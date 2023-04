Met de ID 7 presenteert Volkswagen een elektrische tegenhanger van de Passat, deze royale middenklasser is daarmee meteen de grootste EV in VW’s ID-familie. Maar is dit ook de auto waarmee ze het in Wolsfburg Tesla moeilijk kunnen maken? Met een prototype nemen we de proef op de som.

Waar houden Volkswagens elektrificatieplannen op?

Na een reeks middenklassers en cross-overs heeft Volkswagen inmiddels ook een compacte ID 2 voorgesteld. Een grote ID 7 staat voor eind dit jaar klaar in de coulissen. De productie van deze ID.7 begint overigens al in juni, in dezelfde fabriek in Emden - net over de grens bij Delfzijl - waar nu nog de Passat van de band rolt. Wanneer de Volkswagen ID 7 tegen het eind van het jaar in de showroom verschijnt hebben ze bij VW dan alvast een voorraadje klaar staan.

Is de Volkswagen ID7 een elektrische Passat?

Nee, de ID7 is een hatchback en de Passat een sedan. Met een lengte van bijna vijf meter en een wielbasis van bijna drie meter is de ID 7 ook groter dan de Passat. Dat zie je direct terug in het interieur. Voorin heb je op de erg prettig zittende stoelen een zee aan ruimte, ook wanneer je bovengemiddeld lang bent. Doordat de voor- en achteras een flink eind uit elkaar staan heb je ook achterin geen enkele reden tot klagen, althans niet over de beenruimte. Met de hoofdruimte is het anders. Als gevolg van de aflopende daklijn schuur je al snel met je kruin langs de hemelbekleding en heb je een volwassen postuur dan zit je gewoon met je hoofd klem tegen het dak. Dat is niet wat we verwachten bij een D-segmenter met deze afmetingen.

Is de bediening volwassener dan bij de andere ID’s?

Het aantal knoppen en schakelaars zit ook bij de ID 7 ver onder het aanvaardbare minimum. Hiermee volgt Volkswagen de uiterst minimalistische lijn die is ingezet met de ID 3. Vrijwel alles moet je regelen via het grote multimediascherm. Om de pijn te verzachten zijn de pictogrammen voor de klimaatregeling permanent zichtbaar en de sliders onder het scherm zijn in het donker verlicht, maar het is niet meer dan een pleister op de wond. Een standaard head-up-display werkt met augmented reality, waarbij er keurig lijnen op de straat geprojecteerd lijken te worden.

Heeft de ID7 dezelfde aandrijftechniek als de andere ID-modellen?

Niet exact. Afgetrapt wordt met een compleet nieuwe bij 286 pk en 545 Nm piekende synchroonmotor met permanente magneten die de achterwielen aandrijft. De toch best forse Volkswagen ID7 komt er lekker vlot met het verkeer mee. De mate waarmee de auto op de motor afremt kun je instellen door van P naar B te schakelen, maar uiteraard wordt er ook op gerecupereerd wanneer je het rempedaal intrapt. De overgang naar mechanisch remmen verloopt vervolgens naadloos. In eerste instantie levert Volkswagen de ID7 met een netto accucapaciteit van 77 kWh waarmee de auto volgens WLTP 615 km ver komt, later komt een 86-kW accupakket en dan moet de WLTP-range richting 700 km gaan.

Is dit een echte autobahn-machine?

Het prototype waarmee we onze eerste ID 7-kilometers hebben gemaakt heeft adaptieve schokdempers. Deze nemen afhankelijk van de gekozen rijmodus een ander karakter aan. Zowel in de Eco- als in de Comfort-modus maakt het onderstel een behoorlijk weke indruk, de auto deint dan nogal. Dat is niet bepaald wat we bij een degelijke Duitse kilometervreter als de Volkswagen ID7 verwachten. In de Sport-modus wordt het gelukkig iets beter, al is de naam Sport te veel eer. Eigenlijk is de afstemming van de dempers in de Sport-stand de setting die standaard zou moeten zijn. Mochten de VW-ingenieurs overgaan tot een herkalibratie, dan mag de stuurinrichting ook meegenomen worden. De auto stuurt in beginsel vrij licht en afstandelijk en daar komt in de Sport-stand amper extra gevoel of weestand bij. Wellicht kunnen ze de term ‘Sport’ laten vallen en voor die modus iets als ‘Normal’ gebruiken.