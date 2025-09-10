Toyota Auris 1.6 – 2007 – 320.999 km - Klokje rond

De Toyota Auris van vandaag is niet zomaar een Toyota Auris, het is een familie-erfstuk. Opa Frans Heusdens gaf hem door aan zijn zoon Ron, die hem op zijn beurt doorgaf aan zijn zoon Arthur. Die is er nu heel zuinig op en heel benieuwd naar de keuring.

Allesbehalve spannend

Toyota gooit het over een andere boeg, en we noemen hem ... Auris! Gebouwd in Europa, bedacht in Europa. “Wij maken auto’s toegesneden op het continent waarvoor ze bedoeld zijn, dus daarom bouwen en ontwerpen ze ook daar”, aldus de Japanse autobouwer en het verhaal achter de Auris. Een auto die je evengoed allesbehalve spannend kunt noemen, maar wel goed, toch? Keurmeester Joep Schuurman keert net terug van de proefrit. “Dit kan wel eens een korte video worden met weinig op- en aanmerkingen van mijn kant”, kijkt hij zorgelijk uit zijn ogen.

Terugkijken

Frans Heusdens (1935-2018) deed zichzelf in 2013 een gebruikte Auris cadeau, die toen zes jaar oud was en 80.000 kilometer op de klok had. Zijn zoon Ron en kleinzoon Arthur kijken terug op die tijd. “Opa was niet per se merkentrouw, hij was trouw aan het bedrijf waar hij zijn auto’s kocht. Voor de Auris reed hij een Mazda, maar die trok de caravan niet naar genoegen, dus toen kocht hij bij Van Orsauw in Oss deze Auris”, vertelt Ron. Dus niks hybride geneuzel, dit is gewoon een benzine-viercilinder-zestienklepper van 1.600 cc, zonder elektrische ondersteuning. “En hij was er ongehoord zuinig op”, voegt kleinzoon en huidige officiële eigenaar Arthur eraan toe. “Ik ben er ook zuinig op en hou hem zo schoon mogelijk, maar opa kon er ook wat van.”

Dit in tegenstelling tot de middelste van de Heusdensjes, Ron, van bouwjaar 1960. “Nee, ik heb dat minder en zag het vooral als gebruiksvoorwerp. Ik heb de auto gehad van 2016 tot 2024, toen Arthur hem weer van mij overnam. Opa mocht niet meer rijden na een serieuze hersenbloeding, dus ben ik nog veel met mijn vader op pad gegaan in zijn auto om overal leuke dingen te doen”, aldus Ron. “Na zijn overlijden in 2018 ben ik een huis gaan bouwen in Brabant, gewoon omdat het kon. De trekhaak van de Auris, voor de caravan van opa en oma, kwam daarbij goed van pas, want ik ben een keer of 150 op en neer naar Brabant gereden vanaf Amersfoort met zwaar beladen aanhangers.”

Kleinzoon Arthur denkt er het zijne van als hij eraan terugdenkt dat de Auris die hij nu zo koestert toen zo werd afgebeuld. Die blauwe Japanse rakker gaf echter geen krimp.

Arthurs vader maakte een sport van zo zuinig mogelijk rijden, maar ook van zo zuinig mogelijk een huis bouwen, horen we van Arthur. Dus in plaats van spullen te laten bezorgen, ging hij die zelf opsnorren en naar Brabant brengen. Aanpakkers hoor, die gasten van Heusdens.

