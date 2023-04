Toyota Corolla 1.3 Xli - 1997 - 323.385 kilometer - Klokje Rond

Als een aangeslagen bokser in de ring. Iedereen probeert hem klein te krijgen, maar hij blijft overeind. Laat je meevoeren met het verhaal van deze Toyota Corolla uit 1997. Je weet wel, die auto met ‘gretige multikleppenprestaties’ volgens de folder van toen. Hij is verre van okselfris, maar neergaan doet hij niet.

Vader Wim nu BMW 3-serie

Ken je die reclame van Volkswagen? Een jongen ziet dat de buurman een nieuwe auto koopt en zijn oude weggeeft aan zijn zoon. Gaaf. Dus gaat die jongen elke week de Golf wassen van pa, bandenspanning controleren, interieur stofzuigen. Allemaal in de hoop dat … Welnu. Pa voelt dat helaas niet helemaal feilloos aan en ruilt de Golf in voor een nieuwe ID 3. Hoe verdrietig is dat.Iets dergelijks speelt hier, maar het gaat nu om een Toyota Corolla . En déze vader (Wim) had het wel begrepen en schenkt zoonlief (Steven) de familie-Corolla in 2018. En er is nog een verschil. Steven is dan wel opgegroeid op de achterbank van de Toyota die hij nu zelf bezit en rijdt, maar hij heeft vroegen eigenlijk nooit geklust aan de auto.

“Nee, ik ben geen klusser, ik ben meer een genieter. Ik haalde op mijn achttiende mijn rijbewijs, ik woonde nog thuis en dan ga je natuurlijk de auto lenen, haha. Ik kreeg een bijbaantje op zondag in de zorg, dus voor die dag werd de Corolla voor mij ingepland,” vertelt Steven. Maar gaandeweg wordt het steeds moeilijker om de planning rond te krijgen. Vader Wim rijdt inmiddels een BMW 3-serie diesel van de zaak, maar Stevens moeder is voor haar automobiele uitstapjes eveneens afhankelijk van de familie-Corolla. Steven gaat studeren en op zichzelf wonen met alle bijbehorende drukte, waardoor zijn moeder steeds vaker mis grijpt. “Toen hebben we de knoop doorgehakt”, vertelt vader Wim. “We gingen op zoek naar een andere auto voor mijn vrouw en Steven mocht de Corolla overnemen. Voor nul centen en garantie tot de stoep.” Op dat moment heeft de Toyota 275.000 op de teller. De andere auto voor mevrouw Van Wessel wordt trouwens een Yaris.

In 1996 van een Toyota Starlet in de Corolla gestapt

We schrijven 1996. Kleine Steven, die nu inmiddels boven iedereen uittorent, ziet het levenslicht. Trotse vader Wim rijdt een Toyota Starlet. “Geweldige auto, maar vanwege de gezinsuitbreiding ging ik op zoek naar iets groters”, vertelt hij. Bij het toenmalige Toyota Eemshaven in Amersfoort doet hij zaken. De Starlet blijft daar en Wim neemt de Corolla mee. Het betreft een driedeurs hatchback. Waarom? “Ja, dat was helemaal niet handig met een klein kind op de achterbank, ik weet het eigenlijk niet meer”, geeft Wim toe. Zijn Corolla behoort tot de laatste lichting van die generatie. Na dit model volgt de beroemde (of beruchte) Corolla met de kikkerogen, onder het motto ‘doe eens gek’.

De auto van de overbuurvrouw tegen de nieuwe Corolla

Steven reed eerst de trein

Je verwacht dat Wim vervolgens ettelijke en vooral zorgeloze kilometers aflegt met de gezinsauto. Maar niets is minder waar. De brave Corolla krijgt behoorlijk wat voor zijn kiezen. “Ik had hem net een paar weken toen vergat de overbuurvrouw haar auto op de handrem te zetten. Die rolde zo in de flank van onze prachtige Corolla. Later reed ik zelf nog een rechteronderkant aan flarden bij wegwerkzaamheden. En toen we een keer waren gaan kijken naar een autorodeo is er een monstertruck tegen de voorkant aangereden. Had ik weer schade. Dus drie keer is de Corolla flink te grazen genomen”, aldus Wim. Die schades zien we trouwens terug als de Toyota op de brug staat, maar daarover later meer. Keerzijde van de medaille is wel dat de Corolla nog wat euro’s opbrengt dankzij de verzekering van de daders.

Die Steven boft maar. Eerst moet hij op de fiets, vervolgens met de trein, en nu heeft hij zijn eigen Japanse topper voor de deur. Maar omdat Steven een genieter is en geen klusser, is hij wat makkelijker dan vader Wim met het onderhoud dat een auto nu eenmaal onherroepelijk nodig heeft. Zelfs een Toyota. “Eerlijk gezegd heb ik daarnaar niet zoveel naar omgekeken de laatste tijd. Hij loopt toch wel, maar ik verwacht wat dingen bij de keuring”, zegt Steven. De airco bijvoorbeeld doet het al jaren niet meer, horen we. Olie peilen doet Steven wel. “Elke drie maanden gooi ik er een litertje bij. Hij verbruikt wel wat motorolie”, aldus de jonge Van Wessel. Vervolgens krijgen vader en zoon een discussie over hoe dat olieverbruik tot stand is gekomen. Steven kan zich nog een incident herinneren met stoom vanonder de motorkap en vermoedt dat toen het olieverbruik begon. Waarop Wim zegt dat het niet aannemelijk is omdat stoom en olie niets met elkaar te maken hebben. Tja, na 26 jaar weet je alles natuurlijk niet meer zo precies.

Vriendin heeft een Toyota Yaris, Corolla is voor erbij

Klokje Rond-keurmeester Tim de Leeuw heeft anderhalf kantje vol met op- en aanmerkingen. Het achterstallig onderhoud valt beslist op. Maar de aanstaande apk is wellicht niet een al te grote hobbel om te nemen. Want dat gat in de flank is geen afkeur. Versleten gordels zijn dat natuurlijk wel. Dus is het zaak om vanaf nu de Corolla een beetje beter bij te houden en te kijken hoe het gaat. Steven: “Ik woon inmiddels samen met mijn vriendin en zij heeft een Toyota Yaris, dus de Corolla is nu meer voor erbij”, zegt Steven. Het laatste woord is aan vader Wim. “Een derde generatie Van Wessel gaat deze Corolla niet meer meemaken.”