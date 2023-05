Allereerst kreeg de Volvo XC40 een ingrijpende facelift. Vervolgens werd de elektrische aandrijflijn grondig herzien. Maar dat was nog niet alles: nu ondergaat de techniek van de populaire elektrische SUV uit Zweden nog een tweede update, die resulteert in een grotere range en snellere laadtijden.

Vorig jaar is de Volvo XC40 toch al gefacelift?

Klopt, en uiterlijke verschillen zijn er dan ook nauwelijks bij de laatste update. De hechtingen van de facelift die de Volvo XC40 begin vorig jaar heeft ondergaan, zijn immers pas net verwijderd. Hoewel de SUV alweer bijna zes jaar meedraait, lijkt veroudering moeilijk grip op zijn Tonka-achtige ontwerp te krijgen. Nu zijn Volvo’s meestal (veel) langer houdbaar dan de ontwerpen van concurrerende merken, maar zonder mee te drijven op de huidige stroomlijntrend, oogt de XC40 nog altijd fris en monter. Zodra je plaatsneemt achter het stuur, laat de ware leeftijd van de XC40 zich echter gemakkelijker raden. Niet dat er iets mankeert aan de bouwkwaliteit of de toegepaste materialen, want alles is met grote zorg in elkaar gezet en met aandacht voor duurzaamheid verpakt. Elk paneel voelt aangenaam aan en maakt een oerdegelijke indruk. Volvo was een van de eerste merken die zijn infotainmentschermen rechtop zette. In die zin is de XC40 nog steeds hypermodern.

Is er dan niets voor verbetering vatbaar?

Oh jawel, met zijn diameter van 9 inch ziet het scherm er inmiddels wel erg gedateerd uit. De bediening van sommige functies is hopeloos omslachtig: voor het activeren van ‘one pedal drive’, waarbij een sterke recuperatie wordt opgebouwd bij het loslaten van het acceleratiepedaal, moet je eerst drie handelingen verrichten om bij het juiste verstelschuifje te komen. Om vervolgens weer drie keer te moeten swipen, drukken en aantikken om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm. Terwijl ‘one pedal drive’ in druk stadsverkeer een nuttige voorziening is die je liefst gedachteloos met één enkele handeling wilt inschakelen – om het weer in een enkele beweging uit te schakelen zodra je de snelweg opdraait. Bij menig jongere concurrent trek je simpelweg de transmissiepook van ‘D’ naar ‘B’. Er zijn aspecten waarmee de XC40 inmiddels toch de aansluiting op de concurrentie verliest. Maar Volvo steekt zijn geld en energie liever in andere verbeterpunten.

Wat zijn dan de grote technische veranderingen?

Volvo kondigde in november 2022 een compleet nieuwe aandrijflijn voor: voorwielaandrijving ruimde het veld voor achterwielaandrijving. Een ingrijpende verandering, hoewel zo’n switch bij een elektrische aandrijflijn natuurlijk een veel gemakkelijkere operatie is dan bij auto’s met een verbrandingsmotor (waarbij we toch even de Triumph Dolomite en MG ZT met V8-motor in herinnering roepen). Volvo had immers al een tweemotorige XC40 met vierwielaandrijving in het programma. Voor de minder krachtige en goedkopere versies is de motor voorin nu weggelaten, en werd de e-motor voor de primaire aandrijving tussen de achterwielen gelegd. Volvo ziet in welke belangrijke voordelen achterwielaandrijving met zich meebrengt: het zorgt voor een tractierijke krachtoverbrenging en aandrijfreacties in de besturing zijn verleden tijd.

Is alleen de plaatsing van de elektromotor anders?

Nee, ook de elektromotor is nieuw. Die heeft een permanente magneet, het betreft een elektromotor die Volvo in eigen huis heeft ontwikkeld en ook zelf produceert – en die optimaal kon worden afgesteld op de door Volvo geschreven besturingssoftware. De nieuwe e-motor is er in twee vermogensgradaties. In de XC40 Single Motor levert hij 175 kW (238 pk), een toename van 5 kW (7 pk) ten opzichte van de oude instapversie met voorwielaandrijving.

