Test: Xpeng G9 -'Mercedes-luxe voor een Skoda-prijs'

Onlangs schreven en vertelden we over onze ervaringen met de Xpeng P7 , nu is zijn grote broer aan de beurt. De XPeng G9 heeft het formaat van een Mercedes-Benz EQE SUV, maar niet de prijs. Hij heeft ook nog eens 800-volt technologie aan boord, om nog maar te zwijgen over de standaarduitrusting.

Hoe rijk is de standaarduitrusting van de Xpeng P9?

Het is je vast wel eens opgevallen dat bij het uitpluizen van een autoprijslijst in het rijtje van de basisuitvoering alleen maar open cirkeltjes staan en naarmate je verder opschuift naar de duurste versie het zwarte stipjes of vinkjes zijn. Zo niet bij de Xpeng G9. Het voert te ver om hier de standaarduitrusting op te sommen (onder deze test zie je overigens alle specs van de G9 Performance), maar als je je bedenkt dat zelfs soft close op de portieren daaronder valt, dan weet je ongeveer hoe laat het is. Ga die EQE SUV zo configureren en je sluipt met gemak naar de anderhalve ton. Er is hier geen sprake van een uitgeklede instapper. Het enige verschil tussen het basismodel en de Long Range is het accupakket.

Wat valt er nog meer op aan de XPeng G9?

Voor € 3.990 extra rijd je naar huis met zwart of bruin nappaleer, luxere stoelen, Dynaudio met Dolby Atmos en dijbeen­verstelling op de achterbank. Een trekhaak is eveneens leverbaar. Niet zo’n onhandig afneembaar geval, maar een elektrisch uitzwenkbare. Daar mag in alle gevallen maximaal 1.500 kg aan hangen, niet bijster indrukwekkend. Verder is er nog het 800 volt-boordsysteem, wat supersnel laden mogelijk maakt. Bij de standaardaccu, die naar onze smaak iets te klein is voor het formaat van de auto, is dat al 260 kW. De Long Range en Performance zijn goed voor 300 kW. In beide gevallen zou je in een ideale situatie in twintig minuten van 10 naar 80 procent kunnen laden.

Wat vinden we van het design van de Xpeng G9?

De tijd dat we lacherig deden over Japanse en Koreaanse auto’s ligt al heel ver achter ons en het lijkt erop dat de huidige generatie Chinese EV’s die fase zelfs volledig overslaan. Want laten we wel wezen: hier staat een serieus fraaie auto voor onze neus, of je nu van SUV’s houdt of niet. Geen laffe kopie van een bestaand Europees model, maar een heel eigen gezicht. Oké, Xpeng is in zekere zin op de veilige toer gegaan met dit ontwerp; saai kunnen we hem niet noemen. Het front kenmerkt zich met een brede ledbalk en daaronder de koplampen, een lichtbalk siert de achterkant over de volle breedte.

Is de XPeng G9 een goede aanbieding?

Wanneer je eens rustig om deze SUV heenloopt en bedenkt dat een aangeklede Skoda Enyaq met hetzelfde prijskaartje in de showroom staat, kun je je nauwelijks voorstellen hoe Xpeng (de Standard Range begint bij net onder de 60k) dit kan leveren voor zo’n prijs. Hij is bijna vijf meter lang, heeft een bagageruimte van 660 liter en voorin nog een frunk met een inhoud van 71 liter. De ruimte op de achterbank is zonder overdrijven riant. Als je vanuit die positie ‘Hey Xpeng’ roept en vraagt of de stoelverwarming aan kan, dan weet de assistent dat het de passagier rechtsachter is en zorgt hij ervoor dat je het snel behaaglijk hebt. Zo is deze auto afgeladen met dit soort handigheden.

Hoe rijdt de Xpeng G9?

Bij het instappen voorin vallen meteen de twee 15-inch beeldschermen op, naast het kleinere display achter het stuur. Ja, eveneens standaard. Het infotainment­systeem werkt snel, is heel overzichtelijk en doet in alles veel aan dat van Tesla denken. We rijden de Performance, die is lucht­geveerd. Met 551 pk en 717 Nm heb je niets te klagen, om maar eens een understatement te gebruiken. De log ogende X9 knalt uit de startblokken als je daaraan behoefte hebt. Het is vooral een auto die je wil behagen, merken we al snel. Hij nodigt niet uit tot stevig trappen en de combinatie van de grote zetel, soepele luchtvering en een opvallend stil onderstel doet elke vorm van twijfel over de kwaliteit snel verdwijnen. Apple CarPlay en Android Auto zijn niet mogelijk, maar via het scherm kun je wel een Spotify-account aanmaken.

Waar kun je een Xpeng G9 in Nederland bekijken of kopen?

Xpeng is bezig om in Nederland enkele showrooms te openen. Je vindt ze nu in Leidschendam en Badhoevedorp, waar ook het servicecenter zit. Het aftersales-traject is in handen van de Emil Frey-groep, met een Europees dekkend netwerk. Voor het laden is er een partnerschap met Shell Recharge. De G9 is vanaf het vierde kwartaal van dit jaar leverbaar.