Toyota frist de Corolla op, niet zo zeer om hem een vers uiterlijk te geven maar wel door hem een batterij nieuwe hulpsystemen mee te geven. Zoiets staat leuk in uitrustingslijstjes, het succes valt en staat echter met hoe zulks in de praktijk uitpakt. Ook de hybride aandrijflijn is aangepakt. Zowel de 1.8 Hybrid als de 2.0 Hybrid krijgt meer vermogen.

Is dit een tussentijdse facelift voor de Corolla of is er meer aan de hand?

De Toyota Corolla is net over de helft van zijn geplande levenscyclus, hoog tijd dus voor een tussentijdse update. Of nou ja, hoog tijd … bij Toyota zijn ze eigenlijk nog behoorlijk tevreden met de pre-faceliftversie. Daarom blijven de uiterlijke aanpassingen beperkt tot een paar kleine retouches die alleen een kennersoog kan opmerken. De koplamp- en achterlichtunits hebben binnen dezelfde contouren een iets andere indeling gekregen, de grille is hertekend en onderaan de achterbumper zit een nieuw vormgegeven lipje. Ook het interieur is op een paar kleine dingetjes na ongemoeid gelaten. Het echte nieuws is aan het zicht onttrokken; de aandrijftechniek is verder verfijnd en het aantal assistentie- en veiligheidssystemen is serieus uitgebreid en naar een hoger plan gebracht. Verder hebben ze bij Toyota het gamma gerationaliseerd. De sedan is er in Nederland niet meer bij en ook de 1,2-liter turbomotor is geschrapt.

Wat is er technisch allemaal aangepast?

De wielophanging is ongemoeid gelaten en dat betekent dat de Corolla een stabiel weggedrag heeft met een mooie balans tussen comfort en dynamiek. Na het vervallen van de 1.2 viercilinder met turbo is er voortaan keuze uit twee hybride aandrijflijnen, met een 1,8-liter of een 2.0-liter benzinemotor. Beide aandrijflijnen zijn zowel efficiënter als potenter dan voorheen en dat komt volledig voor rekening van het elektrische deel van de aandrijflijn. Hierdoor levert de versie met de tweelitermotor voortaan 196 pk in plaats van 184 pk en is het bij de 1.8 gestegen van 122 naar 140 pk. En dat allemaal met een lager verbruik en dito CO2-uitstoot. In het vlakke Nederlandse landschap kom je met 140 pk prima uit de voeten. De respons op het gaspedaal verloopt iets vloeiender en dankzij de extra elektrokrachten schiet het toerental van de viercilinder iets minder snel omhoog. Dat brengt een extra stukje comfort met zich mee, net als het toerental dat op kruissnelheid lager ligt dan voorheen.

Het grote nieuws zit bij deze update in de elektronische assistentie- en veiligheids­systemen. De camera en radar hebben voortaan een groter bereik. In deze video zie je hoe de verbeteringen uitpakken.