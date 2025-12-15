We rijden alvast met een prototype van de Volkswagen ID Polo. Hoewel de naam wellicht de suggestie wekt is dit geen elektrische variant van de Polo met verbrandingsmotor. Nee, de ID Polo is een compleet nieuwe ontwikkeld model op basis van een eveneens nieuwe platformarchitectuur die als MEB+ door het leven gaat. Is dit de missende schakel in VW’s EV-programma?

Wat is de Volkswagen ID Polo voor auto?

Hoewel de naam wellicht de suggestie wekt, is de ID Polo geen geëlektrificeerde variant van de Polo met verbrandingsmotor. Nee, de ID Polo is een compleet nieuw ontwikkeld model op basis van een eveneens nieuwe platformarchitectuur die als MEB+ door het leven gaat. Dat plusje betekent overigens niet dat het een doorontwikkeling is van het MEB-platform zoals dat in 2020 onder de ID.3 debuteerde. MEB+ is helemaal nieuw. Het streven bij de ontwikkeling van MEB+ is de reductie van kosten en gewicht zonder aan elektrische prestaties en rijkwaliteit in te boeten.

Wat is het grote verschil tussen de MEB+ en MEB-auto’s?

Om te beginnen wordt er nieuwe accutechnologie gebruikt. En waar de MEB in basis een achterwielaandrijver is met een multilink-achteras, is MEB+ vooralsnog voorwielaangedreven met aan de achterkant nu een torsie-as. Volgens een van de aanwezige ingenieurs vertoont MEB+ meer verwantschap met het MQB van de auto’s met verbrandingsmotor dan met MEB. Het MEB+ moet de basis worden voor een waaier aan elektrische modellen. In eerste instantie zijn dat naast de ID Polo de Cupra Raval, de Skoda Epiq en iets later ook nog de Volkswagen ID.Cross. Dankzij de modulaire opzet zullen meer modellen volgen. Dat we in de buurt van Barcelona met de nog bont gecamoufleerde auto rijden, is geen toeval. De Spaanse tak van het Volkswagen-concern is leidend geweest bij de ontwikkeling van MEB+. De ID Polo wordt gebroederlijk naast de Cupra Raval gebouwd in de Seat-fabriek in Martorell, onder de rook van Barcelona. En de Skoda Epiq en de ID.Cross iets verderop in Pamplona.

Hoe flexibel is de nieuwe platformarchitectuur?

De eerste vier auto’s op het MEB+-platform zijn voorwielaandrijvers met een torsie-achteras. Op de vraag of er met MEB+ ruimte is voor vierwielaandrijving, of er een multilink-achteras mogelijk is en of er langere varianten komen, volgt een heel lang antwoord waarin het uiteindelijk niet direct wordt ontkend. Maar de focus ligt nu even bij de presentatie van de ID Polo. En daar passen geen multilink-achteras en/of elektromotor onder de kofferbakvloer, maar met een andere koets kan het wel. De M in MEB+ staat tenslotte niet voor niets voor modulair.

Wat zijn de elektrische capaciteiten?

De ID Polo is aangekondigd met twee accuvarianten: een 37 kWh LFP-accu en een 52 kWh NMC-accu. Die accu’s zijn nagenoeg even groot en even zwaar (LFP-accu’s gaan langer mee en bevatten geen moeilijke grondstoffen, maar hebben een lagere energiedichtheid, vandaar). Officiële verbruikscijfers zijn er nog niet, maar voorlopig wordt uitgegaan van een actieradius van 300 km voor de versie met de 37 kWh accu en 450 km voor de 52 kWh accu. Dat is voor een nieuwkomer niet echt grensverleggend, en ook de laadprestaties zijn geen nieuwe maatstaf. Aan de wisselstroomlaadpaal kan er met 11 kW geladen worden. Aan de gelijkstroomlaadpaal kan de LFP-accu overweg met 90 kW en de NMC-accu met 130 kW DC. Daarmee is de ID Polo niet bepaald het nieuwe ijkpunt voor de rest. Een grotere accu is technisch niet mogelijk, daarvoor is geen ruimte tussen de wielen. Een grotere actieradius zal in de toekomst van meer efficiëntie moeten komen.

Welke motoren komen er?

Voorin de ID Polo zit niet de inductiemotor die voorin de vierwielaangedreven ID-modellen zit, maar een volledig nieuw ontwikkelde synchroonmotor met permanente magneten. Deze wordt intern aangeduid als de APP290. Het getal 290 staat hierbij voor het maximum koppel in Nm dat de motor kan genereren. De APP290 is beschikbaar in vier vermogensvarianten (door de elektronica geregeld): een 116 pk en een 135 pk versie in combinatie met de 37 kWh accu en een 211 pk en 226 pk versie met de 52 kWh accu.

De 226 pk motor is voorbehouden aan de GTI-versie die voor iets later op de planning staat. De stap van 211 naar 226 pk is vrij bescheiden; de Peugeot e-208 GTI is bijvoorbeeld aangekondigd met 280 pk. De fun-factor komt bij de ID Polo GTI volgens de met ons meerijdende ingenieur met name van een andere onderstelafstemming (met adaptieve schokdempers), andere banden en een mechanisch sperdifferentieel.

