Wat is er anders aan de Volkswagen Golf GTI Edition 50?

Nou, in eerste instantie lijkt het nogal tegen te vallen met de Volkswagen Golf GTI Edition 50. Het lijkt te gaan om het soort tuning dat nog weleens wordt geassocieerd met kapitaalzwakke eigenaren van zesdehands Golfjes GTI met een voorkeur voor zekere hoofdmode. Je weet wel: sticker erop, want dan gaat hij harder. Het onderstel is echter hetzelfde als dat van de Clubsport, die in Nederland niet leverbaar is. Je krijgt weliswaar een aantal zaken standaard, zoals dynamische dempers en 19-inch wielen, die zijn echter optioneel ook allemaal op de Clubsport te krijgen. Wat de Edition 50 in standaardtrim onderscheidt, zijn onder meer unieke stoelbekleding, zwarte buitenspiegels en behoorlijk lelijke Edition 50 stickers. En daarvan gaat hij natuurlijk niet harder. Wel loopt hij harder van de 25 pk en 20 Nm extra en het feit dat de begrenzer is opgerekt naar 270 km/h. Maar ja, als dat het is …

En, is dat het of is er méér aan de hand met de Volkswagen Golf GTI Edition 50?

Er blijkt gelukkig een Performance pakket te bestaan voor de Volkswagen Golf GTI Edition 50 en dat €3.890 kostende pakket maakt het verschil. Bepaald geen kleingeld, maar dan krijg je ook wat. Een 5 millimeter verlaagd sportonderstel met stijvere veren, deels titanium sportuitlaat, specifieke wieldragers met meer negatief camber op de vooras en meer stijfheid op de achteras, stijvere topmounts en lichtgewicht 19-inch wielen met Bridgestone Potenza Race semislicks. Het effect van dat alles is dat de GTI transformeert van een redelijk sportieve allrounder in een vrijwel circuitklare hot hatch. Zodra de semislicks op temperatuur zijn en het asfalt is droog, voelt het alsof je GranTurismo speelt met de cheatcode voor onbeperkte grip aan. Je kunt extreem veel tempo mee de bocht innemen en dankzij het elektronisch aangestuurde, mechanische sperdifferentieel, graaft de neus zich bij vol gasgeven ontzettend fanatiek in het asfalt. Het effect dat de twee graden negatieve wielvlucht op de voorwielen heeft is daarbij moeilijk te overschatten. De Edition 50 stuurt veel sneller in en áls het je lukt om de grens van de banden te vinden, laat het initiële onderstuur zich veel sneller en makkelijker via het lossen van het gaspedaal omzetten in overstuur. Dat kunnen spelen met de balans van de auto is wat een echt goede hot hatch onderscheidt van simpelweg een hatchback met bovengemiddeld vermogen.

Merk je nog wat van de 25 pk extra?

Zoals gezegd krijgt de aandrijflijn van de Golf GTI Edition 50 een kleine vermogenskuur. De bekende 2-liter viercilinder turbomotor krijgt er ten opzichte van de Clubsport 25 pk en 20 Nm bij en piekt daarmee op 325 pk en 420 Nm. Naar moderne maatstaven is dat wellicht niet eens zo indrukwekkend, maar het moet allemaal wel via de voorwielen op het asfalt komen en daardoor voelt het spectaculairder dan het volgens de stopwatch is. Daarbij is een 0-100 tijd van iets meer dan vijf seconden bovengemiddeld vlot en dankzij het breed beschikbare koppel, wil de motor vanaf 2.000 toeren altijd wel grote stappen zetten. In de Sport en Special stand, houdt de motor de turbo bovendien ook bij gas los op druk, waardoor de gasrespons voor een motor met zoveel boost heel acceptabel is. Hij klinkt bovendien best aardig en doorhalen bovenin loont. Minder enthousiast worden we van de zeventraps DSG-bak die op sommige momenten opeens besluit erg lijzig te gaan schakelen.

Wat kost de Volkswagen Golf GTI Edition 50?

Helaas komt de overheid in ons land het feestje van de Volkswagen Golf Edition 50 een beetje bederven. Waar het feestnummer bij onze oosterburen voor zo’n €55.000 op kenteken gaat, moet je in Nederland €81.990 afrekenen voor het feestvarken. Zoals gezegd moet je daar dus eigenlijk nog €3.890 bij optellen. €86.000 voor een Golf is rationeel bezien bijna kansloos en plaatst hem buiten bereik van de meeste mensen die zich aangetrokken voelen tot dergelijke auto’s. Hoe indrukwekkend ook. We kunnen dus alleen maar concluderen: petje af. En dat is niet alleen maar goed nieuws.