Jarenlang werd ons geduld op de proef gesteld, maar na vele conceptcars en studiemodellen is hij er nu dan toch echt: het nieuwe retro-busje van Volkswagen. De elektrische ID Buzz creëert meteen zijn eigen segment, ergens tussen bestelbus en personenauto in. Biedt hij het beste van twee werelden, of is hij de optelsom van vele compromissen geworden? Dat zoeken we uit in deze test.

Hoera! Er is een nieuw Volkswagenbusje!

Alhoewel de Volkswagenbus natuurlijk nooit weg is geweest. Via Volkswagen Bedrijfswagens is er volop keuze aan bestelbusjes, van Caddy via Transporter 6.1 tot Crafter. Maar we snappen de feestvreugde, want de nieuwe ID Buzz is met zijn (optionele) tweekleurige lak, drie stripjes op de C-stijlen (à la de koelribben van weleer), grote VW-logo en klassieke V-vorm van de neus natuurlijk sterk denken aan de aloude Spijlbus (T1) en Panoramabus (T2).

Tegelijk is de ID Buzz gewoon lekker zichzelf. De koplampen, achterlichten en het interieur sluiten naadloos aan bij de andere leden van VW’s elektrische ID-familie, terwijl de neus duidelijk schuiner afloopt dan bij de oerbussen. Bij die auto’s zaten de bestuurder en passagier immers óp de vooras, met de knieën vlak achter de koplampen. Niet goed voor de veiligheid – en ook niet voor de aerodynamica – dus zocht Volkswagen naar een manier om een zo recht mogelijk front te combineren met verder naar achteren geplaatste voorstoelen.

Dat resulteert in een vorm die de ID Buzz ook in een wat subtielere kleurstelling lekker herkenbaar maakt. Hij heeft een lengte van 4,71 meter en een wielbasis van bijna 3 meter. Daardoor is de ID Buzz flink groter dan bijvoorbeeld de ID 4. Maar doordat de wielen op de uiterste hoeken staan, oogt de Buzz toch compact.

Brengt het interieur van de ID Buzz je ook terug in de tijd?

De Volkswagen-ontwerpers hebben hier en daar een grappige ‘Easter eggs’ in het interieur verwerkt die verwijzen naar het roemruchte verleden van de Volkswagenbus, en ook het lichte kleurgebruik kun je zien als verwijzing naar de klassieke busjes. Maar verder is het interieur vooral een reis richting toekomst. Zoals we dat ook uit andere ID-modellen kennen, is de bediening grotendeels gedigitaliseerd. Achter het stuur een mooi display waarop de belangrijkste informatie kan worden afgelezen, centraal een groot scherm voor de bediening en op het stuur aanraakgevoelige ‘knoppen’ voor onder meer de cruisecontrol. Maar al dit digitale levert ook irritaties op. De bediening van de climatecontrol is bijvoorbeeld onnodig omslachtig en enige bemoeizucht is de Volkswagen-software ook niet vreemd. Zo krijgen we onderweg geregeld te maken met een ‘veiligheidsonderbreking’, die de bediening van het scherm tijdelijk onmogelijk maakt. Dat klinkt misschien veilig, maar betekent in de praktijk alleen maar meer afleiding. Kijken we naar materiaalgebruik, dan stuiten we op veel hard, maar mooi afgewerkt plastic.

De Volkswagen ID Buzz is dus een echt ruimtewonder?

Naast de Cargo – een echte bestelbus op grijs kenteken – is de ID Buzz verkrijgbaar als personenauto met ruimte voor vijf inzittenden. Daar komt later verandering in, zo laat de testauto nu al zien. In de zijwanden van de kofferruimte zitten namelijk al armsteunen en bekerhouders. Naast deze ‘korte’ versie komt ook een variant met een nog langere wielbasis.

De ID Buzz heeft twee schuifdeuren die ruim toegang verschaffen tot de achterbank. Inderdaad: het gaat om een conventionele bank met een in twee delen neerklapbare rugleuning, in plaats van drie afzonderlijke zetels zoals in bijvoorbeeld de Volkswagen Multivan. Daardoor biedt de ID Buzz niet de flexibiliteit die je van zo’n MPV-achtig model zou verwachten.

Maar krap gaat het er beslist niet aan toe, aan boord van de ID Buzz. Voorin zit je riant, en op de verschuifbare achterbank is ruim plaats voor drie personen (of kinderzitjes). Naar personenauto-maatstaven is het ongekend hoeveel spullen er achter de gigantische achterklep verdwijnen. Er kan 1.121 liter bagage achterin, en dan is de achterbank nog niet eens neergeklapt. Opvallend is hoe Volkswagen een vlakke laadvloer creëert wanneer de bank niet wordt gebruikt. Mede door het accupakket kan deze natuurlijk niet in de vloer verdwijnen. Zodoende heeft Volkswagen ervoor gekozen om de vloer van de bagageruimte op te hogen. Dat schuift wat makkelijker door, maar kost tegelijkertijd ook heel veel bruikbare stapelruimte. De verhoogde bodem kan er overigens uit, maar daarvoor moet je aan weerszijden een stel bouten losdraaien. Da’s dan weer een beetje knullig. Met de achterbank plat kan er zo’n 2.200 liter bagage worden vervoerd. En als dat nog niet genoeg is, kun je altijd nog een aanhangwagen met een maximum gewicht van 1.000 kilo aan de trekhaak hangen.

