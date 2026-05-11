Toyota bZ4X Touring: net zo fijn, maar een stuk praktischer

De Toyota bZ4X Touring, is dat echt een nieuw model?

Niet helemaal, het is eigenlijk een nieuwe variant van de bekende Toyota bZ4X. Dat is misschien nog niet helemaal het succes waarop de Japanners hadden gerekend, maar sinds een recente vernieuwingsronde is het wat ons betreft in elk geval een duidelijk interessantere EV. De prijzen liggen bovendien wat lager, dus je krijgt meer voor minder. Dat is altijd goed. De kans is alleen daarom al groot dat je het bZ4X-labeltje wat vaker voor je neus hebt op de Nederlandse wegen en nu is er dus ook nog deze bZ4X Touring. Daarmee wordt de bZ4X interessant voor een bredere doelgroep, want wie ruimte zoekt, hoeft ‘m nu zeker niet meer te laten staan.

Hoeveel groter is de bZ4X Touring?

De Toyota bZ4X Touring is plat gezegd een bZ4X met een langere en hogere kont. De totale wagenlengte komt uit op 4,83 meter en daarmee overtreft hij de reguliere bZ4X met 14 cm. Een behoorlijk stukje extra, dat vooral ten goede moet komen aan de bagageruimte. Nou, reken maar dat dat gelukt is. De bZ4X Touring biedt namelijk 669 liter bagageruimte met de achterste zitplaatsen in gebruik. Toch maar mooi een dikke 200 liter meer dan in de gewone bZ4X. Heb je meer ruimte nodig, dan gooi je de deelbare achterbank geheel plat, waarmee je 1.718 liter bagageruimte hebt. De auto is ook een slagje hoger, al komt dat vooral door de dakdragers. Daar mag je tot 80 kilo bagage op vervoeren.

Zijn er verder nog verschillen?

De dakdragers en het langere achterste zijn niet de enige duidelijke uiterlijke verschillen met de reguliere Toyota bZ4X. De Touring heeft niet geheel verrassend ook totaal andere achterlichten, die een veel minimalistischer designfilosofie volgen dan we gewend zijn van de bZ4X. Aan de voorkant is de Touring het makkelijkst te onderscheiden door het matte kunststof rond de wielkastranden, waar dat bij de kortere versie glanzend afgewerkt is. In het interieur is het natuurlijk een bekend verhaal. Hier zien we het dashboard van de vernieuwde bZ4X en dat brengt onder meer standaard een 7-inch digitaal instrumentarium en 14-inch infotainmentscherm met zich mee. Je bent voor het gros van de bediening op dat laatste scherm aangewezen en daarin is het soms een beetje zoeken. Zo moet je voor de – overigens standaard aanwezige – stoelverwarming een apart menuutje openen, terwijl er nog wel fysieke draaiknoppen voor de algemene temperatuurregeling zijn. De meeste fysieke knoppen tref je nog op het stuurwiel. Dat ziet er overigens niet bijster gelikt uit en sowieso maakt het interieur qua uitstraling nog steeds een wat sobere indruk, maar de materialen zijn stevig en bij een nadere blik vaak niet zo hard en onaangenaam als het misschien lijkt. Het interieur maakt vooral een erg robuuste indruk en dat is wat je bij Toyota natuurlijk ook wel verwacht. Fijn zijn de twee draadloze telefoonladers op een goede plek op de middentunnel.

Hoe zit je in de Toyota bZ4X Touring?

Je kunt na wat gerommel met de hoogte van het stuurwiel uiteindelijk best een prima zitpositie vinden met goed zicht op het hoge instrumentarium. Deze opzet doet denken aan wat Peugeot doet, maar in de Toyota zit je gelukkig iets minder ‘met het stuur op schoot’. Achterin is het ook prima toeven en kom je als volwassene niet snel tekort qua hoofd- en beenruimte. Wel zit je hier ook als je relatief klein bent al met opgetrokken knieën. Een typisch EV-kwaaltje, waar ook de bZ4X Touring dus wat last van heeft. Met dat laatste hebben we meteen ook ons laatste beklag gehad, want we zijn eigenlijk louter positief als we eenmaal gaan rijden met de bZ4X Touring.