Zelf onderhoud doen

Nog iets bijzonders van deze familie: Ron en Arthur, vader en zoon, doen samen het onderhoud aan de Auris van opa Frans zelf. “Ik sta een beetje bekend als koopjesjager”, geeft Ron toe. “Als er iets moet gebeuren, vraag ik mezelf af of ik het zelf kan. Als het antwoord ja is, doe ik het ook zelf.” Dus ook het onderhoud aan de Auris. Arthur is 22 en die hoef je niets te vertellen over internet. “Daar haal ik heel veel info op om bepaalde dingen aan de Auris samen met mijn vader op te pakken”, zegt hij. De locatie was lange tijd Garage Westbroek van Kees Plooij, waar je voor € 15 een brug kon huren. “En daar gingen we dan de serieuze dingen doen”, aldus Ron. In de onderhoudshistorie kun je zien wat er zoal voorbij is gekomen. Geen heftige dingen trouwens. Maar toch, Ron is docent techniek, en Arthur een jonge ondernemer in kleding, dus wat betreft het zelf aanpakken van de autotechniek zijn het toch echt autodidacten.

“Het gezemel met bobines was vervelend en hardnekkig. Het is een paar keer gebeurd dat we bougies en bobines moesten vervangen”, zegt Arthur. “Verder is het een oerbetrouwbaar ding. Jammer van die vijfbak, want hij maakt best veel herrie op de snelweg. Een zesbak was fijn geweest.”

Het zou opa goed hebben gedaan om te kunnen zien hoe keurig Arthur omgaat met de donkerblauwe Japanse vijfdeurs.

Daar heb je Joep. Hij heeft toch wat gevonden. “Een lekkage die ik niet echt gewend ben van Toyota: aan het motorblok, olie, en het is meer dan zweten”, zegt hij. Daarnaast is de condensor volkomen versleten. Die moet je gewoon vervangen en dan doet de airco het straks ook weer.”

Aan de achterkant van de auto stort Joep zich op de remleidingen. Het stalen gedeelte is roestig en blijft dat ook na opschuren, dus afkeur. “Ik voel met het inschakelen van de eerste versnelling ook iets, maar lekker laten gaan. Ik zou adviseren nu met nog iets meer zorg en toewijding die paar dingen aan te pakken en dan gewoon vrolijk verder gaan met deze Japanner. Die leent zich trouwens goed voor zelf sleutelen, omdat er ten eerste zelden iets aan mankeert en daarnaast is er goed aan te werken.”

Arthur is serieus opgelucht. “Ik weet hoe streng ze hier zijn. Als je dan een dikke duim wegsleept, dan ben ik daar zeker blij mee. Pa en ik gaan zeker verder om de mobiele nalatenschap van opa Frans goed te verzorgen. Deze uitslag is een positieve prikkel.”

Eigenaar Toyota Auris

Naam Arthur Heusdens

Bouwjaar 2003

Woonplaats Amersfoort

Beroep Ondernemer, eigenaar kledingmerk Tête de Mule

Eerste auto Smart ForTwo uit 2000

Vorige auto Diezelfde Smart ForTwo

Wat zou je veranderen aan je Toyota? “De claxon en de airco repareren

Verste reis? In 2023 “Naar Athene in Griekenland. De airco werkte toen gelukkig nog wel ...”

Onderhoudshistorie

Zoals gezegd, vader en zoon Heusdens doen het onderhoud zelf.

2016

- Alle filters vervangen, plus olie.

2017

- Olie en oliefilter

2018

- Schijven met blokken

- Banden voor en achter

- Uitlaat, middenstuk en einddemper

- Olie en filter

- Vier nieuwe bougies (elektrode afgebroken) en bobines

2024

- Alle vier de banden vervangen

- Olie en oliefilter

Wat mankeert er aan de Toyota Auris?

Airco werkt niet

Het schakelmechaniek piept en gaat wat zwaar

Het wisserblad achter is versleten

De binnenspiegel is verweerd aan de randen

De remmen piepen

De motor lekt wat olie

De uitlaat lekt

De remleidingen achter zijn (te) verroest

De aircocondensor is op

De peilstokbuis is gebroken

De stofhoes van de koppelstang linksvoor is gescheurd.

De mening van Carrec Technocenter

“Voor de Toyota één duim omhoog. De auto is zeker niet perfect, maar dat komt doordat er nog nooit écht wat aan is gedaan. Het zogenaamde ‘eigen’ onderhoud is dan ook helemaal niet zo goed, de auto des te meer.”