Toyota Avensis Touring Sports 1.8 VVT-i - 2018 - Welkom Duurtest

Bij AutoWeek hebben we besloten om te gaan voor maximale zekerheid. Dus gaan we voor een half jaar een relatie aan met een tweedehands Toyota Avensis als duurtest-occasion. Beter kan het toch niet? Om ook nog eens voor maximale praktische bruikbaarheid te gaan, hebben we gekozen voor een stationwagon, dus de Touring Sports. Een jonge, tweedehands Toyota Avensis Touring Sports; hier kunnen we ons nooit een buil aan vallen. Toch? We stellen hem aan je voor en laten hem meteen maximaal brullen.

All you need

De stationwagon in het D-segment is een uitstervend ras. Met de keuze voor deze occasion duurtester willen we dit deel van de automarkt nog even onder de aandacht brengen. Want wij durven de stelling wel aan: een stationwagon in het D-segment is all you need. Het is een slok op, je kunt er alles in kwijt. Natuurlijk zit je wat lager, want het is geen SUV maar in de regel is een D-segment Wagon simpelweg ruimer, minder duur en zuiniger dan vergelijkbare SUV’s. Dus zeg het maar. Zo, het S-woord is gevallen. SUV’s zijn natuurlijk helemaal heerlijk en oké. Toyota heeft van A tot E-segment het aandeel SUV’s dik op orde. Inmiddels is de RAV4 de SUV van Toyota die in het segment opereert van de Avensis Touring Sports . Die RAV4 rijdt, hoewel hij hoog op de poten staat, erg plezierig. En hij is nog opmerkelijk zuinig ook, met dank aan een geraffineerde hybride aandrijflijn. Onze duurtest Avensis kost echter minder dan de helft: € 22.750. We halen de uit 2018 daterende stationwagon op met nog geen 60.000 kilometer op de teller.

Nuchter

Onze duurtest Avensis is een gevalletje middenmoot. Dwars voorin ligt een 1,8-liter viercilinder benzinemotor met handgeschakelde zesbak. Deze uitvoering hoort ergens tussen de basis Aspiration en de wat luxere Dynamic thuis. Daarboven zat destijds nog de Executive. Dat betekent dat we een vrij complete auto hebben, met gescheiden klimaatregeling, cruisecontrol en stoelverwarming. We missen daarentegen start-stop, navigatie en een volledig elektrische bestuurdersstoel. Dus onder de streep kun je onze Avensis wel een beetje aan de ‘nuchtere’ kant van het spectrum plaatsen.

Een meer dan kloeke stationwagon is deze Avensis. Voor de omvang (4 meter 80) en het gewicht (bijna 1.400 kg) lijkt de 1,8-liter benzinemotor van 147 pk (180 Nm) een beetje behelpen. Er is ook nog een 1.6 van 132 pk en 160 Nm en een 2.0-liter met 152 pk en 196 Nm als het gaat over benzinemotoren, en dat zijn allemaal viercilinder zestienkleppers. Op het dieselfront had deze laatste lichting van de Avensis (er was ook een sedan, tot 2018, de TS stopte in 2019) twee mogelijkheden, een 1.6 D-4D of een 2-liter D-4D, (respectievelijk 112 pk en 270 Nm en 143 pk en 320 Nm) waarvan die laatste de wereldberoemde Toyota-betrouwbaarheid geen goed heeft gedaan. Veel problemen met onder meer de injectoren bezorgden talloze veelrijders hoofdbrekens die je niet van Toyota zou verwachten.

Als nieuw

Zowel vanbinnen als vanbuiten lijkt de Japanner als nieuw. Al lijkt de motor niet overbemeten, in gewoon woon-werkverkeer voldoet de krachtbron. Geen overdaad, maar voldoende. Ook de souplesse van de viercilinder en het motorgeluid zijn keurig, maar niet bijzonder. Van de zesbak moet je niet die vroegere directe en precieze klik-klik Japanse versnellingsbak verwachten. De pook heeft iets meer aandacht en liefde nodig om lekker door het patroon te gaan en een tikkeltje afstandelijk blijft het wel.

Zowel been- als hoofdruimte zijn dik voor elkaar. Achterin zit ik zelfs met de benen over elkaar! En dan die kofferbak. Meer dan vijfhonderd liter inhoud, een achterbankleuning die in delen neerklapt en een praktisch plastic matje achterin. De Avensis Touring Sports is een uitstekende reiswagen. Op de snelweg is het ronduit heerlijk zoeven geblazen. Korte oneffenheden kosten wat meer moeite, maar verder is het veer- en reiscomfort behoorlijk hoogstaand. Dat is een prettig vooruitzicht, gezien onze plannen

Barrelbrigade

We gaan mensen die een D segment stationwagon rijden of willen hebben, onze Avensis laten rijden en peilen vervolgens hun mening. We gaan de auto in een occasion dubbel- of triotest vergelijken met andere stationwagons die zijn overgebleven in dit uitgedunde D-segment. Dan kom je al gauw terecht bij een Volkswagen Passat Variant en de Mazda 6 Sportbreak. Verder gaan we een rondje Europa doen langs alle relevante Europese Toyota-kantoren, en dat zijn er meer dan je denkt. We gaan van Brussel naar Saint-Tropez en terug via Keulen naar het Verengd Koninkrijk, waar de wieg stond van de voorganger van deze auto, de Carina E. Daarnaast dient de Avensis deze zomer als bezemwagen en tegelijkertijd als reporterauto tijdens een monstertocht door Nederland en kleine stukjes Duitsland en België met de drie barrels van onze barrelbrigade.

Keurig resultaat

Maar eerst onderzoeken we wat doet zo’n Avensis TS 1.8 presteert op de rollenbank. De fabrieksopgave, die bij Toyota zelden overdrijft, luidt 147 pk bij 6.400 toeren en een maximum koppel van 180 Nm bij een relatief hoge 4.000 toeren. Welnu, het mondt uit in een vlotte, probleemloze test met een gezond klinkend blok en keurige resultaten. En dat koppel mag dan bij een wat hoog toerental pieken, kijk eens even hoe vlak die kromme loopt, dat maximum koppel is beschikbaar over een breed toerenbereik. Rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven maant ons tot terughoudendheid met deze Japanner. “Er is geen turbo, dus chiptuning is niet heel zinvol. Als je meer uit dit blok wilt halen, moet je aan de gang met de fysieke techniek, zoals nokkenassen en dergelijke. Ik zou het lekker zo laten. Dit is een gave, praktische bak met veel ruimte en comfort, geen scheurneus. Past ook niet bij hem.”

Hierbij is de Toyota Avensis Touring Sports tot occasionduurtester gedoopt met een nette rollenbanktest. Wordt vervolgd.