Toyota Aygo X - Afscheid duurtest

Omdat Toyota met de Aygo X veel zaken anders aanpakt dan andere fabrikanten in het kleinste segment, waren we heel nieuwsgierig hoe die werkwijze zou uitpakken. In de duurtest van zes maanden leerden we het stoere kleintje goed kennen. Bij het opnemen van de video waarin we terugblikken op de duurtest moest de Toyota Aygo X de Kia Picanto nog voor zich dulden maar inmiddels mag de kleinste Toyota zich de meestverkochte auto van Nederland noemen. Dat hij achterin krap is lijkt hem dus niet te deren, wat blijft er nog meer hangen na zes maanden Aygo X?

De Toyota Aygo X werd in de loop van 2022 leverbaar en eindigde in de ­verkooplijst als zesde overall. In het ­A-segment hoefde hij alleen de Kia Picanto voor zich te dulden. In januari 2023 verkocht de Toyota al beter dan de Koreaanse kanjer in deze klasse. De concurrentie raakt op leeftijd – denk aan de overigens nog altijd sterke Hyundai i10 – of haakt af: zo heeft VW de stekker uit de ruim elf jaar oude Up getrokken.

Toyota Aygo nog wel, geen 108 en C1 meer

Toyota ging alleen verder met de nieuwe Aygo, die met de X van cross avontuurlijke trekjes kreeg, terwijl Peugeot en Citroën afhaakten en geen nieuwe 108 en C1 brachten. Toch verrast de snelle opmars van de Aygo X best. Auto’s worden steeds duurder en ook aan de onderkant van de markt zien we die ontwikkeling. Het leert dat je voor een wat leuker aangeklede Aygo X ook al snel aan een bedrag van 21.000 euro zit. Is dat aankleden wel nodig? Want standaard ziet het model er al erg goed uit. Met zijn op de uiterste hoeken geplaatste wielen en ­uitgesproken lijnenspel ontving het model zelfs een lovende review van autodesigner Niels van Roij.

Aygo X is beter in de stad dan daarbuiten

De ruimte op de achterbank is beperkt, ­hetzelfde geldt voor het vermogen van de 1,0-liter driecilinder benzinemotor, waarmee de auto zeker niet doet wat zijn stoere uiterlijk belooft. Stoer ja, onze duurtester heeft ­18-inch wielen. Sterke punten zijn de zeer volwassen rijeigenschappen, waarbij de auto aanvoelt als een Yaris, het iets grotere model waarmee hij zijn basis deelt. Deze keuze van Toyota pakte dus prima uit. In een vergelijkende test, waarbij de duurtest-Aygo X zich mocht bewijzen tegenover een tamelijk ­bescheiden Yaris met dezelfde motor, bleek het verschil in comfort wel nog altijd voelbaar. De Yaris is niet alleen groter, maar ook ­daadwerkelijk ‘meer auto’. Het weerhield ons er niet van om de Aygo X in te zetten voor een trip naar de historische editie van de 24 Uur van Le Mans. Daarbij deden we ook Parijs aan om hem daar te laten schitteren; dat is juist de plek waar zijn kruip-door-sluip-doorkarakter goed past. Dan heb je ook ­genoeg aan zijn 72 pk. Het is juist wanneer de snelheid boven de 100 km/h komt dat je vermogen mist en ook dat het geluid van ­buitenaf aanzwelt.

Aygo X heeft multimediasysteem en assistentiesystemen van niveau

Nog twee factoren bepalen de ­volwassenheid van de Aygo X. Het multimediasysteem en het pakket aan assistentiesystemen doen weinig onder voor die van auto’s die in het segment erboven thuishoren. Bij zijn voorganger in de duurtestgarage, de Yaris Cross, liepen we nog aan tegen een hyper­gevoelig bandenspanningscontrolesysteem, maar in de Aygo X werkte het al een stuk ­beter.

In de zomer en herfst bijna 1 op 19

Het verbruik was in de eerste drie maanden 1 op 18,7. In de laatste weken van 2022 en de eerste week van januari werd het fris en stond er vaak harde wind. Het zorgde ervoor dat het gemiddelde verbruik steeg tot 1 op 17,8. Daarmee deed de Aygo X het, ondanks zijn grotere wielen, nog best goed in vergelijking met de duurtest-Hyundai i10 die we twee jaar eerder reden: 1 op 16,7 haalden we toen, en voor de echte winterse kou intrad stond die compacte A-segment-duurtester alweer warmpjes op het terrein van de importeur.