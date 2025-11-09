Xpeng presenteert de vernieuwde G9. Zo op het oog is er weinig nieuws onder de zon, maar buiten het zicht van die zon treffen we veel nieuwe technologie aan.

De Xpeng G9 zie je best vaak rijden toch?

Het relatief nieuwe merk Xpeng maakt werk van de westerse markt en heeft Nederland, als een van de sterkere EV-markten, hoog op de prioriteitenlijst staan. Toegegeven, vergeleken met veel andere Chinese nieuwkomers doen ze het niet eens onaardig. Het is nog niet zo dat je op elke straathoek zo’n auto ziet staan, maar afgelopen jaar, het eerste hele kalenderjaar van Xpeng in de polderklei, wisten ze ruim 1.300 exemplaren te slijten. En dit jaar zitten ze al op ruim 900 registraties.

Het is opmerkelijk dat vlaggenschip G9 daarin het grootste aandeel heeft, met sinds de introductie al 1.278 stuks. Het is een joekel van een SUV, niet het model dat je bovenaan de verkoopcijfers verwacht. Deze auto heeft nu een facelift gekregen. We mogen er vandaag even een stukje mee rijden.

Wat is er vernieuwd?

In visueel opzicht is het woord facelift nogal misplaatst, want de grille is het enige onderdeel aan de buitenkant dat Xpeng heeft aangepast. Voor de rest kijken we naar een model dat al in 2021 verscheen. Maar goed, dat was toen vooruitstrevend genoeg om tot op vandaag niet verouderd over te komen. Ook vanbinnen bleef veel bij het oude. Het stuurwiel is het enige verschil dat we op het oog vinden. Never change a winning team, moeten ze bij Xpeng hebben gedacht, want het interieur van de G9 was en is pure verwennerij. De brede, goed geprofileerde stoelen zijn bekleed met nappaleer en voorzien van verwarming, ventilatie en massagefuncties. Verder zijn ze in twaalf richtingen verstelbaar en gescheiden door een brede brug met twee inductieladers en twee bekerhouders.

Heeft deze Chinese auto ook de bekende schermen?

Fysieke knoppen zijn er amper, dus je moet wel kunnen leven met het gegeven dat bijna alles in het scherm zit verwerkt. De menustructuur daarvan is overigens vrij intuïtief, zodat je alles snel gevonden hebt. Naast het infotainmentscherm zit een tweede scherm voor de bijrijder, waarvan de inhoud voor de bestuurder verborgen blijft. Dat is uiteraard om hem niet af te leiden, maar wie als passagier graag ondeugende filmpjes kijkt, zal deze eigenschap ook op waarde schatten. Geluid komt driedimensionaal tot je dankzij het surround sound system met twintig luidsprekers en klinkt heerlijk. Dankzij soft close wordt je muziek nooit verstoord door dichtslaande portieren.

Zeker wel ruim, zo'n enorme SUV?

Achterin is met name de beenruimte voor een auto met deze afmetingen niet indrukwekkend, maar hoogstens acceptabel. Daar staat tegenover dat de rugleuning elektrisch verstelbaar is en je verder dezelfde verwennerij krijgt als voorin. Helemaal achterin kun je 660 liter bagage kwijt, wat tot 1.576 liter is uit te breiden door de rugleuning van de achterbank plat te leggen. Een extra 71 liter kan de frunk in.

Maar waar zit het grote nieuws dan?

Het grote nieuws zit hem, net als onlangs bij de G6, in de nieuwe accutechnologie en de laadsnelheid. Lithium-ion heeft plaatsgemaakt voor lithium-ijzerfosfaat, ofwel LFP. Dat heeft duurzame voordelen, omdat kritische grondstoffen als kobalt en nikkel ontbreken en deze accu’s een wat langere levensduur zouden hebben. Ze zijn minder gevoelig voor helemaal leegrijden, maar juist extra gevoelig voor lage temperaturen. Hoe dan ook, Xpeng weet er in combinatie met 800V een verbluffende laadsnelheid van 525 kW mee te bereiken.

Hoe rijdt de G9?

De weldadige sfeer blijft onderweg intact. Er dringen amper rijgeluiden binnen, het is alsof je door het luchtledige zweeft. Alsof de beelden die door de ramen binnenkomen geprojecteerde simulaties zijn, om de ruimtereiziger, ver weg in het zonnestelsel, toch het idee te geven dat hij gewoon op aarde is. Let wel: we beginnen onze proefrit in standje comfortabel. Dan doet de standaard luchtvering met dubbele luchtkamers en elektromagnetisch verstelbare dempers zijn uiterste best om de harde werkelijkheid buiten te sluiten. Met succes, en ook in de bochten elimineert het systeem overhellen nagenoeg volledig. Dat is best knap, want 2,5 ton rijklaar is smullen geblazen voor de middelpuntvliedende krachten. Ook de besturing probeert je de buitenwereld te doen vergeten. Dat draagt flink bij aan het comfort, maar maakt de rijbeleving wel heel synthetisch en afstandelijk.

Is de G9 snel?

Het gewicht mag dan een uitdaging zijn voor de ophanging, dat zijn de prestaties zo mogelijk nog meer. Een vermogen van 423 kW en 695 Nm koppel over de vier wielen verspreid in stand ‘Sport’ maken een bloedsnelle acceleratie mogelijk. Vanuit stilstand schiet de G9 in een schamele 4,2 seconden naar 100 km/h. We hebben het geprobeerd, meer dan eens, en ook dan blijft de koets keurig horizontaal, stabiel en koersvast. Verder is het goed om te weten dat deze auto 1.500 kg mag trekken aan zijn (optionele) elektrisch inklapbare haak. V2L (externe gebruikers van stroom voorzien) kan tot 6 kW.

Geen stakker

De Xpeng G9 Performance kost € 75.990. Dat is een stevig bedrag, maar gezien zijn complete uitrusting en de prijsstelling van concurrenten als de Tesla Model X en Volvo EX90 (die met vergelijkbaar gemotoriseerde versies over de ton heen duiken), ben je spekkoper met deze Chinees. Neem je genoegen met achterwielaandrijving en 351 pk dan kun je nog € 10.000 in je zak houden en ben je dus € 65.990 kwijt. Nog eens € 6.000 minder kost de Standard Range. Die heeft hetzelfde vermogen als de AWD, maar dan met 79-kWh accu, waarmee hij 502 km WLTP haalt, tegenover de 585 km van de AWD en de 540 km van de Performance die wij reden. De Standard Range laadt weliswaar wat langzamer dan de andere twee, maar met 445 kW ben je nog altijd geen stakker aan de paal.