Maar met zijn elektrische aandrijving is de ID Buzz natuurlijk wel razendsnel.

Technisch zijn er grote overeenkomsten met de Volkswagen ID 4. De Buzz staat op het bekenden modulaire MEB-platform, waar ook alle andere elektrische modellen van Volkswagen gebruik van maken – net zoals de Skoda Enyaq iV, Cupra Born en Audi Q4 e-tron. De ID Buzz heeft het 77 kWh-accupakket en de 204 pk sterke elektromotor van onder meer de ID 4. Die motor ligt, net als bij de aloude VW-busjes met boxermotor, tussen de achterwielen. Goed voor de tractie – en het maakt de ID Buzz historisch verantwoord. Vooralsnog is de ID Buzz alleen verkrijgbaar met deze 77 kWh-accu en 204 pk sterke elektromotor.

De prestaties van de ID Buzz zijn wat je kunt verwachten van zo’n grote, 2.397 kilo wegende en vooral praktisch ingerichte personenbus. Hij accelereert in 10 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h, en de topsnelheid is afgeregeld op 145 km/h. Een snelheidsmonster is de ID Buzz dus niet. Maar bij een auto als deze wil je je stroomvoorraad er liever niet zo snel mogelijk doorheen jagen. Wij noteerden tijdens de testperiode een verbruik van 25,5 kWh/100 km, waarbij de koude buitentemperatuur (-2 graden Celsius) zeker niet geholpen hebben. Volkswagen belooft naar WLTP-normering een actieradius van 410 kilometer. Wij kwamen niet verder dan 301 kilometer op een volle accu.

Rijdt dat nog een beetje grappig, zo’n Volkswagen ID Buzz?

Wanneer je voor de eerste keer achter het stuur stapt, is het toch even wennen. Niet vanwege de hoge zitpositie, maar vooral door het enorm diepe dashboard. Door de vrij rechte voorkant van de ID Buzz moest er een enorme afstand worden overbrugd tot de voorruit. Aan de ruimte die daardoor is ontstaan, heb je praktisch gezien niets. Het geeft vooral een gevoel van ruimtelijkheid.

Nu zit je in de ID Buzz nou ook weer niet zo hoog als in concurrerende elektrische modellen – Mercedes EQV, Citroën ë-SpaceTourer, Opel Zafira Life Electric en dergelijk – die in de basis zijn ontwikkeld als bestelbusje. Ten opzichte van het stuur en pedalen zitten we zelfs ronduit goed, daarbij geholpen door de fijne armsteunen aan weerszijden van de voorstoelen. Door het vele glas heb je een goed overzicht op het verkeer om je heen.

Je hoeft niet zelf te starten. Instappen en wegrijden volstaat, net als in een Tesla. De ID Buzz weegt bijna 2.400 kilo, maar daar merken we onderweg weinig van. Doordat de accu’s in de vloer zijn geïntegreerd, is het zwaartepunt lekker laag en voelt de auto verrassend lichtvoetig. Nog een fijne bijkomstigheid van de MEB-opzet: de draaicirkel is prettig klein.

‘One pedal driving’ is er niet bij: zonder te remmen, komt de auto nooit helemaal tot stilstand. De mate waarin er automatisch wordt afgeremd, is slechts te regelen door met de knop rechts achter het stuur tussen ‘D’ en ‘B’ te wisselen. Inderdaad, net als bij de ID.3 en ID.4. Helemaal rijden zoals een van die modellen doet de ID Buzz trouwens niet. De enorme klankkast achterin levert ook hier af en toe wat licht gedreun op, terwijl de auto op korte oneffenheden een wat hobbelig karakter heeft. Maar dat is bijna onvermijdelijk bij een voertuig met deze proporties.

Wat betaal je eigenlijk voor zo’n ID Buzz?

Laten we eerst zeggen dat de ID Buzz momenteel alleen leverbaar is in twee introductie-uitvoeringen: de 1ST en de 1ST Max. Die zijn standaard behoorlijk compleet uitgevoerd. Lichtmetalen wielen in 20 of 21 inch, LED-matrix koplampen met adaptieve grootlichtassistent, stoel- en stuurverwarming, speciale bekleding en een multimediapakket met navigatie, spraakbesturing en een draadloze telefoonlader zitten allemaal bij de prijs inbegrepen. Ook de veiligheidsuitrusting is riant: adaptieve cruisecontrol, een achteruitrijcamera (de Max heeft een 360-gradencamera), een dodehoeksensor, file-assistentie en emergency assist worden allemaal af fabriek geleverd. Dit alles verzacht de vanafprijs van ruim 71.000 euro enigszins.

Nogmaals: het gaat hierbij om de introductieversies van de ID Buzz. Op termijn zullen uitvoeringen leverbaar worden voor een wat vriendelijkere prijs. Waarbij de uitrusting wel een stuk minder compleet zal zijn.

De keuze van AutoWeek-Testcoördinator Marco Gorter

Op het gebied van aandrijflijnen valt er niks te kiezen, er is een batterij en een motor. Ook bij de uitrustingsniveaus is de keuze beperkt, er zijn er twee. Eigenlijk is de instapper al voorzien van alles wat je zou willen hebben. Lekker overzichtelijk.