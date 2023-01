Toyota Aygo X - AutoWeek Test

Je zou denken dat er in een tijd van bezuinigen en consuminderen volop belangstelling is voor kleine auto’s. Toch nemen steeds meer autofabrikanten én consumenten afscheid van de kleinste stadsautootjes. Een zeldzame uitzondering op die trend is de nieuwe Toyota Aygo X. Hoe volwassen gedraagt deze opgestoerde nieuwkomer zich? Tijd voor een test.

De Toyota Aygo: even het geheugen opfrissen.

De naam ‘Aygo’ ken je ongetwijfeld. Jarenlang heeft Toyota in samenwerking met Peugeot (107 en 108) en Citroën (de C1) een kleine stadsauto onder deze naam verkocht. In feite ging het bij dit trio om drie keer precies dezelfde auto, maar de drie merken namen wel de vrijheid om elk hun eigen familiegezicht aan de kleine drie- of vijfdeurs hatchback te geven. De techniek bleef identiek.

In het drukke A-segment, waar de allerkleinste en goedkoopste auto’s op de markt opereren, wist het olijke drietal altijd prima op te boksen tegen ijzersterke concurrenten als de Skoda Citigo/Seat Mii/Volkswagen Up (ook een drieling) en de Koreaanse veelvraten Kia Picanto en Hyundai i10. Auto’s als de Renault Twingo (Electric), de Fiat Panda en de Mitsubishi Space Star waren voor de Peugeot, Citroën en Toyota geen partij. Echter, veel autofabrikanten kwamen erachter dat er met kleine auto’s niet zoveel geld te verdienen is. Daarom hebben veel merken de onderkant van de markt inmiddels verlaten. Zo ook Peugeot en Citroën, die de samenwerking met Toyota hebben opgezegd.

Maar nu is er dus toch een nieuwe Toyota Aygo. Vertel!

Klopt, en de nieuwe (derde) generatie van de Aygo heeft de letter ‘X’ achter zijn naam staan. Die ‘X’ moet je uitspreken als ‘Cross’. Daarmee wil Toyota het stoere cross-over karakter van zijn benjamin benadrukken. De ontwerpers hebben er alles aan gedaan om een lekker hip autootje op de wielen te zetten. Hij staat wat hoger op de poten en brede, zwarte lijsten rond de wielkuipen en de aluminiumkleurige strips in de voor- en achterbumper wekken associaties met een SUV. Op de duurdere uitvoeringen kun je het dak, de C-stijlen en de achterbumper zwart laten spuiten, waardoor de Aygo X een nog expressievere uitstraling krijgt. Door de hooggeplaatste lichtunits en de glazen achterklep blijft de Aygo X echter wel nog steeds herkenbaar als Aygo.

De nieuwe Aygo is gebaseerd op het schaalbare platform van de Yaris, een slimme en goedkope manier van autodelen. In de breedte verschillen beide auto’s dan ook maar 1 centimeter van elkaar. Wel is de Aygo X een stuk korter dan de Yaris: dat scheelt 24 centimeter. Tussen de voor- en achteras van de Aygo X is 13 centimeter wielbasis weg. Vergeleken met zijn directe voorganger is de Aygo X echter flink gegroeid. En niet alleen qua formaat: zijn gewicht nam met zo’n 100 kilo toe. Daarmee is de Aygo X bijna net zo zwaar als de Yaris.

Wat merk je binnen in de Aygo X van die groei?

Dat de Aygo X breder en langer is dan zijn voorganger, merk je vooral voorin heel goed. Gevoelsmatig zit je in een Yaris, je hebt volop ruimte voor je benen en je hoofd. En ook al is het stuur alleen in hoogte verstelbaar, de zitpositie is prima – nooit eerder zaten we zo lekker in een Aygo! Achterin mag je in zo’n A-segmenter natuurlijk niet veel verwachten van de beschikbare ruimte. Dat krijg je dan ook niet: beenruimte is er nauwelijks, je zit met je knieën niet achter, maar naast de voorstoelen.

De kofferbak is iets groter dan voorheen, je kunt nu 198 liter kwijt. De Aygo X leent zich door zijn krappe achterbank uitstekend als tweezitter: wanneer je achterin de twee delen van de rugleuning hebt neergeklapt, is er 1.009 liter tot je beschikking. Daarmee doet de Toyota niet onder voor bijvoorbeeld een Hyundai i10. Onder de vloer wordt een deel van de beschikbare ruimte opgeslokt door een fikse subwoofer. Een aanhangwagen mag de Aygo X niet trekken.

Rijdt zo’n Aygo X nog een beetje comfortabel?

Jazeker, en dat is voor een groot deel te danken aan alle Yaris-onderdelen. Het onderstel zou gemakkelijk een krachtigere motor aankunnen, en dat is goed nieuws voor de rijveiligheid. De auto ligt stabiel op de weg, stuurt aangenaam licht en voelt zich dankzij de korte draaicirkel prima thuis in stadsverkeer. Maar ook op de snelweg is de Aygo X een fijne auto: achterbank plat, koffers erin en je rijdt comfortabel naar je vakantiebestemming in het zonnige zuiden.

