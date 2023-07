Wat is Zeekr?

Zeekr is na Volvo, Lotus, Polestar en Lynk & Co het vijfde merk van het Chinese Geely op de Europese markt. Het nieuwe label komt alleen met elektrische auto’s naar Europa, die deels in het voormalige Volvo-hoofdkwartier in Gotenburg zijn ontwikkeld en ontworpen. Ze trappen af met de 001, een vijfdeurs liftback die in 2020 (Zeekr bestond toen nog helemaal niet) debuteerde als een studiemodel van zustermerk Lynk & Co - de neus van de eerste Zeekr vertoont dan ook grote gelijkenissen met die van de Lynk & Co 01. Overigens is het binnen het concern geen uitzondering dat concep-tcars het uiteindelijk tot productiemodel schoppen onder een ander merknaam, denk bijvoorbeeld aan de Polestar 1 die in 2013 al zijn showdebuut maakte als de Volvo Concept Coupe. Nadat Zeekr in maart 2021 wordt opgericht stelt het een maand later de 001 voor en in oktober van dat jaar rolt het eerste exemplaar van de band. Na de 001 komt de Zeekr X, een compacter model dat zijn platform en techniek deelt met de Volvo EX30 en Smart #1.

Waar moeten we de Zeekr 001 plaatsen?

De Zeekr 001 is een flinke auto. Met een lengte van 4,96 meter en wielbasis van 3,0 meter zit hij tussen de Mercedes EQE en de BMW i5. Het zijn juist die auto’s van goede komaf waaraan ze zich bij Zeekr willen meten; het Zweeds-Chinese merk ziet zichzelf als premium label. In de interne pikorde zijn ze boven Volvo gezet. En zo op het eerste gezicht lijken ze dat aardig te kunnen waarmaken.

Hoe is het interieur?

De gebruikte materialen zien er fraai uit en voelen prettig aan, de afwerking is dik in orde en naden en kieren zijn mooi smal en strak. De inrichting is minimalistisch, dat ziet er fraai uit, maar we missen wel wat fysieke knoppen. Voor vrijwel alles ben je aangewezen op het grote midscheeps geplaatste multimediascherm. Dat infotainmentsysteem draait niet zoals bij Volvo op Android Automotive, maar werkt op een eigen Zeekr-platform, en daarmee is weinig mis. Het systeem werkt snel, is voorzien van heldere pictogrammen (minder talig dan bij Nio en Hongqi) en de menustructuur steekt logisch in elkaar. Mocht Volvo ooit voor dit besturingssysteem kiezen, dan zet het een stap vooruit.

Is het en ruime auto?

Op de zitpositie hebben we weinig aan te merken, hoogstens dat we een wat langere stoelzitting wensen. De interieurmaten doen niet onder voor die van de eerder genoemde BMW en Mercedes. Zowel voor- als achterin is er genoeg ruimte, ook wanneer je langer dan gemiddeld bent. Bagage kun je kwijt in een royale, 539 liter metende kofferbak. Voor de laadkabel is er aan de voorkant een compacte frunk beschikbaar, zodat je op een regenachtige dag je bagage schoon kunt houden. Als uitbreiding op de bagageruimte mag de achterwielaangedreven versie een aanhanger trekken van 1.500 kg, de vierwielaandrijver mag zelfs twee ton meesleuren.

Hoe rijdt de Zeekr 001?

Wij rijden de topversie, de Privilege AWD. Die heeft niet alleen standaard stoelventilatie en -massage, maar ook luchtvering (in principe heeft de 001 gewone schroefveren) en elektronisch geregelde schokdempers. De luchtgeveerde 001 staat 1,2 centimeter dichter bij het asfalt, maar met een swipe over het scherm komt hij 8,3 cm omhoog. Dat kan fijn zijn bij het in- en uitstappen. Het levert extra bodemvrijheid op, en gekoppeld aan een doorwaaddiepte van 45 centimeter én vierwielaandrijving maakt dit dat je ook naast de gebaande paden een heel eind kunt komen. Op verharde ondergrond blijkt het onderstel lekker stabiel. Het koetswerk maakt geen overbodige bewegingen terwijl er toch meer dan comfort overblijft. Soft- en hardware zijn helemaal met elkaar in harmonie. Het resulteert in een lekker koersvaste auto die mooi voorspelbaar de bocht om gaat. Wanneer we van de comfortmodus naar de sportstand overschakelen ervaren we een duidelijke karakterverandering. De motoren reageren plotseling feller op het stroompedaal, de besturing wordt wat communicatiever en de carrosserie beweegt nog minder.

Hoe presteert de 001 als elektrische auto?

De basisversie (Long Range RWD) is een achterwielaandrijver met de motor (272 pk en 343 Nm) achterin, de twee andere uitvoeringen (Performance en de Privilege) hebben ook nog een zelfde motor voorin waardoor vermogen en koppel verdubbelen. In alle gevallen is er een accu aan boord met een bruto capaciteit van 100 kWh. Hiermee komt de achterwielaandrijver volgens WLTP 620 km ver, een actieradius waarop weinig aan te merken valt. En met vierwielaandrijving blijft er afhankelijk van de uitvoering nog een keurige 580 tot 590 km bewegingsvrijheid over. Volgens de boordcomputer bedraagt het gemiddeld verbruik tijdens onze eerste kennismaking 21,5 kWh/100 km, gezien het vele stoppen en optrekken tijdens het filmen een alleszins acceptabele waarde. Je kunt de accu laden met maximaal 22 kW wisselstroom of 200 kW gelijkstroom, waarden die gewoon prima zijn.