Frank ‘t Hart uit Bergen is van huis uit een Opel-rijder. Toen hij zijn Kadett E Caravan van de hand deed, zocht hij iets dat niet in de Wegenwacht top 10 stond. Het werd een Toyota Carina E Wagon 1.8 GLi uit 1997. Die is op weg naar het half miljoen. Gaat ‘ie dat nog redden?

Japans met Europees tintje

Aan deze generatie Toyota Carina E - voorganger van de Avensis - is alles Japans, behalve de fabriek waar hij is gebouwd. Die fabriek staat in het Engelse graafschap Derbyshire, om precies te zijn in het dorpje Burnaston. Daarmee is het de enige Carina die niet in het land van de rijzende zon van de band liep. Omdat Toyota zich met dit model echt op de Europese markt wilde richten, staat de ‘E’ achter de modelnaam voor ‘Excellence in Europe’.

Toen Frank ‘t Hart zijn rijbewijs haalde, wees niets erop dat hij ooit Toyota zou gaan rijden. “Mijn vader kocht elke vier jaar een nieuwe Opel. Tweedehands, daar deed je toen niet aan”, vertelt Frank. “In 1973 werd ik achttien en mocht ik met hem gaan proefrijden. Na ritjes in een Peugeot 504 en Renault 16 werd het toch weer een Rekord, een 1700N als ik me niet vergis. Hij rekende altijd contant af, daar was hij trots op.”

Eendje

Je zou dus verwachten dat de jonge Frank zelf ook met een Opel zou thuiskomen, maar niets is minder waar. Hij kocht begin jaren 80 een Citroën 2CV uit 1975. “Mijn vader begreep werkelijk niet waarom ik met zo’n Eendje aan kwam.” Na de 2CV volgde een Volkswagen Jetta, die olie lekte vanaf de koppakking, wat in de dynamo druppelde. Snel over op Opel dus. Een oranje Kadett D Caravan en een groene en grijze Kadett E Caravan stonden ooit geparkeerd voor de deur van huize ‘t Hart. Maar er staan nu al negentien jaar naar volle tevredenheid twee Toyota’s.

Hoe dat kwam? Nadat Franks echtgenote Lieske van der Zee twee roestende Fiats reed, werd er een Toyota Starlet aangeschaft. Dat beviel wel, dus kocht ze daarna nog een paar Starlets. Zodoende vond Frank eind 2006 in een Carina station zijn nieuwe metgezel. En hij zorgt er goed voor. “Ieder jaar de apk en zo nodig een kleine of grote beurt. Slijtageonderdelen laat ik ook wel preventief vervangen en de radiateur en dynamo heb ik zelf gedaan.”

Eén keer eindigde Frank in zijn rode makker met een lege accu langs de vluchtstrook. “De man van de wegenwacht geloofde me niet. ‘Een Carina? Die heeft nooit pech!’, zei hij aan de telefoon.” Toyota nummer twee is een Corolla uit 2000, die Frank en Lieske tien jaar geleden van zijn schoonvader overnamen. Die heeft alleen last van afbladderende lak. “Technisch helemaal prima”, aldus Frank.

Uit de goede tijd

Naast de Wegenwacht is ook keurmeester Joep Schuurman na de proefrit te spreken over de Carina E, getuige zijn vrij lege lijstje tot nu toe. “Dit is een Toyota uit de goede tijd, dus ik ben vandaag afhankelijk van fouten van anderen”, merkt hij op. Zoveel fouten zijn er inderdaad niet, zo blijkt. Het meest in het oog springende zijn de lekke uitlaat en de bodemplaat die met drie verschillende soorten bouten vast zit waarvan er nog een paar ontbreken. “Dat kan ermee te maken hebben dat de bodemplaat bij het nemen van drempels het wegdek raakt, wat waarschijnlijk weer veroorzaakt wordt door de schokdempers die te ver inzakken. En bij elke reparatie aan de onderkant van de auto gaat de bodemplaat er natuurlijk onderuit.”

