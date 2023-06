Gaat Toyota dan eindelijk los met de bZ4X?

Hoe Toyota in de wedstrijd staat als het aankomt op het thema elektrisch rijden, blijkt wel als je de Nederlandse website van het merk bezoekt. Boven aan de homepage klik je op het tabje ‘Elektrisch rijden’ en vervolgens kom je op een volgende pagina. Je verwacht dan een bZ4X, maar je ziet als eerste een foto van een C-HR en een Corolla. Inderdaad, hybrides. Via het tabje ‘Alle elektrische modellen’ door naar de volgende pagina, met over de volle breedte een foto van de RAV4, verbonden met een wallbox. Inderdaad, een plug-in hybride. Daarna scrollen we de pagina met alle modellen door, om uiteindelijk bij de bZ4X terecht te komen. Het is uiteraard prima dat Toyota in dit transitietijdperk op meerdere paarden wedt en daarbij ook nog eens topklasse-hybrides bouwt.

Waarom heeft Toyota zo lang gewacht met de eerste volledig elektrische auto?

De eerste volledig elektrische auto was een zware bevalling en dat is best bijzonder voor een merk met al meer dan 25 jaar batterij-ervaring, maar ook met de reputatie dat het ’s werelds betrouwbaarste auto’s bouwt. Met name op dat onderdeel wil Toyota beslist niet op zijn plaat gaan en daarom vaart het een voorzichtige koers met de bZ4X. Of deze EV net zo probleemloos is als een Prius of Corolla weten we pas over vijf tot tien jaar.

Volkswagen timmert al wat langer aan de weg met batterijauto’s en dat resulteerde in een e-Up en e-Golf. Ook daar was de bevalling van de ID3 echter een zware. Het duurde lang voordat hij daadwerkelijk op de markt kwam en toen het eenmaal zo ver was, stak het softwarespook de kop op. Op dat vlak was er heel veel mis en dat resulteerde in een golf van kritiek. We zijn een paar jaar verder en het MEB-platform is behoorlijk succesvol. Ook is er nog een hoop nieuws op komst.

Waar staat bZ4X voor?

In april 2021 beleefde de bZ4X op de autoshow in Shanghai zijn werelddebuut. De aanduiding ‘bZ’ staat voor Beyond Zero, de 4 voor de modellijn en de X voor cross-over. Net als Volkswagen ontwikkelde Toyota een nieuwe, modulaire basis voor een reeks aan elektrische auto’s: het E-TNGA-platform. De plannen zijn om zeven volledig elektrische modellen binnen de bZ-lijn op de markt te brengen. In oktober 2021 werd de productieversie van de bZ4X getoond en die zou dan een jaar later op de markt komen. De eerste terugroepactie kwam al in juni 2022, toen bleek dat de wielen spontaan konden losraken, evenals bij het zustermodel, de Subaru Solterra. In oktober hervatten de Japanners de productie.

Er rijden al enkele maanden Toyota's bZ4X rond, waarom dan nu pas een test in Nederland?

Dat we nu pas een exemplaar voor een test hebben, heeft meerdere redenen. In eerste instantie had de bZ4X nog geen 3-fasenlader en daarmee kun je in ons deel van Europa niet aan komen zetten. Daarnaast waren er nog wat laadperikelen. Dat begon met een beperking om maximaal twee keer per etmaal te kunnen snelladen. Op die manier probeert Toyota de accu langer gezond te houden. Bij een recente software-update is dat opgerekt naar vier keer. Stel, je maakt een reis naar Barcelona en je zou om de 250 km laden, dan kun je op één dag bijna 1.300 km rijden. Dat lijkt ons meer dan voldoende. Daarna overnachten aan de AC-paal en de volgende dag weer verder. Problematischer wordt het in de winter, aangezien er geen accuvoorverwarming is. Dat is een kapitale blunder van Toyota. Ook bijzonder: de bZ4X moet om de 15.000 km (of na een jaar) naar de dealer voor een inspectie.

Is de bZ4X een echte Toyota?