Rijdt de bZ4X Touring net zoals de reguliere bZ4X?

Toyota herzag bij de facelift van de bZ4X onder meer de draagarmrubbers, de vering en de bevestiging van de stuurinrichting en dat pakte goed uit. Volgens Toyota is de Touring zelfs nog weer een stapje verder qua verbeteringen. Dat moeten we dan maar aannemen, want het rijgedrag komt vooral bekend voor en dat is een compliment. Het gewicht van zo’n twee ton en de extra centimeters merk je niet. Het is zeker voor een EV een lekker wendbaar aanvoelende auto, die zich direct laat sturen en een prachtige balans tussen dynamisch en comfortabel vindt. Oneffenheden in het wegdek worden soepel en geruisloos weggewerkt en de geluidsisolatie is ook dik voor mekaar. Indrukwekkend is hoe rustig de auto ondanks zijn gewicht aanvoelt. Hij is comfortabel, maar zeker niet week en van overmatig deinen is al helemaal geen sprake. Dat laatste zien we regelmatig anders bij EV’s.

Welke aandrijflijnen en accu's heeft de Toyota bZ4X Touring?

Met de bekende standaard 224 pk sterke voorwielaangedreven aandrijflijn is de bZ4X Touring absoluut voldoende bedeeld. Daarmee ga je in nog geen 8 seconden van 0 naar 100 km/h en de auto voelt op alle snelheden gretig genoeg aan. Mocht je toch meer willen, dan is er de maar liefst 380 pk sterke AWD, met ook nog een elektromotor op de achterwielen. Die schiet in zo’n 4,5 seconden naar 100 km/h en daarmee voelt de Touring ronduit snel aan. Er zijn diverse rijmodi voor vierwielaandrijving in verschillende terreinsoorten en de AWD verdeelt in de basis zijn vermogen 50:50 over de voor- en achterwielen, maar kan daarin variëren als de omstandigheden erom vragen. Relevanter: de AWD mag tot 1.500 kilo geremd trekken, het dubbele van de FWD. Dat is meteen het in Nederland grootste koopargument voor deze aandrijflijn. In beide gevallen heb je een 74,7 kWh groot accupakket, dat zich met tot 150 kW laat bijladen en 528 km (AWD) tot 591 km (FWD) rijbereik mogelijk maakt. Een warmtepomp is standaard van de partij.

Wat kost een Toyota bZ4X Touring?

De Toyota bZ4X Touring biedt al met al duidelijk meer dan de gewone bZ4X en niet geheel verrassend hoort daar ook een hoger prijskaartje bij. Het begint bij € 48.995 voor de FWD die er enkel is als Dynamic. Dat scheelt drie mille met de reguliere bZ4X. De AWD in die uitvoering kost € 52.995 en die is er ook nog als luxere Executive voor € 57.995. Dan krijg je onder meer een panoramadak, kunstlederen bekleding, stoelventilatie en infraroodverwarming voorin toe. De Toyota bZ4X Touring staat in juni bij de Nederlandse dealers.

Technische gegevens

Toyota bZ4X Touring Dynamic FWD

Afmetingen (l x b x h): 4,83 x 1,86 x 1,68 m

Aandrijflijn: elektrisch

Aantal elektromotoren: 1

Max. vermogen: 165 kW/224 pk

Max. koppel: 269 Nm

Aandrijving: voorwielen

0-100 km/h: 7,3 s

Topsnelheid: 160 km/h

Accucapaciteit: 74,7 kWh

Laadmogelijkheden: 11/22 kW AC/150 kW DC

Gem. verbruik: 14,0 kWh/100 km

Actieradius: 591 km

Vanafprijs: € 48.995

Alle gegevens volgens fabrieksopgave.