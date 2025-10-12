Test: Voyah Courage - Serieuze EV vol met grappen en grollen

Courage betekent lef - en dat wordt ook van je gevraagd. Want zou jij je auto laten boeren bij het stoplicht? Leuk of flauw? Dat mag je zelf weten. Het nieuwe Voyah-model maakt verder wel een serieuze eerste indruk.

Alweer een nieuwe Chinese auto?

Nederland lijkt wel een proeftuin voor Chinese merken. De laatste jaren hebben we er talloze voorbij zien komen en voor de argeloze consument is het moeilijk ze allemaal te leren kennen en ze op waarde te schatten. Voyah, een merk van het Chinese conglomeraat Dongfeng, richt met de nieuwe Courage zijn pijlen op grootheden als de Tesla Model Y, Skoda Enyaq en Peugeot 3008. Bij een eerste testrit maakt hij al een aardige indruk.

We plaatsen automerken graag in hokjes en vrijwel iedereen weet inmiddels wel hoe Volkswagen en Audi zich ten opzichte van elkaar verhouden, of Citroën en BMW. Maar met die nieuwe merken is dat moeilijk. Wie weet hoe BYD staat ten opzichte van Toyota, of hoe je deze elektrische Voyah Courage moet plaatsen ten opzichte van de Tesla Model Y? We gaan op onderzoek uit.

Hoe moet je de Voyah Courage dan plaatsen?

De Voyah Courage is een elektrische SUV in het middensegment. Daar is het al heel druk met heel veel modellen: de Tesla Model Y, de Volkswagen ID4 en ID5, de Renault Scenic, Ford Explorer en Volvo EX40 en EC40 zijn slechts enkele types. Volgens goed Chinees gebruik wil Voyah zich onderscheiden met onder meer een scherpe prijs, of in elk geval met veel uitrusting. De Courage is er in twee varianten. Een achterwielaangedreven Business Edition. Die heeft 292 pk en een WLTP-actieradius van 476 km. Dit model is later in 2025 leverbaar. De Performance Edition is er nu al, en die heeft vierwielaandrijving, 435 pk en komt 440 km ver volgens de WLTP-meting. Het eerste model kost €44.990, de tweede €49.990. Wat betreft de uitrusting zijn er kleine verschillen.

Hoe zit het met de techniek?

De Voyah Courage heeft altijd een 80-kWh LFP-batterij en kan tot 200 kW snelladen. De Business Edition heeft een 292 pk sterke motor op de achteras. De Performance-versie heeft twee motoren: op elke as een van 218 pk. De Courage is geschikt voor V2L-laden, je kunt dus een ander apparaat aansluiten op de auto om die van stroom te voorzien.

Hoe is het leven aan boord van de Voyah Courage?

Voor de inzittenden is er ruimte genoeg. Voorin zit je ruim en de stoelen zijn eigenlijk prima. Minpunt is dat de zittingen wat kort zijn. Maar ze zijn verder goed (elektrisch) verstelbaar en zijn te verwarmen en te koelen. Er is zelfs een massagefunctie. Voor de passagier is een uitschuiftafeltje, waarop je bijvoorbeeld een laptop kunt zetten. Een unieke gimmick is het scherm in de middenconsole dat verschuifbaar is, zodat het voor de passagiersstoel komt te staan. Er is een soort bioscoopstand waarbij de stoel wat achterover gaat, het zonnescherm voor het dak wordt geschoven en je dus lekker een filmpje kunt kijken. Tijdens het laden bijvoorbeeld.

Achterin is er meer dan voldoende ruimte voor benen en hoofd, alleen zit je ook in deze EV ietwat met je knieën opgetrokken.

De bagageruimte biedt op papier ruim meer dan 500 liter, maar het is niet helemaal duidelijk hoe dat is gemeten, want dat klinkt wel heel optimistisch. In werkelijkheid loopt de auto aan de achterkant redelijk schuin af en is de vloer vrij hoog. Daardoor is het niet een heel praktische ruimte. Onder de vloer is nog ruimte voor de laadkabel; een frunk heeft hij niet.

Materiaalgebruik is helemaal prima. Op de stoelen zit aan de zijkanten iets leerachtigs en is het midden gemaakt met een zachter alcantara-achtig materiaal.

Het multimediasysteem geeft toegang tot de bediening van allerlei functies van de auto. Van ADAS tot geintjes als de luidsprekers aan de buitenkant van de auto. De Courage kan desgewenst blaffen als een hond, boeren als een Chinees of muziek naar keuze laten horen. Het zijn geinige gimmicks. De verlichting kan bovendien een bijpassende lichtshow opvoeren. Opvallend is dat er geen ingebouwde navigatie is, en dat je dus via Apple CarPlay of Android Auto moet navigeren.

Fraai detail: het scherm is afgerond aan de zijkanten, en door met je vingers over de rechterrand te glijden bedien je het audiovolume. Langs de linkerrand bedien je op die manier de helderheid van het scherm.

Hoe rijdt de Voyah Courage?

Wat direct opvalt is het stevige gevoel in het stuur. Veel concurrenten sturen juist heel licht, maar de Courage geeft best wat tegendruk. Het blinkt niet uit in nauwkeurigheid, maar al met al stuurt het heel best. De auto is snel - als hij in performancemodus staat - en ligt prettig op de weg. De Performance Edition is voorzien van actieve dempers. We konden het niet vergelijken met een versie die het niet heeft, maar de vering en demping zijn behoorlijk stevig, en toch comfortabel. Beter passend bij de Europese smaak dan we wel eens bij andere Chinese merken hebben gezien. De Performance staat op Pirelli-banden die goede grip geven.

Op de snelweg is de Voyah Courage rustig en stil, en de adaptieve rij-assistenten doen goed werk. Hij blijft netjes in de rijstrook en reageert niet heel nerveus op ander verkeer. Het enige systeempje dat tot echte irritatie leidt, is de driver attention warning. Als je maar een ogenblik je ogen van de weg haalt, slaat hij groot alarm. Gelukkig kan het uit. Nou ja, dat denk je, want zelfs als het uit staat word je in de gaten gehouden. Bij lang aandachtsverlies gaat hij alsnog mekkeren.

Kortom, wat is de eerste indruk?

De Voyah Courage lijkt goed te passen tussen de andere auto’s in dit segment en laat geen steken vallen. De specificaties zijn keurig, de uitrusting dik in orde, het zit mooi in elkaar en de nieuwkomer rijdt goed. Echt onderscheidend is hij dan ook weer niet, of je moet vallen voor de grappen en grollen van het multimediasysteem.