Hoe ruim is de Volkswagen ID Polo?

De buitenafmetingen van de ID Polo komen aardig overeen met die van de benzine-Polo. Wel is de wielbasis 4,5 centimeter langer. Die afstand tussen voor- en achteras is maatgevend voor de interieurruimte. Voorin heb je absoluut geen klagen, ook niet wanneer je twee meter of langer bent. Doordat het stuur zowel in hoogte- als in lengterichting royaal te verstellen is, kost het weinig moeite om een prima zitpositie te creëren. Het stoelframe is iets lager dan bij de gewone Polo, toch zit je niet te laag bij de grond. Achterin is het met been- en hoofdruimte minder riant. Hoewel de ID Polo hoger is dan zijn benzinebroer, is de afstand tussen de achterbankzittingen en de hemelbekleding minder. Aanzienlijk beter is het gesteld met de bagageruimte. Doordat er een torsie-as gebruikt wordt en de motor voorin zit, heeft de kofferbak een inhoud van maar liefst 435 liter. Dat is veel meer dan de ID3 of Golf. Onder de in hoogte verstelbare bodem blijft een diepe ruimte over die doet denken aan de kuip onderin de achterbak van de Ford Puma Gen-E. En is dat niet genoeg, dan kun je altijd nog een aanhanger van maximaal 1.200 kg aankoppelen.

Vraagt de bediening veel aandacht?

Het interieur mogen we pas na 3 januari laten zien, maar we kunnen wel al vertellen dat je een stuk minder over het multimediascherm hoeft te vegen, wrijven of swipen dan bij de andere ID-modellen. Er zijn weer fysieke knoppen voor de bediening van de airco, het audiosysteem heeft weer gewoon een ouderwets vertrouwde draaiknop en in het bestuurdersportier zitten weer vier knoppen voor de bediening van de zijruiten. Ze zijn bij Volkswagen niet te groot om terug te komen op foute keuzes uit het verleden. Hulde! Daar kan Peugeot met zijn i-Cockpit nog wat van leren. En over het instrumentarium gesproken: dat is geen klein display op de stuurkolom, maar een normaal formaat (10-inch) scherm in het dashboard.

Wil het een beetje vooruit?

De gecamoufleerde ID Polo waarmee we over de bochtige bergwegen in de buurt van de fabriek in Spanje rijden, heeft het grote accupakket en de 211 pk motor. Daarmee komen we absoluut niets te kort om de 1.515 kg wegende EV op tempo te brengen en te houden, ook niet wanneer we flink moeten klimmen. De motor reageert prettig op het gaspedaal, als het moet ook lekker fel. Niet alleen om te accelereren, maar ook bij het afremmen op de motor. Dat laatste kan in drie standen, van bescheiden afremmen tot vrij heftig vertragen waarbij je het rempedaal niet nodig hebt. Het rempedaal staat in verbinding met een remsysteem dat qua opzet sterk overeenkomt met dat van bijvoorbeeld de Audi Q8 e-tron. Een module achter het rempedaal stuurt niet alleen de schijfremmen aan, maar bepaalt ook in welke mate er op de motor geremd wordt. Daarnaast regelt het de tegendruk achter het pedaal. Dat voelt allemaal heel natuurlijk aan; de overgang van het ene systeem naar het andere gaat naadloos. En wanneer de accu nog te vol is om remenergie op te slaan, word je bij one-pedal-drive niet aan je lot overgelaten, maar wordt zonder dat je het in de gaten hebt op de schijven geremd in plaats van op de motor. Trommelremmen zijn er bij de ID Polo niet meer bij; hij heeft ook achter schijven. De belangrijkste reden: er is achter niet zoals bij de ID3 een motor waarop geremd kan worden. De remmen moeten het achter nu zelf doen. De remmodule zorgt overigens dat roest en water van de schijven verwijderd worden door indien nodig de remblokken even heel licht tegen de schijven aan te houden.

Hoe rijdt de Volkswagen ID Polo?

Hoewel het nog een voorserie-auto betreft, laat hij al een behoorlijk uitgerijpte indruk achter. Het onderstel geeft het gevoel alsof we met een auto van een segment hoger op pad zijn; dat komt heel mooi stabiel en uitgewogen over. De afstemming van veren en schokdempers is stevig, maar zeker niet oncomfortabel. Daar is een mooie balans in gevonden. Er zit rust in het onderstel en er komen ook weinig rijgeluiden door in het interieur. Ook op de besturing valt weinig aan te merken. Die geeft genoeg gevoel en is absoluut niet overbekrachtigd; er zit nog lekker wat weerstand in. Bij het ronden van bochten blijft de auto heel lang mooi neutraal de ingeslagen richting volgen. Lichtvoetig gaat hij de hoek om en ook als we rechtuit gaan, is de ID Polo lekker koersvast.