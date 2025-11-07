Onder de populaire compacte SUV’s zijn 17-inch wielen met banden in de breedte 215 een populaire maat. Onlangs las je al de test van de beste vierseizoenenbanden met deze afmetingen , dit zijn beste winterbanden in de maat 215/55 R17. Het zijn dus banden met een iets hogere wang, wat bijdraagt aan het comfort en waarmee de relatief grote wielkasten van dit type auto goed gevuld zijn.

Laten we wel zijn, in Nederland kun je in principe in de winter prima doorrijden met zomerbanden. Hoe vaak ligt er immers sneeuw op de weg of is er sprake van ijzel? Maar als je bijvoorbeeld veel in Duitsland of een ander land met een winterbandenplicht onderweg bent, ontkom je er niet aan. Dan is het nu tijd om over te stappen op vierseizoenenbanden of winterbanden.

Echt winterse omstandigheden? Dan winterbanden het best!

Nu volgt de winterbandentest met banden in dezelfde maat als in de test van vorige week. Dit formaat past op veel compacte SUV’s, zoals de Volkswagen T-Roc, Seat Ateca, Skoda Karoq, Toyota Yaris Cross, Hyundai Kona en de Fiat 500X. Onder echt winterse omstandigheden blijven winterbanden de eerste keuze. Hun speciale, zachtere rubbersamenstelling en de talrijke lamellen in het profiel zijn geoptimaliseerd voor het rijden onder dit soort omstandigheden. Het resultaat is een kortere remweg en een betere tractie op sneeuw dan de meeste vierseizoenenbanden bieden. Met behulp van een Volkswagen T-Roc als testauto hebben we twaalf banden uit het gehele spectrum getest, van de bekende premiummerken tot voordelige alternatieven en budgetbanden.

Alpine-symbool

Naast de in de test aangetoonde prestatieverschillen zijn er duidelijke wettelijke voorschriften. Zoals gezegd zijn onder meer bij onze oosterburen winterbanden verplicht onder winterse omstandigheden en ook in onder meer Frankrijk (als borden dit aangeven), Italië (in sommige regio’s) en Oostenrijk geldt een winterbandenplicht. Hierbij moeten banden voorzien zijn van het ‘Alpine’-symbool (een sneeuwvlok voor een achtergrond met bergen). Enkel een M+S-markering is tegenwoordig niet meer voldoende. Wie met ongeschikte banden zonder sneeuwvlok rijdt, riskeert in het buitenland een boete.

Oostenrijkse politie bekeurt al bij profieldiepte onder 4 millimeter

Maar niet alleen het symbool is doorslaggevend. Ook de staat van de banden speelt een belangrijke rol voor de veiligheid en de naleving van de wet. Wij adviseren een profieldiepte van minimaal drie millimeter voor winter- of vierseizoenenbanden die je in de winter gebruikt, hoewel in ons land een minimale profieldiepte van slechts 1,6 millimeter is voorgeschreven. Let op: de Oostenrijkse politie deelt bij een profieldiepte van minder dan vier millimeter al hoge boetes van maximaal €5.000 uit. Je mag vaak ook niet meer verder rijden met je auto na constatering. De leeftijd van de banden is eveneens belangrijk voor de veiligheid ervan. Na maximaal acht jaar verhardt het rubbermengsel. De productiedatum is te vinden in het viercijferige DOT-nummer dat op de wang van de band staat: de eerste twee cijfers staan voor de kalenderweek, de volgende twee voor het jaar waarin een band is geproduceerd.

Hankook ook bij deze bandentest op podium

In de downloadbare pdf (als je ingelogde gebruiker bent) zie je hoe alle deelnemende banden op de testonderdelen presteren. Het podium ziet er anders dan bij de vierseizoenenbanden, al zien we een van de merken van de top 3 wederom terug op de ereschavotten. Hankook eindigde in de vierseizoenenbandentest in deze maat als derde met de Kinergy 4S, met de Winter i*cept RS eindigt het merk op plek twee van de winterbandentest. Goodyear is echter winnaar met de UltraGrip Performance, Continental maakt het podium compleet met de WinterContact TS 870. De volledige ranking zie je hieronder.

Goodyear UltraGrip Performance 3 98 V Hankook Winter i*cept RS 3 98 V Continental WinterContact TS 870 P 98 V Vredestein Wintrac Pro+ 98 V Kumho WinterCraft WP 52+ 98 V Michelin Alpin 7 98 V Bridgestone Blizzak 6 98 V Pirelli Cinturato Winter 2 98 V Falken EuroWinter HS02 98 V Linglong Sport Master Winter 98 V Leao Winter Defender UHP 94 V Tomket Snowroad Pro 3 98 V

Op banden.autoweek.nl vind je de prijzen van de deelnemende banden. Klik je op de links in de bandennamen van de top 3 dan kom je rechtstreeks bij de desbetreffende winterband uit.