Is Xpeng succesvol in Nederland?

Xpeng is misschien niet de eerste naam die je te binnen schiet wanneer je de vraag krijgt een willekeurig automerk te noemen, maar stiekem staan er al ruim tweeduizend op Nederlands kenteken. Om te beginnen moeten we even met de billen bloot. Eerder schreven we dat je Xpeng uitspreekt als ‘siauw-peng’ en puur taalkundig is dat ook zo. In China dien je het zo uit te spreken, maar voor de westerse markt hebben de Chinezen besloten dat het handiger is er ‘eks-peng’ van te maken. Dus iedereen die het verkeerd uitsprak, had het bij het rechte eind.

Waar moet je de Xpeng G6 plaatsen?

Met de G6 opende Xpeng vorig jaar de aanval op de middelgrote elektrische cross-overs en dan met name de Tesla Model X. Dat is slim van de Chinezen, aangezien Elon Musk met zijn ietwat onhandige politieke uitingen zijn eigen merk een flinke knauw heeft gegeven en zodoende de deur openzette voor anderen in Europa.

De G6 is toch nog hartstikke nieuw?

De Xpeng G6 zoals we die al dan niet kennen werd in het voorjaar van 2023 op de beurs van Shanghai aan de wereld getoond, maar pas vorig jaar vond hij zijn weg naar ons land. Hoewel het model dus nog vrij jong is, heeft Xpeng er toch het mes in gezet. Dat is meer dan alleen wat cosmetische ingrepen, want de G6 staat nu op het SEPA2.0 platform, wat voor ‘smart electric platform architecture’ staat. De belangrijkste eigenschap daarvan is dat het werkt met 800V-boordspanning, langzaamaan de nieuwe standaard, in elk geval in het hogere segment. Een van de grote voordelen daarvan is dat je er veel hogere laadsnelheden mee kan realiseren. In het geval van de G6 hebben we het dan over 451 kW, wat betekent dat je slechts twaalf minuten nodig hebt om van tien naar tachtig procent te gaan. Kleine randvoorwaarde: je moet wel een laadstation vinden waar dat kan, en dat ga je in ons land vooralsnog niet doen. Een minstens zo belangrijke verandering vinden we in de accu, maar laten we eerst even naar het plaatje kijken.

Hoe herken je de vernieuwde G6?

De fanatieke autospotter herkent de vernieuwde G6 aan de ledstrip op de neus, die nu over de volledige breedte oplicht en waarin de richtingaanwijzers geïntegreerd zitten. Verder is het logo naar de voorklep opgeklommen. Aan de achterkant kreeg de nieuwe G6 een geïntegreerde ‘ducktail’ spoiler die net boven de achterlichten prijkt. Tenslotte heeft hij nieuwe wielen gekregen.

Details dus, maar technisch?

Geen revolutionaire wijzigingen dus voor het oog, maar des te meer impact heeft de modelwisseling op de techniek. Zoals al gezegd is de laadsnelheid enorm toegenomen, van 280 naar 451 kW aan de gelijkstroom. Op wisselstroom blijft het 11 kW. Interessant is verder dat de lithium-ionaccu is vervangen door een LFP-batterij, wat voor lithium ijzerfosfaat staat. Dat is in elk geval goed voor je groene geweten, want die techniek heeft geen kobalt of nikkel nodig. Verder gaan ze wat langer mee dan lithium-ion en zijn ze beter bestand tegen helemaal leegrijden. Daar staat tegenover dat de energiedichtheid wat lager is en dat ze gevoeliger zijn voor lage temperaturen.

Wat zijn de prestaties nu?

Concreet betekent deze omslag dat de G6 wat actieradius moest inleveren, van 550 naar 510 kilometer in de Performance-versie. Maar goed, dat word door de aanzienlijk hogere laadsnelheid ruimschoots gecompenseerd. Verder kreeg de aandrijflijn er 8 kW bij, wat het systeemvermogen op 358 kW brengt, met een gelijk gebleven koppel van 660 Nm. Geen flauwe jongen dus die G6 en hij hangt dan ook lekker fit onder je rechter voet. Zelfs in stand ‘comfortabel’ voelt hij kwiek aan, wanneer je de boel op ‘sport’ zet, is het een rijdend stuk luchtafweergeschut. Tamelijk zinloos, maar stiekem wel heel leuk. Volgens Xpeng moet hij dan in 4,1 seconden vanuit stilstand zitten en dat geloven we graag. Let wel, we rijden de Performance met twee motoren. Neem je de RWD Long Range, dan krijg je 218 kW en 440 Nm op de achterwielen, met een nog steeds heel respectabele 6,7 seconden van 0 naar 100 km/h.

Hoe rijdt de G6?

Het onderstel zit vooral in de hoek comfortabel. Oneffenheden weet het mooi te smoren en dat maakt de rijbeleving in combinatie met de wat vrij directe, maar niettemin rustige besturing erg fijn. Voor de echte EV-liefhebber is de recuperatie wat aan de zwakke kant. De fysieke remmen blijven regelmatig nodig. Trekken mag de G6 tot 1.500 kg geremd.

Heeft ook deze Chinese EV grote schermen?

Zoals het een Chinees betaamt is de G6 riant uitgerust. Het dashboard is bijna volledig ontdaan van fysieke knoppen en daardoor erg clean en opgeruimd. Dat betekent helaas dat je er niet aan ontkomt eerst een kleine studie te maken van de menustructuur, maar die is gelukkig redelijk overzichtelijk. Materialen en afwerkingsniveau zijn uitstekend.

Hoe zit het met Xpeng en Volkswagen?

Voor de mensen die bedenkingen hebben bij Chinese automerken tenslotte is het goed te weten dat Xpeng onlangs op de IAA in München aankondigde met Volkswagen te gaan samenwerken. De Volkswagens voor de Chinese markt staan straks op Xpeng-techniek, maar nog belangrijker is dat Xpeng Europese productie voorbereid, om precies te zijn bij Magna Steyr in Oostenrijk. De door ons gereden G6 Performance kost €53.990, neem je genoegen met de RWD Long Range, dan houd je vijf mille in je zak en kom je volgens WLTP 25 kilometer verder.