopende daklijn maakt hem niet heel praktisch, vandaar dat er ruimte was voor de Corolla Cross. Die staat op hetzelfde GA-C-platform als de CH-R, en daarom is de wielbasis gelijk. Met zijn 4,46 meter is de Corolla Cross slechts ietsje langer dan de CH-R, maar wel veel hoger. Terwijl je bij de CH-R het hoogste punt op 1,56 m raakt, gaat de Corolla door tot 1,62 m. Bovendien heeft hij geen sterk aflopende daklijn, wat goed nieuws is voor de passagiers achterin. De grootste SUV’s van Toyota heten RAV4 (4,60 m), Land Cruiser (4,84 m) en Highlander (4,97 m). Verder is er nog de volledig elektrische bZ4X van 4,69 m.

Corolla Cross is bravere broer van de C-HR

Samengevat: onze nieuwe duurtester, de Corolla Cross, is het bravere en meer praktische broertje van de CH-R. Met braver doelen we op het uiterlijk, want waar de CH-R met zijn strak gesneden koetswerk behoorlijk onderscheidend is, kunnen we het design van de Corolla Cross met de beste wil van de wereld niet spannend vinden. Gelukkig is onze duurtester afgeleverd in de heldere kleur Cobalt Blue Metallic en niet in het zwart of grijs.

Altijd hybride, er komt ook een 1.8

Wat voor vlees hebben we in de kuip? Voluit heet onze nieuwkomer Toyota Corolla Cross 2.0 High Power Hybrid Launch Edition. De laatste twee woorden van zijn achternaam slaan op het duurste en meest uitgebreide uitrustingsniveau, met onder meer leren bekleding, een verwarmbaar stuurwiel, 360-graden camera, JBL Premium-audiosysteem en een geïntegreerd Toyota Smart Connect+ navigatiesysteem. Dat drijft de prijs op tot € 45.695, en dan heeft onze testauto ook nog een panoramadak (een optie van € 1.295) en metallic lak (€ 895). Voor wie dat allemaal te veel van het goede is: de basisuitvoering, genaamd Active, is er vanaf € 38.695. De Corolla Cross is er nu alleen als 2.0 Hybrid, maar er komt ook een 1.8 Hybrid. Het is de vijfde generatie van deze aandrijflijn, waarmee hij een stapje verder is dan de CH-R. Waar de verschillen precies zitten, daarop gaan we een andere keer uitgebreid in. Wel hebben we alvast een lijstje opgesteld met wat we de komende tijd gaan doen met onze nieuwe duurtester. Allereerst willen we de eigenaar van een Verso verleiden om eens een blokje om te gaan met de nieuwe Corolla Cross. We hebben vernomen dat veel Verso-rijders graag willen overstappen naar dit model, vandaar. We zijn benieuwd of de nieuw­komer in de smaak valt bij het Verso-­publiek. Om in te haken op het begin van dit artikel: we gaan in de praktijk op zoek naar de precieze verschillen tussen de Yaris Cross, de Corolla Cross en de RAV4. Wat is de beste koop? Natuurlijk halen we er een rechtstreekse concurrent bij. Geen Nissan Qashqai, want die hebben we er vorig jaar al eens naast gezet – de Toyota vonden we toen de beste. Ook krijg je nadere tekst en uitleg over de hybride aandrijflijn en verder nemen we je mee voor een rit naar de Alpen. Onze eerste indrukken van de Corolla Cross zijn positief, binnenkort gaan we dieper op de zaken in.