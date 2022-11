De Avensis was de troef van Toyota in het D-segment. WAS want nieuw is de auto niet meer onder ons. Op papier is deze tweedehands Touring Sports, de stationcarversie van de Avensis, de ultieme gezinsauto. We gaan kijken of dat werkelijk zo is.

Eerst wat historisch perspectief. Ooit was er de Carina II, die werd opgevolgd door de Carina E. Waarbij de E staat voor Excellence in Europe, hoezo dan? Omdat die Carina ook in Engeland werd gebouwd. Het verhaal gaat dat toen Toyota in Engeland ging produceren naast een fabriek in Japan, lieten ze de in Engeland gebouwde exemplaren terughalen naar Japan om te kijken of de bouwkwaliteit net zo goed was als de Japanse Carina’s… EN wat denk je. Ze zagen geen verschil.

Allerlaatste Avensis heeft opvallende neus

De Avensis werd in 1997 geïntroduceerd. De tweede generatie kwam in 2003 op de markt. De derde generatie verscheen in 2008 als sedan en stationwagon. In 2012 kreeg deze versie een kleine makeover en op de salon van Genève van 2015 debuteerde een andermaal vernieuwde versie. Meest opvallende van de allerlaatste lichting van deze Avensis Touring Sports is de neus. Maar ook het interieur ging serieus op de schop. Over het algemeen kun je zeggen dat de laatste Avensis toch wel de meest dynamische lijkt alle generaties, waar de eerste Avensis een beetje log overkomt. Geen heel opvallende auto deze Touring Sports, maar absoluut een auto waarmee je gezien kunt worden.

Gemiddelde prestaties van de 1.8 benzine

Even naar de specs. De 1,8-liter viercilinder benzinemotor is goed voor 147 pk en 180 Nm aan koppel. Dat levert gemiddelde prestaties op. Hij tikt net de 200 aan. En gaat in 10 seconden van 0 naar 100. Goed mee te leven voor een auto van 1.385 kilo.

De zitpositie is een beetje apart want je zit naar mijn zin iets teveel op de bok, te hoog dus. Maar dat is persoonlijk. Opvallend is het wel. 'Gemiddeld' is een woord dat vaker voorbij kwam in de tijd dat we de Avensis voor tests over de vloer hadden. De auto blinkt nergens echt in uit, zo is je eerste conclusie. Maar als je ook nergens punten laat liggen, dan kun je zomaar toch wereldkampioen worden.

De concurrentie is niet mals. Want in dezelfde klasse als deze Avensis kun je ook winkelen voor een Mazda6, een Passat of een Superb. Om maar wat te noemen.

Alles genoeg, niets uitmuntend

Een stationwagon koop je omdat je een praktische auto wilt, met veel ruimte. Daarin stelt de Avensis niet teleur. Met 540 liter bagageruimte loopt de auto in de pas en de ruimte op de achterbank is zeker toereikend.

Ook het interieur is geheel nieuw. Het eigentijdse, strak gelijnde dashboard herbergt een groot touchscreen, waarachter veel functies schuilgaan. Zo kon het instrumentenpaneel opgeruimd en overzichtelijk blijven. Wel is het even zoeken naar de juiste weg in het systeem. De interieurmaterialen zijn niet overal van hetzelfde niveau als bij de concurrentie, maar de afwerking is netjes.

Zachte demping

Ook onderhuids heeft Toyota flink aan de Avensis gesleuteld. Vering en demping zijn nu opvallend comfortabel. Zelfs venijnige verkeersdrempels worden mooi opgevangen. De auto duikt weliswaar vrij diep in de veren, maar de uitgaande slag is soepel en wordt zijdezacht gedempt. De besturing is niet messcherp, maar biedt voldoende gevoel en is tamelijk licht. In de middenstand gebeurt er weinig, waardoor de auto niet sportief is. Wel is de Toyota Avensis op lange ritten lekker rustgevend.

Terugschakelen. Gelukkig gaat dat prettig, want de zesbak voelt strak en secuur aan. Eenmaal op gang is de motor alert genoeg en tamelijk stil. In combinatie met het fijne onderstel maakt dat van de nieuwe Avensis een aangename snelwegcruiser.

De grootste sprongen zijn bij de update van de Avensis gemaakt bij het onderstel. Hij is nu zeer volwassen en comfortabel. Een prettige grande routière.

Gebrek aan spanning

Verwacht verder geen dynamiek of spannend rijgedrag, maar de Avensis levert het comfort op een rustige prettige manier, Het stuurgevoel is niet extreem goed, maar wel gelijkmatig.

Met zijn ruimte en het knap afgedwongen imago van betrouwbaarheid zal de auto her en der toch kopers vinden, maar bergen worden hier niet verzet.

Klachten? Geen klachten

Klachten over de Avensis. Die zijn er heel weinig. Deze laatste generatie heeft twee bekende mankementen, dat is de zekering van de die de geest geeft na een accuwissel, en heel veel mensen tobben met de airco. Niet dat die stuk gaat, maar het wordt niet aangenaam aan boord, Er waren zelfs natuurlijk vrouwelijke passagiers die een dekentje aan boord en op schoot hebben…

Dus..

Stiekem is dit eigenlijk best wel een goeie aanbieding als je je gezonde verstand gebruikt. Veel relaxte auto voor je geld, van hoge kwaliteit. Misschien dan maar wat minder dynamisch?