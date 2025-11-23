Toyota C-HR (2016-2020) - Occasion Aankoopadvies
Lekker uit je dak gaan
3 reacties
Video
Helaas kunnen wij deze video niet weergeven, omdat je niet akkoord bent gegaan met de
cookie voorwaarden.
Onze video speler heeft rechten nodig voor de "Social Media".
Wijzig je cookie instellingen
We stoppen met het maken van grijze, saaie auto’s en we geven de wereld….. De C-HR! Zo is het echt gegaan. En Toyota leverde een crossover af die lekker een tikkeltje over de top was én goed reed! Hoe is de auto als occasion?
Zoals we gewend zijn van Toyota maakten ze er geen half werk van. Los van het koetswerk was er onderhuids ook wel iets te melden. Alles over de voor- en nadelen van een tweedehands Toyota C-HR van de eerste generatie lees je hier.
Signalement
|Merk
|Toyota
|Model
|C-HR 1.8 Hybrid Dynamic
|Carrosserie
|5-deurs, suv
|Transmissie
|automaat
|Aandrijving
|voorwielaandrijving
|Nieuwprijs
|€ 31.960
Specificaties
|Brandstof
|benzine
|Motor
|4-cil. in lijn, hybride
|Cilinderinhoud
|1.797 cc
|Maximaal vermogen
|90 kW / 122 pk bij 5.200 tpm
|Maximaal koppel
|142 Nm bij 4.000 tpm
|Inhoud brandstoftank
|43 l
|Lengte / breedte / hoogte
|4.360 mm / 1.795 mm / 1.555 mm
|Wielbasis
|2.640 mm
|Massa leeg
|1.355 kg
|Laadvermogen
|505 kg
|Aanhangermassa geremd / ongeremd
|725 kg / 725 kg
|Banden
|225/50R18Prijzen
|Topsnelheid
|170 km/h
|Acceleratie 0-100 km/h
|11,0 s
|Brandstofverbruik
|3,8 l/100km
|CO2-uitstoot
|87 g/km