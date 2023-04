Test: dit zijn de beste sportieve zomerbanden in de maat 225/40 R18Y 

Je leest het in AutoWeek 14 2023

De ene sportband is de andere niet, dat blijkt maar weer eens bij deze test. Sommige merken zetten topprestaties neer, andere zakken volledig door het ijs. Om voor heftige prestaties bedoelde banden tot het uiterste te tergen is het rubber in deze test om de wielen van een Toyota GR Yaris gevouwen. Dat 261 pk sterke vierwielaangedreven rallymonster voor de openbare weg weet wel raad met de sportieve zomerbanden.

Zelden ging het er bij een bandentest zo heftig aan toe als bij deze test met sportief rubber en een al even sportieve auto. Enerzijds komt dat door de vele gloednieuwe banden die het voor het eerst tegen elkaar opnemen op een circuit. Anderzijds komt het door onze opwindende testauto, een Toyota GR Yaris met 261 pk, vierwielaandrijving met sperdifferentieel en de genen van een WRC-rallyauto. Al na een paar bochten op het testcircuit komen de sportieve kwaliteiten en zwakke punten van onze testdeelnemers naar voren. Onder de dertien kandidaten in de klassieke sportmaat 225/40 R18 is er voor elk budget wat wils: van dure premium sportbanden tot merkrubber en budgetproducten.

Michelin Pilot Sport 5 als maatstaf

In de krachtmeting op het handlingparcours heeft Michelins klassieker PilotSport 5 tot nu toe gediend als de maatstaf wat betreft sturen en dynamiek. Maar de minder ervaren testdeelnemers van Pirelli, Continental en Bridgestone zetten nu nieuwe maatstaven als het gaat om rondetijden en subjectief gevoel. Op nat wegdek moet Michelin de nieuwe Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 voor laten gaan, die net als Bridgestones nieuwe Potenza Sport indruk maakt met een fijnbesnaard bochtgedrag en een uitstekende balans. Daarvan is bij de banden van de goedkope merken niet veel te merken. Die kun je nog altijd het beste laten voor wat ze zijn, zeker als het om sportbanden gaat. Conclusie: nieuw verslaat oud. De ontwikkeling staat niet stil, hoewel het wel om kleine stapjes gaat. Geen punt, want dat zorgt ervoor dat het er bij onze volgende bandentests opnieuw spannend aan toegaat.

De tests op nat wegdek

Rijgedrag: De nieuwe Potenza Sport van Bridgestone zorgt ervoor dat de Yaris spreekwoordelijk aan de weg kleeft, en met rubber van Goodyear en Pirelli rijdt de krachtpatser op nat wegdek alsof hij op rails rijdt. De goedkope Superia vormt daarentegen een veiligheidsrisico omdat hij bar weinig zijwaartse grip biedt.

Rotonde: Met een uitstekende zijwaartse grip op nat wegdek gaan de natweerspecialisten van Bridgestone en Pirelli op kop bij dit testonderdeel. Ook Toyo's nieuwe Proxes Sport 2 bewijst zijn potentieel. Onderaan de tabel eindigt de matig presterende Superia.

Remmen: Bij het remmen hebben de banden van Conti, Hankook en Michelin de beste grip en presteren ze uitstekend bij een noodstop. De kandidaten van Giti en Linglong hebben extra meters nodig om tot stilstand te komen, maar echt teleurstellen doet de waterschuwe Ecoblue UHP van Superia. Aan het eind van een file zou de Toyota met dit rubber met 48 km/h rijden op het punt waar hij met de best vertragende band al lang en breed stilstaat!

Aquaplaning en bochtaquaplaning: De GitiSport S2 is het beste in het absorberen of afvoeren van water onder zijn loopvlak. De goedkopere banden van Linglong en Superia verliezen veel eerder het contact met het wegdek.

De tests op droog wegdek

Rijgedrag: In de circuit- of sportstand heeft de Yaris een stabiele grip op de achteras nodig, wat het beste lukt met de kandidaten van Bridgestone en Continental. De GR heeft met de producten van Linglong en Maxxis te kampen met sterk onderstuur, en met Superia’s gaan de dynamiek en het rijplezier volledig verloren.

Geluid bij voorbijrijden: In de auto zijn de onderlinge verschillen als het gaat om afrolgeluid zelfs bij rustig rijden niet te onderscheiden; de grommende driecilinder heeft altijd het laatste woord. Voor de omgeving en mensen die in de buurt van snelwegen of doorgaande wegen wonen, zijn de verschillen van maximaal drie decibel tussen de stilste en de luidruchtigste band goed waarneembaar.

Rolweerstand: Sportiviteit en zuinigheid hoeven elkaar niet uit te sluiten. Continental, Goodyear en Hankook laten zien dat een lager brandstofverbruik niet noodzakelijkerwijs hoeft te leiden tot problemen met de grip op nat wegdek.

Remmen: Met de banden van Bridgestone en Continental presteert de Yaris uitstekend op dit testonderdeel. Ook hier scoren de lowbudgetbanden ondermaats.

Banden vretende sportieveling

De vierwielaangedreven GR Yaris vreet banden. Al helemaal als hij met het optionele High-Performance pakket met twee sperdifferentiëlen is uitgerust. Met banden met een flinke hoeveelheid grip is enige terughoudendheid vereist in snelle bochten, zelfs op nat wegdek. Anders is een voortijdige, kostbare bandenwissel onvermijdelijk.

Conclusie

De soms behoorlijk grote verschillen tussen de sportbanden komen duidelijk naar voren bij de dynamische tests met de Toyota GR Yaris. Uiteraard kun je ze ook onder andere automodellen monteren. Het valt op dat de banden al naar gelang hun prijs presteren: de dure eindigen bovenaan, de goedkope onderaan. Alle vijf de kandidaten die het predicaat ‘voorbeeldig’ kregen, zijn dure premiumbanden. Dat is geen toeval, want bij de ontwikkeling is veel knowhow vereist. Bovendien gebruiken de A-merken hoogwaardige, dure materialen. Topprestaties en kwaliteit hebben hun prijs, ook in de bandenwereld.

De top-5 van deze zomerbandentest 225/40 R18Y:

