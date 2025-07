Het Deense begrip ‘hygge’ betekent zoiets als gezelligheid, of welzijn. Deze term is perfect van toepassing op de nieuwe Volvo EM90, die zijn inzittenden maximaal in de watten legt. Helaas is Volvo’s eerste MPV alleen verkrijgbaar in China. Zodoende rijden we ermee door Shanghai in plaats van Stockholm.

Gezellig in Shanghai, ook wel op de weg zeker?

Het is nog geen zeven uur ’s ochtends en het verkeer richting Shanghai staat alweer hopeloos vast. Dat is niet zo vreemd, want elke ochtend proberen zich simpelweg te veel auto’s een weg te banen naar de metropool aan de Huangpu-rivier met 25 miljoen inwoners. Maar gelukkig kunnen we ons heerlijk uitrekken, nog een beetje dommelen na onze lange vlucht en lekker ontspannen.

Dit soort luxe MPV's zie je toch veel in Aziatische landen?

Ja, en eigenlijk zijn we best wel blij dat we in plaats van de obligatoire topklasse sedan met chauffeur in een van die luxe busjes zitten, of MPV’s zo je wilt, die de S-klasse en zijn concurrenten vooral in Azië steeds meer klanten afhandig maken. We zitten niet in een Toyota Alphard of zijn chique broertje Lexus LM, die in deze klasse wereldwijd de dienst uitmaken. En ook niet in een van de vele Chinese modellen die dit segment met het gebruikelijke Chinese enthousiasme willen veroveren; niet voor niets heeft menigeen in het westen het inmiddels over modellen als de Nio EL8 of Xpeng X9. Nee, we zitten achter in een EM90, waarmee Volvo als eerste Europese fabrikant is ingesprongen op deze trend. Waarbij je kunt twisten over de vraag of Volvo echt een Europese fabrikant is, maar dat terzijde. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Mercedes V-klasse is dit geen bestelbusje die chic is aangekleed.

Hoe groot is de Volvo EM90?

Dit is bepaald standaard gezinsauto zoals indertijd de Renault Scenic en Volkswagen Touran die een beetje uit zijn voegen is gegroeid. Nee, dit 5,21 meter lange gevaarte is echt een luxe limousine, alleen dan met nog meer ruimte. Het is niet voor niets dat de prijzen in China beginnen bij 818.000 RMB, omgerekend ongeveer € 100.000. het prijsniveau ligt daarmee op hetzelfde niveau als dat van een Mercedes-Benz EQS. Bovenal is het een auto die enerzijds typisch Volvo is en tegelijkertijd een Volvo zoals we die nog niet eerder zagen. De EM90 is immers de eerste MPV van de Zweedse fabrikant – en om er eindelijk mee te kunnen rijden, moesten we naar China vliegen, aangezien Volvo de Europeanen deze bijzonder rijervaring nog steeds onthoudt.

Hoe Volvo is een MPV nog?

De EM90 is ergens toch wel typisch Volvo omdat hij, met het oog op maximale ruimtebenutting, zo hoekig is als geen enkel ander model sinds de gekoesterde hoekige Estates van weleer. Zelfs de vorm van de sleutel doet eerder denken aan een legoblokje dan aan die moderne afgeronde dingen van tegenwoordig. Maar hij is ook uniek omdat Volvo, alle stationwagons en SUV’s ten spijt, nog nooit een ruime MPV in het gamma had.

Is zo'n MPV nou wat?

De eerste poging van de fabrikant is zonder meer geslaagd te noemen. Dat komt niet in de laatste plaats door de familiebanden bij het Geely-concern, die Volvo met Zeekr laten samenwerken. Die dochteronderneming levert met de 009 een hightech basis, die in Göteborg een Zweeds tintje heeft gekregen. Het interieur ademt dan ook die unieke sfeer die op de een of andere manier alleen modellen van Scandinavische komaf kunnen bieden: koel, functioneel en ingetogen, maar tegelijkertijd warm, gezellig en comfortabel.

We zeiden het al, in Scandinavië gebruikt men het woord ‘hygge’ om dit unieke gevoel te omschrijven, in dit geval gegarneerd met een flinke dosis hightech. Naast fraaie, natuurlijk ogende oppervlakken en grote glasoppervlakken in de zijkanten en in het dak zien we ook digitale bedieningspanelen in de deurconsoles, waaraan Volkswagen een voorbeeld zou kunnen nemen om de irritante sliders definitief naar de eeuwige jachtvelden te sturen.

Hoe luxe is de Volvo EM90?

Uit het plafond klapt desgewenst een monitor die groot genoeg is voor een bioscoopervaring, maar die toch niet overweldigend is zoals in de BMW 7-serie. Een audiosysteem van Bowers & Wilkins verzorgt het geluid en natuurlijk beheerst het infotainmentsysteem alle vormen van digitale connectiviteit waarin de Chinezen ons een stap voor zijn. Dit alles ervaar je vanuit twee elektrische fauteuils met klimaatregeling en massagefunctie, die workaholics met een opklapbaar tafeltje in de armleuning kunnen omtoveren tot een directiestoel, maar die na een druk op de knop tevens dienstdoet als loungestoel met comfortabele beensteun; nog nooit heb je zo relaxt kunnen luieren in een Volvo. Dit eersteklas comfort is, ook met een wielbasis van 3,21 meter, is helaas alleen beschikbaar op de tweede zitrij.

Is hij ruimer dan een Volvo EX90?

Zelfs op de derde zitrij zit je aanzienlijk beter dan in de nieuwe EX90. Je hoeft je lichaam bij het in- en uitstappen niet zo te verdraaien als in die SUV. Achterin is zelfs met alle stoelen in gebruik al 535 liter bagageruimte beschikbaar, dat wordt maximaal 2.376 liter als je de zitplaatsen neerklapt en de voorstoelen helemaal naar voren schuift. Alleen de frunk doet met zijn inhoud van 29 liter voor zo’n grote auto wat klein aan. Maar daarmee heeft hij nog steeds 29 liter meer te bieden dan bijvoorbeeld de frunkloze ID Buzz. Met die Volkswagen zou de EM90, naast modellen als de Hyundai Ioniq 9 of de Kia EV9, de strijd aangaan als Volvo hem op een gegeven moment wellicht toch naar ons continent haalt.

Is hij vanbinnen hetzelfde als de EX90?

Vervolgens nemen we plaats achter het stuur. Waar we Volvo zojuist vanuit het achtercompartiment van een heel nieuwe kant heb leren kennen, ziet alles er nu weer vertrouwd uit en zo voelt het ook aan. De EM90 deelt zijn dashboard met de andere elektrische 90-modellen die we ook in Europa kennen. Alleen het scherm op de middenconsole is veel groter en nu overdwars in plaats van rechtop geplaatst. Al draait Google kennelijk nog steeds op de achtergrond, de kaarten zijn Chinees en dienovereenkomstig nauwkeurig: niet alleen telt het de afstand tot het kruispunt af, het systeem weet ook tot op de seconde nauwkeurig wanneer de verkeerslichten op groen springen.

En hoe rijdt hij?

Het rijden voelt eveneens vertrouwd aan. Het maakt de 272 pk sterke elektromotor achterin niet uit of hij een gestroomlijnde sedan, een fraaie SUV of dit bakbeest met de cw-waarde van een flat moet voortbewegen. Een koppel van 343 Nm is riant als het zonder waarschuwing wordt geserveerd, en de in 8,3 seconden verlopende sprint van 0 naar 100 voelt dankzij de adaptieve luchtvering alsof je op wolken rijdt. Het doet nog veel sneller aan dan het in werkelijkheid is. Een 800-volt accu die een indrukwekkende 116 kWh garandeert, levert hiervoor de energie aan.

Hoe ver komt de elektrische MPV?

Volgens de niet al te strenge Chinese testcyclus kan de Volvo daarmee ruim 700 kilometer ver komen en in het verkeer van Shanghai, dat zich immers met een lage snelheid voortbeweegt, waarschijnlijk nog verder. Hier kun je tenslotte de 120 km/h die China als snelheidslimiet hanteert met geen mogelijkheid halen. Om nog maar te zwijgen van de topsnelheid van 180 km/h.

Moet je hard willen dan?

Het opladen gaat wel vrij hard, hij biedt een laadvermogen van maximaal 360 kW. Maar tijdens het rijden heeft deze Volvo geen enkele haast. Of je nu achter het stuur zit of achterin op de lounge-achtige stoelen, de EM90 is als een kalmeringsmiddel op wielen. Niets verleidt je om je hartslag weer omhoog te jagen met een onbedoelde sprint of enthousiast bochtenwerk. Zelfs het manoeuvreren met deze reus laat je koud als bestuurder. We hebben immers de beschikking over camera’s, een groot scherm en een geavanceerde parkeerassistent aan de voorzijde. Bovendien was snel op de bestemming aankomen nog nooit zo onbelangrijk als vandaag. Want hoe langer je onderweg bent, hoe langer je kunt genieten van het huiselijke gevoel aan boord.

Daarom maakt het uitzicht op de kaart, waarop het wegennet van Shanghai zo rood kleurt als de slagaders op een medische foto, ons voor de verandering eens blij. Voor de vijftien kilometer naar het centrum berekent de navigatie een reistijd van 75 minuten. Tegen die tijd zijn we uitgeslapen, zo krijgt de jetlag geen kans.