Saai kunnen we de bZ4X in elk geval niet noemen. Dat geldt eveneens voor het interieur, met een boven het stuur geplaatst instrumentenpaneel, net als bij Peugeot. Er zijn veel verschillende materialen toegepast en op sommige plekken is er dat harde, glimmende, zwarte kunststof. Zowel op het grote als op het kleine scherm is weinig EV-informatie te vinden en tijdens het laden zie je niet met hoeveel kW dat gebeurt. Ook de boordcomputer is uiterst summier en kent geen dag-, lange tijd-, en sinds laden-verbruiksoverzicht. We zijn uiteraard vooral benieuwd naar de rijeigenschappen en het verbruik. Sturen doet hij in elk geval goed, zoals we dat gewend zijn van de laatste generatie modellen van Toyota. Ook op dat vlak is de saaiheid overboord gegooid. Toyota belooft een versie met steer-by-wire, compleet met yoke-stuur. Het valt wel op dat vering en demping hard zijn. Dat leidt op slecht wegdek en bij het nemen van verkeersdrempels tot een oncomfortabel rijgedrag. De motor ligt dwars voorin en drijft de voorwielen aan, zodat je soms aandrijfreacties voelt en in korte bochtjes een beetje wielspin hebt als je stevig gas geeft. Bij een normale tot pittige rijstijl heb je daarvan geen last en voelt de bZ4X juist heel koersvast aan. De motor is krachtig genoeg en dankzij het lagere gewicht is hij zelfs sneller van 0-100 km/h dan de Volkswagen. Bij dat alles is het onderstel mooi stil en overheerst alsnog een positief gevoel als het op het rijden aankomt. Met een druk op de knop schakel je de recuperatie in. Die is niet heel sterk, zodat je af en toe zelf moet bijremmen. De accu heeft een bruikbare capaciteit van 64 kWh en al na de eerste paar lange ritten weet het verbruik te verrassen met scores onder de 15 kWh/100 km en het uiteindelijke gemiddelde blijft ruim onder de 17.

Waarom een Volkswagen ID4 als concurrent en welke uitvoering?

De ID4 is de grotere broer van de ID3 en heeft met de (iets beter verkopende) Skoda Enyaq en Audi Q4 e-tron twee zuster­modellen die op hetzelfde platform staan. Daarnaast is er de ID5, een coupé-SUV. In tegenstelling tot bij de bZ4X biedt Volkswagen twee formaten accupakket aan: 52 kWh en 77 kWh. Kies je voor het kleinste, dan kun je, na aftrek van € 2.950 subsidie, voor krap aan 40 mille een ID.4 rijden, met een 148 pk motor en slechts 50 kW ‘snelladen’. De versie met het grotere accupakket is er met 174 of 204 pk of als vierwielaangedreven GTX met 299 pk. Het valt te verwachten dat er binnen afzienbare tijd een kleine opfrisbeurt komt, zoals de ID3 die onlangs onderging. Waarschijnlijk profiteert vooral het interieur daarvan en maakt de nieuwe, 286 pk sterke en efficiëntere motor zijn entree. Dat is inclusief een iets grotere accu. Wij doen het voor deze test met de versie van 77 kWh.

Is de ID4 een echte Volkswagen?

Volkswagen onthulde de ID4 eind 2020, waarop begin 2021 de verkoop en aflevering begon. Hij is ongeveer van het formaat Tiguan, maar met zijn vormgeving totaal anders dan de reguliere modellen van Volkswagen. Dat gaat zeker op voor het interieur. Waar je in een Golf, Passat of Tiguan wordt omringd door mooie materialen en tegen een volwassen dashboard aankijkt, is het in de ID4 een beetje armoe troef. Of moeten we spreken van minimalisme? Daar is zeker sprake van, maar de uitwerking had beter gekund, met name waar het aankomt op de toegepaste materialen. In zijn voordeel spreekt dan weer dat alles solide aanvoelt en dat je op een goede zetel zit.

In de video gaan we diep op de zaken in en deze dubbeltest kun je ook als PDF downloaden inclusief alle specificaties en meetgegevens.