De motor van de Aygo X, markeert daar nu soms iets aan?

Toyota levert de Aygo X met één motor. We kennen deze driecilinder uit de Yaris, maar hij werd ook geleverd in de vorige Aygo – en Peugeot 108 en Citroën C1. Het blokje moet het stellen zonder turbo, waardoor het vermogen van 72 pk bescheiden uitvalt. Dat geldt ook voor het koppel: uiteindelijk piekt hij bij 93 Nm, als je het blokje oppookt tot meer dan 4.000 toeren per minuut. Op papier zijn de prestaties van de Aygo X nog niet eens zo verkeerd. De auto zit in 10,9 seconden op 100 km/h. Het is vooral bij tussensprints dat de motor wat futloos is. Even een langzamere auto inhalen is een kwestie van anticiperen, waarbij je ‘verplicht’ bent tot het terugschakelen naar een lagere versnelling.

Veel toeren betekent ook veel geluid. Wanneer je de driecilinder tot het uiterste wringt, gaat hij tekeer als een mager speenvarken. Standaard is de Aygo X voorzien van een handgeschakelde vijfbak, tegen meerprijs kun je kiezen voor een cvt-automaat. Zuinig is de 1.0 VVT-i wel. Toyota geeft een gemiddeld verbruik op van 4,8 l/100 km (1 op 20,8), en het kost niet veel moeite om dat getal te evenaren.

De Aygo X zal wel een heel betaalbare auto zijn.

Tja, het is maar net hoe je het bekijkt. Tegenwoordig zijn er niet zoveel auto’s meer die minder dan 20.000 euro kosten. En als je erover na gaat nadenken, is een vanafprijs van 18.000 euro voor zo’n kleine auto natuurlijk een flinke aderlating. We kunnen ons nog goed herinneren dat de eerste Aygo met zijn prijs onder de 10.000 euro zat ...

Dat is even slikken … Hoe betaalt de Aygo X zoveel geld terug?

Met zijn uitgebreide standaarduitrusting. Zelfs de meest eenvoudige uitvoering beschikt al over Toyota Safety Sense 2. Dit complete veiligheidspakket omvat adaptieve cruisecontrol, automatische grootlichtschakeling, verkeersbordherkenning, een actieve spoorassistent en een systeem dat automatisch ingrijpt met een noodstop als er plotseling een fietser of voetganger oversteekt. De twee eenvoudigste versies hebben halogeenkoplampen, de duurdere uitvoeringen hebben standaard led-verlichting.

Wat zit er nog meer op en aan de Toyota Aygo X?

Het is voor zo’n kleine auto best bijzonder dat hij vanaf de basisversie al op 17-inch wielen staat. Maar afgezien daarvan – en Toyota Safety Sense 2 – hebben we alle bijzonderheden uit de basisuitrusting wel besproken. Tweede uitvoering is de Play, die met een achteruitrijcamera en een multimediasysteem met 7-inch scherm en smartphone-integratie voor Apple CarPlay en Android Auto al wat interessanter wordt.

Nummer drie uit de reeks is de First-uitvoering. Die heeft automatische airco, lichtmetalen wielen, ledkoplampen en een regensensor. Dan volgt de Aygo X, die je onder meer kunt bestellen met tweekleurige lak. Deze versie staat zelfs op 18-inch lichtmetaal, en het scherm van het multimediasysteem (met draadloze smartphone-integratie) groeit naar een formaat van 9 inch. Ook kun je je telefoon draadloos opladen.

Ten slotte is er de Premium-uitvoering. Die pakt uit parkeersensoren, stoelverwarming en smart entry, die vanaf een afstandje de ontvanger van de centrale deurvergrendeling herkent. Als je kiest voor de Premium, worden bepaalde elementen van het exterieur en het interieur in een accentkleur uitgevoerd. Je hebt keuze uit rood, oranje en goud. De Premium-versie van de Aygo X staat voor ruim 25.000 euro in de prijslijst. Wil je een automaat, dan komt er nog eens bijna 2.000 euro bovenop die prijs. De cvt is trouwens ook leverbaar in combinatie met het Play, First en Envy uitrustingspakket.

De keuze van AutoWeek test-coördinator Marco Gorter

Wie echt wil, kan de Aygo X bijna net zo luxe maken als een B-segmenter, maar dan wordt het prijsverschil met een grotere Yaris wel heel minimaal. De meest voor de hand liggende uitvoering is daarom het tweede niveau, de Play. Die heeft namelijk ten opzichte van de basisversie Carplay/Android Auto en daarmee in principe ook meteen een altijd actueel navigatiesysteem. Dat een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel ook meteen erbij zit, maakt deze uitvoering voor Nederlanders bovendien een stuk interessanter.