Daarnaast is rechtsachter de schokdemperstofhoes gescheurd en trilt de motor flink bij stationair toerental. Dat komt door het ontbreken van een flexibel deel in de uitlaat. Aan de voorkant van de motor zweet een beetje olie en met de roestvorming valt het ook nog mee. De onderkant ziet er verder keurig uit. “Er is natuurlijk het één en ander versleten, maar het valt mee”, oordeelt Joep. Niet gek voor een auto van bijna 30 jaar oud en met deze kilometerstand. “In de kantine zeiden ze al: ‘hier doen ze in Afrika een moord voor’.”

Frank is er tevreden mee. “Ik verwachtte al een positieve uitkomst”, zegt hij. “Ik zet er binnenkort wel een nieuwe uitlaat onder. En misschien dat ik de motortrilling nog aanpak.” Waar veel Carina’s hun laatste levensjaren in Afrika doorbrengen, is dat bij deze voorlopig niet aan de orde. Deze Toyota blijft in Noord-Holland en het half miljoen is een hamerstuk.

Eigenaar Toyota Carina E

Naam: Frank ‘t Hart

Bouwjaar: 1955

Woonplaats: Bergen NH

Beroep: voormalig fysiotherapeut in een revalidatiecentrum, nu technisch onderwijsassistent in het middelbaar onderwijs

Eerste auto: Citroën 2CV (1975)

Vorige auto: Opel Kadett E Caravan (1989)

Wat zou je aan de auto willen veranderen? “Niets, behalve een passagiersstoel met meer zijdelingse steun.”

Wat is je langste reis met deze auto? “Zo’n beetje alle hoeken van Europa.”

Onderhoudshistorie

In de bijna 19 jaar dat Frank in zijn Carina E Wagon rondrijdt, heeft hij niet beknibbeld op onderhoud. Alles bij elkaar is er voor zo’n € 6.000 aan groot onderhoud uitgegeven.

177.000 - Apk, kleine beurt, stabilisatorstang linksachter en verlichting console vervangen

199.000 - Grote beurt incl. gratis apk, distributieriem en -spanrol, wielremcilinder linksachter, stabilisatorstang rechtsachter vervangen, remleidingen ontroest en getectyleerd

219 .000 - Oliefilter en bougies vervangen

Mei 2011 Ruildynamo vervangen

265.000 - Remblokken en wielremcilinder vervangen

282.000 - Stuurkogel vervangen

292.000 - Uitlaat herstellen

298.000 - Distributieset, binnenste spoorstangkogels en stuurkogel vervangen

301.000 - Richtingaanwijzerrelais vervangen

306.000 - Uitlaat vervangen

385.000 - Draagarm- en ophangrubbers en oliefilter vervangen

Mei 2020 - Accu vervangen

397.000 - Olie- en luchtfilter, remblokken, -schrijven, -slangen en -vloeistof, stuurkogel linksvoor en dashboardverlichting vervangen

399.000 - Waterpomp, multiriem, distributieset en spanner vervangen

410.000 - Stabilisatorrubbers achter, draagarmrubbers en stabilisatorstang links- en rechtsvoor vervangen

412.000 - Koppelingset vervangen

431.000 - Aandrijsashoes vervangen

435.000 - Radiateur vervangen en uitlaat gelast

Juli 2024 - Wiellagers voor vervangen

September 2024 - Homokineet vervangen

452.000 - Kleine beurt, fuseekogelhoes vervangen en uitlaat dichtlassen

Wat mankeert er aan de Toyota Carina E?

Uitlaat is lek

Gaspedaal gaat heel zwaar, waarschijnlijk door een versleten gaskabel

De demping is slap. Die is nooit strak geweest, maar was ooit wel beter

Stationair zijn veel motortrillingen voelbaar. Dit komt onder andere door het ontbreken van een flexibel deel in de uitlaat. Wellicht in combinatie met slijtage van de motorsteunen

De auto trilt wat bij het remmen

De mening van Carrec Technocenter

‘Ondanks enkele gebreken als een lekke uitlaat, slappe demping en trillen onder het remmen is deze Carina voor zijn leeftijd en kilometerstand in erg goede staat. Hij krijgt daarom één duim omhoog.’