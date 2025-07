Help even, wat is de Xiaomi YU7 precies?

De Xiaomi YU7 SUV staat te blinken in de parkeergarage van een luxueus resort op drie uur rijden van Beijing. De kleur Emerald Green staat ‘m goed. Maar de kleur is niet de reden dat voorbijgangers hun camera’s pakken en de auto fotograferen. Het gaat om het merk Xiaomi zelf, dat in China ruwweg dezelfde uitstraling heeft als Apple in de westerse wereld. Oprichter Lei heeft hier een bijna onfeilbare status. Hij maakte van Xiaomi (spreek uit: sjau-mie) immers in slechts een paar jaar tijd de op twee na grootste fabrikant van mobiele telefoons ter wereld. En de eerste auto van het merk, de SU7, was en is een enorm verkoopsucces in China. Iets meer dan een jaar na de lancering heeft Xiaomi al meer dan 250.000 voertuigen geleverd.

Geen wonder, gezien de concurrerende prijs van omgerekend € 28.000 voor een auto die qua technologie en kwaliteitsnormen gemakkelijk een Tesla Model 3 kan evenaren. Je mag verwachten van een smartphonefabrikant dat de connectivity en het infotainmentsysteem dik in orde zijn, maar dat bleek niet het enige doel van Xiaomi. Want al heel snel had het Chinese merk zijn ogen gericht op Duitsland. Of meer precies: op de Nordschleife van de Nürburgring.

Klinkt serieus, hoe zier de Xiaomi YU7 er van binnen uit?

Uiteraard is de Xiaomi YU7 hoogtechnologisch: de hele 1,1-meter lange bovenrand van het dashboard wordt gebruikt als panoramisch informatiescherm. Ook aan boord: een geluidsinstallatie met karaoke-functie, Dolby Atmos, 25 speakers, een 16,1-inch touchscreen, twee draadloze opladers van 80 watt en HyperOS als besturingssysteem, zodat je dit kunt integreren met smartphones en computers van Xiaomi. Het systeem is echter ook geschikt voor Apple CarPlay. Het menu werkt feilloos. Zelfs - nu weer moderne - fysieke knoppen ontbreken niet en er zijn ook twee entertainmentdisplays voor de achterbank. De stoelen zitten heerlijk, zowel voor als achter, en je kunt ze allemaal in een soort relaxstand zetten voor een dutje onderweg. Ook aan boord: een 4,6-liter grote koelkast, een dashboardkast van 13,7 liter en een schuiflade onder de achterbank van 5,2 liter. De bagageruimte meet 678/1.758 liter en de frunk heeft een capaciteit van 141 liter.

Hoe rijdt de Xiaomi YU7?

Qua rijden zou je teleurgesteld kunnen raken wanneer je in de YU7 stapt met het idee dat je in een evenknie van de elektrische Porsche Macan terechtkomt. Want zo sportief gaat het er hier niet aan toe. De acceleratie is snel, maar niet heftig. Waar je bij een Taycan en een elektrische Macan met een nekverrekkende snelheid wordt afgeschoten, blijft het hier in dit door ons gereden instapmodel allemaal keurig en beleefd. De grip is goed en de wegligging is keurig zonder bijzonder overhellen, maar de besturing is licht en indirect, en de remmen zijn eerder vergelijkbaar met die van een keurige Hyundai dan met die van een SUV met sportieve ambities. Die ontbreken dan ook ten enen male. De instapversie van de YU7 blijkt in die zin een beetje een schaap in wolfskleren, maar wie maalt erom? Chao, de Chinese autocoureur die mij begeleidt op de testrit, in ieder geval niet. “Iedereen in China wil graag een auto die eruitziet als een Ferrari, maar rijdt als een Mercedes.” En dat geldt ook voor het merendeel van de Europese autokopers.

Welke versies van de Xiaomi YU7 zijn er?

e YU7 is vanaf eind juni in China te bestellen in drie varianten. Het basismodel RWD levert 320 pk en heeft een actieradius van 835 kilometer. Weliswaar is dat gemeten volgens de ietwat optimistische Chinese meetmethode, maar toch. De topsnelheid is 240 km/h. De YU7 Pro is 497 pk sterk en het voorlopige topmodel, de Max, heeft 690 pk en accelereert in 3,23 seconden van 0 naar 100 km/h met een topsnelheid van 253 km/h. Xiaomi belooft dat deze versie in 12 minuten van 10 naar 80 procent kan worden opgeladen. Later volgt dan de YU7 Ultra, die is voorzien van dezelfde aandrijflijn als de recordbrekende SU7 van de Nordschleife. Dat is dus een gezins-SUV met een 1.527 pk (1.138 kW) sterke motor en ongetwijfeld een kandidaat om het Nordschleife-record voor SUV’s te verbreken. Het basismodel gaat in China € 30.000 kosten, de YU7 Pro staat voor € 33.300 op de prijslijst en de Max is er te koop voor € 39.200. Met het basismodel onderbiedt Xiaomi in China de € 32.000 kostende Tesla Model Y. Uiteraard komt daar nog wel wat bij wanneer de auto’s in de Europese showrooms staan. Tot nu toe zijn de auto’s van Xiaomi alleen in China verkrijgbaar, maar het bedrijf wil wereldwijd uitbreiden. Europa staat daarbij bovenaan de lijst. Oprichter Lei kondigde in 2023 aan dat hij Xiaomi binnen twintig jaar tot een van de vijf grootste autofabrikanten wil maken. “Xiaomi-voertuigen zouden op elke weg ter wereld te vinden moeten zijn”, kondigde hij aan op het Weibo-platform.