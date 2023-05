Het Chinese merk Xpeng bestaat nog geen 10 jaar, de eerste auto was er in 2017. Vorig jaar hebben we de P5 gereden, die kwam uiteindelijk toch niet naar NL. Nu komt Xpeng met de P7, een sedan, en de G9, een grote SUV. Kan de P7, die qua formaat tussen een Tesla Model 3 en S in zit, een vuist maken in zijn segment?

Is de XPeng P7 een concurrent voor de Tesla Model 3 of juist de Model S?

Voor allebei dus. Dat we juist Tesla meteen als concurrent noemen, is niet geheel toevallig. Met zijn lijnvoering oriënteert de P7 zich overduidelijk op de Model 3 en de Model S. Eenmaal achter het stuur is met name de menustructuur van het infotainmentsysteem en de bediening van veel zaken een feest der herkenning. Beter goed gejat dan slecht bedacht, lijkt het credo. Als het aankomt op afwerking en materiaalgebruik heeft Xpeng zijn huiswerk goed gemaakt. Het ziet er allemaal mooi uit en de zitpositie is uitstekend. Zodra je de stoel verstelt, verschijnt er in het grote scherm een pop-up met het stoelmenu en kun je de instelling direct opslaan. Inderdaad, precies zoals bij Tesla. Idem gaat het met de spiegels, die je via het menu op het scherm verstelt met de scrollwieltjes op het stuur. Alle functies zijn snel te vinden en komen snel tevoorschijn.

Is een route vinden met snelladen in de XPeng P7 net zo makkelijk als in een Tesla?

Nee. Wat dan weer niet van het grote voorbeeld is gekopieerd, is een navigatiesysteem dat een lange route calculeert inclusief laadstops. Dat vereist toch echt iets meer expertise, maar wellicht komt dat bij een toekomstige software-update. Op het scherm is een snelkoppeling naar laadstations en als je een snellader invoert als bestemming, komt de accu alvast op de ideale temperatuur.Voor dat laden heeft Xpeng een overeenkomst met Shell Recharge, over tarieven en diensten kon de fabrikant nog geen concrete mededelingen doen. Maar laten wij nu eerst die accu maar eens gaan ontladen. Een startknop heeft de P7 uiteraard niet, na het instappen staat alles aan en zodra je je voet op het rempedaal zet en de rijselector in D zet, staat alles op scherp. De gewenste rijmodus kies je in het scherm. Regeneratief remmen kan normaal of sterk en onderin kun je kiezen uit ‘Eco’, ‘Normal’, ‘Sport’ of ‘One pedal’.

Heeft de XPeng P7 one pedal drive?

Bijzonder, one pedal is in deze auto een rijmodus. Die proberen we als eerste, om er vrij snel achter te komen dat er geen sprake is van one pedal. Nee, is dus het antwoord op de vraag. Het afremmen op de motor is niet heel sterk en de auto komt uiteindelijk niet tot stilstand. Je moet toch nog geregeld met je voet op het rempedaal. We rijden met de achterwielaangedreven variant (op de foto’s zie je de Performance) en die komt met zijn 276 pk en 440 Nm koppel goed vooruit. Het asfalt is nat en als we in een krap bochtje stevig op het stroompedaal stampen, zet de achterkant een klein stapje opzij, voordat het ESP ingrijpt. De vermogensopbouw is in de modus ‘Normal’ het prettigst en onder alle omstandigheden is de P7 vlot genoeg en doet je niet meteen verlangen naar de Performance met 473 pk.

Is de XPeng P7 comfortabel of juist meer afgesteld op dynamiek?

Niet alleen de aandrijflijn laat een volwassen indruk achter; de rijeigenschappen en het onderstel wekken allesbehalve de indruk dat we met een nieuwkomer van doen hebben. Vering en demping neigen eerder naar comfortabel dan naar sportief en er zit voldoende zwaarte in de besturing. Een fijne reisauto, in combinatie met het lage afrolgeluid en weinig windgeruis, mede dankzij de cw-waarde van iets meer dan 0,23.

Mooie cw-waarde, dus de P7 is heel zuinig?

Zou je wel denken. Die lage waarde zou voor een laag verbruik moeten zorgen en als de motor zo efficiënt is als beloofd, dan ligt een actieradius van vier- tot vijfhonderd kilometer in het verschiet. Dat moet een uitgebreide test straks uitwijzen. Xpeng heeft met de veiligheids- en assistentiesystemen alle registers opengetrokken en met de XPilot is een soort van autonoom rijden mogelijk.

Wat zit er allemaal standaard op een Xpeng P7?

De standaarduitrusting laat niets te wensen over. De enige optie is een pakket met een Dynaudio geluidssysteem, nappaleer en stoelventilatie, dat kost € 3.990. Het topmodel is de Wing Edition met – jawel – vleugeldeuren! Een andere kleur dan metallic wit kost € 900 of € 1.200. Voor de aftersales kun je terecht bij een vestiging van dealerholding Emil Frey en in Leidschendam vind je een store, in Badhoevedorp eveneens, met servicecenter. Dat wordt nog uitgebreid. De Nederlandse importeur heeft al tweehonderd orders binnen, de levering van de P7 begint deze zomer. Aan de auto zal het niet liggen, maar Xpeng vist in een betrekkelijk kleine (zakelijke) vijver met aardig wat aanbieders, dus voorlopig blijft het hier waarschijnlijk bij kleine aantallen.