Zijn er ook meer uitvoeringen?

Ja, was het voorheen en XC40 met één elektromotor of twee nu is er de XC40 Single Motor Extended Range, die 185 kW (252 pk) op de achterwielen loslaat en beschikt over een groter accupakket. De tweemotorige Twin Motor met AWD kreeg voor de aandrijving van de voorwielen een nieuwe asynchrone elektromotor (110 kW). Deze komt alleen bij strikte noodzaak in actie. De Twin Motor heeft een gecombineerd vermogen van 300 kW (408 pk). Volvo belooft ook een efficiëntieslag, mede dankzij een nieuw ontwikkelde omvormer. Die wordt minder heet en werkt met een hogere spanningsdichtheid.

Heeft de elektrische XC40 nu een groter accupakket?

Het accupakket van de XC40 Recharge Pure Electric heeft nu een iets grotere capaciteit: de minst krachtige instapper ging van een bruikbare 67 kWh naar 69 kWh. De XC40 Single Motor Extended Range en Twin Motor maken beide gebruik van een accu met een netto capaciteit van 79 kWh. Bij de vorige tweemotorige versie was dat nog 75 kWh.

Komt de Volvo XC40 Recharge nu verder op een lading?

Zeker, alle aanpassingen resulteren in extra kilometers. Volgens WLTP-normering haalt de instapversie 461 kilometer uit een volle accu. Dat is een winst van 36 kilometer. Overigens komt de basisuitvoering met zijn consumentenprijs vanaf € 45.995 nét in aanmerking voor SEPP-subsidie. Voor de Single Motor Extended Range (vanaf € 51.495) geeft Volvo een reikwijdte van 573 kilometer op, de 408 pk sterke XC40 Twin Motor (vanaf € 59.995) moet 528 kilometer halen – 100 kilometer meer dan voorheen.

En hoe zit het met snelladen?

Aan de snellader bereiken beide versies met 79 kWh-accu een piekvermogen van 205 kW. De oude XC40 Twin Motor kwam niet boven de 150 kW uit.

Rijdt de XC40 nu ook anders?

Na een kortere laadpauze stap je met plezier weer achter het stuur. Wij reden onze eerste testkilometers met de 252 pk sterke XC40 Single Motor Extended Range. Een uitgebreid scala aan rijprogramma’s ontbreekt; om de mate van stuurbekrachtiging in te stellen, moet je je wagen aan een diepe duik naar de krochten van het infotainmentsysteem. Daar heb je de keuze uit ‘licht’ en ‘minder licht’. Ongeacht je voorkeur laat de XC40 zich heel gemakkelijk en voorspelbaar van richting veranderen, ook al blinkt de terugkoppeling uit door afwezigheid. Hulde en bloemen gaan uit naar de technici die zich hebben gebogen over de (verfijnde) afstemming van het onderstel. Van het leeggewicht van bijna 2.000 kilo merk je op een hobbelige weg weinig. Terwijl menig andere EV inmiddels een rodeostier zou imiteren, bewaart de Volvo kalmte. Wanneer het acceleratiepedaal gevloerd wordt, reageert de auto uiterst soepel. Zelfs op een verregende rotonde moet het echt heel bont maken om puur op elektrisch vermogen het ESC-systeem om de tuin te leiden.

Blijft de Volvo XC40 een goed aanbod?

De ingrijpend vernieuwde Volvo XC40 laat zien dat hij ondanks zijn hogere leeftijd nog steeds niet verouderd is, en menig jongere elektrische SUV kan vertellen hoe de wereld daadwerkelijk in elkaar steekt. Voorlopig hoeft Volvo niet bang te zijn de sterke marktpositie van de XC40 te verliezen.