Toyota C-HR (2016-2020) - Occasion Aankoopadvies

Lekker uit je dak gaan

3 reacties

Video

We stoppen met het maken van grijze, saaie auto’s en we geven de wereld….. De C-HR! Zo is het echt gegaan. En Toyota leverde een crossover af die lekker een tikkeltje over de top was én goed reed! Hoe is de auto als occasion?

Zoals we gewend zijn van Toyota maakten ze er geen half werk van. Los van het koetswerk was er onderhuids ook wel iets te melden. Alles over de voor- en nadelen van een tweedehands Toyota C-HR van de eerste generatie lees je hier.

Signalement

Merk Toyota
Model C-HR 1.8 Hybrid Dynamic
Carrosserie 5-deurs, suv
Transmissie automaat
Aandrijving voorwielaandrijving
Nieuwprijs € 31.960

Specificaties

Brandstof benzine
Motor 4-cil. in lijn, hybride
Cilinderinhoud 1.797 cc
Maximaal vermogen 90 kW / 122 pk bij 5.200 tpm
Maximaal koppel 142 Nm bij 4.000 tpm
Inhoud brandstoftank 43 l
Lengte / breedte / hoogte 4.360 mm / 1.795 mm / 1.555 mm
Wielbasis 2.640 mm
Massa leeg 1.355 kg
Laadvermogen 505 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 725 kg / 725 kg
Banden225/50R18Prijzen
Topsnelheid 170 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 11,0 s
Brandstofverbruik 3,8 l/100km
CO2-uitstoot 87 g/km
