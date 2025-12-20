De charme van het oermodel mag hij dan hebben verloren, voor kampeerders is ‘het Volkswagen-busje’ nog altijd dé camper. De nieuwe California is ook verkrijgbaar als plug-in hybride en is dankzij de MQB-basis meer personenauto dan ooit.

Wat is ook alweer het verschil tussen een Volkswagen Transporter, Multivan en California?

Een luxe personenuitvoering van een ‘werkbus’ is niet nieuw. Volkswagen had altijd al de Multivan, de chique variant van het werkpaard, de Transporter. Wie op zoek was naar nóg meer mogelijkheden binnen de beschikbare kubieke meters van zo’n busje kwam terecht bij de California. Dat is de camperuitvoering op basis van dezelfde, relatief eenvoudige bodemgroep van de Transporter. Daarbij stonden comfortabele rijeigenschappen niet bovenaan de prioriteitenlijst en dat is juist wat Multivanners en California-rijders wél willen. Wat dat betreft kwam Volkswagens samenwerking met Ford als een ‘blessing in disguise’. Transporters zijn tegenwoordig omgebouwde Transits en – blijkbaar – minder geschikt om ook de Multivan en California op te baseren. Die worden nu gebouwd op Volkswagens MQB-platform, waarop het gros van de personenauto’s van het merk staat. Voordat we de luifel van onze California uitrollen en een biertje opentrekken dus eerst de vraag: hoe rijdt dat nu, zo’n kampeerbusje?

Hoe rijdt dat nu, zo'n kampeerbusje?

Bijzonder comfortabel voor het soort auto. Het forse gewicht – inclusief passagiers en bagage ga je zomaar over de drie ton – in acht genomen ben je relaxed onderweg. Alleen bij korte oneffenheden merk je dat de demping vrij stevig is. Dat kan ook bijna niet anders, want je wilt niet dat zo’n grote bus te veel gaat hellen. Dat doet hij dan ook niet. Sterker, je kunt er best vlot de hoek mee om, zonder dat het instabiel of spannend wordt.

Bevalt de California als plug-in hybride?

In camperbusland is een plug-in hybride vooralsnog een unicum. Handig wanneer je met je camper een stad in wilt waar oude diesels in de ban zijn gedaan. Met deze California sluip je, als het moet, gewoon op alleen de twee elektromotoren de binnenstad in. Die elektromotoren worden gevoed door een accupakket van 19,7 kWh. Samen met de 1.5 TSI-benzinemotor levert dat een systeemvermogen op van 245 pk en een koppel van 350 Nm. Het samenspel tussen benzine- en elektromotor verloopt nagenoeg ongemerkt. Ondanks het forse gewicht is de California eHybrid serieus snel; een officiële 0-100-tijd wordt niet opgegeven, maar gevoelsmatig zit je ruim onder de tien seconden op de 100. In samenwerking met de zestraps DSG-automaat is het gewoon een fijne aandrijflijn. De geluidsproductie in de cabine blijft netjes binnen de perken.

Hoe zit het met de elektrische actieradius?

De elektrische actieradius zou op papier 83 kilometer moeten zijn, maar als we de accu onder zonnige omstandigheden tot 80 procent vol laden, staat er een bescheiden 52 kilometer in het display. Extrapoleren we dat naar 100 procent, dan zou je op 65 kilometer komen. Nog altijd geen 83 dus. We horen echter van diverse eigenaren dat die 80 kilometer bij hen wel haalbaar is, wellicht hebben wij de California hiervoor te kort gereden. Laten we het erop houden dat je stadsverkeer gemakkelijk volledig op de elektromotoren kunt doen, maar weet dat zodra je aanzet voor de volgende etappe van je roadtrip je snel door de prik heen bent.

Hoe is het leven voorin de California?

Het voordeel van een busje met veel ramen en een hoge zitpositie is dat je goed overzicht hebt op wat er allemaal om je heen gebeurt. In deze specifieke California belemmert de stoffen ‘inbouwkast’ in het rechter achterraam het zicht naar achteren enigszins, maar door de ruit van de schuifdeur is nog genoeg te zien. De A-stijlen zijn dik, dus het kan geen kwaad om hier een keertje extra omheen te kijken voordat je een koerswijziging inzet. De cockpit is zoals we van Volkswagen gewend zijn: verzorgd, goed afgewerkt en logisch in de bediening. Het grote scherm werkt snel en intuïtief en voor de meest elementaire functies zijn nog fysieke (haptische) knoppen aanwezig. Zolang je niet achterom kijkt, zit je in een ‘gewone’ Volkswagen-bus.

En als je wel achterom kijkt?

In het geval van de California Ocean eHybrid 4Motion, want zo heet onze camper voluit, kijk je dan in een multifunctionele woonkamer. Ervaren camperaars vertellen we niets nieuws, maar het blijft fascinerend om te ontdekken hoe bijna elk onderdeel van het interieur een dubbelrol vervult. Klepjes, vakjes, kastjes, tafeltjes, stoelen; voor alles geldt: praktisch gebruiksgemak first. Of je het nu verschuift, verhangt, opklapt of neerklapt: over alles is nagedacht en zo kun je de leefruimte van de California gebruiken als papa’s of mama’s mobiele kantoor, maar ook als slaapkamer voor de kinderen. Eigenlijk zijn er twee slaapkamers, want als je het dak (elektrisch) heft, tref je daar ook een comfortabel tweepersoonsbed.

Is een Volkswagen California het beste van alle werelden?

Het klinkt ideaal: een auto, bestelbus, werkkamer en slaapkamer ineen. Als het je enige auto zou zijn, is de California voor verstokte camperaars misschien de ultieme auto. Kijken we naar de California puur waarvoor hij is bedoeld, namelijk op een comfortabele manier reizen en altijd je bed bij je hebben zonder de letterlijke en figuurlijke ballast van een ‘rijdende koelkast’, dan kun je je onmogelijk een buil vallen aan deze camperbus. Hij heeft misschien niet meer de charme van het oermodel, een T2 of zelfs een T4, maar een Volkswagen-bus kan nog altijd leunen op een ijzersterk imago. De hoge aanschafprijs (vanaf €78.000 en vanaf €98.000 voor het topmodel Ocean dat je hier ziet) heeft in dit geval een goede restwaarde tot gevolg.

Zijn er nog andere aandrijflijnen leverbaar?

Nee, de California is alleen verkrijgbaar met een plug-in hybride aandrijflijn en 4Motion-vierwielaandrijving. Dat maakt de keuze overzichtelijk. Dat is het directe concurrentieveld ook: soortgelijke campers zijn er simpelweg (nog) niet als plug-in hybride. Voorlopig heeft de California eHybrid het hybride-rijk dus nog alleen. Goed om te weten: ook al is de California onmiskenbaar een volwaardige camperbus, hij staat als personenauto geregistreerd. Dit is omdat hij niet exact aan de inrichtingseisen van de RDW voldoet. Dat betekent dat je voor de California de mrb van een personenauto betaalt en niet het gunstigere campertarief. In 2025 nog een kwart van het normale tarief, vanaf 1 januari 2026 wordt dit de helft. Zo, dan kan nu de luifel naar beneden, het tafeltje en de stoelen uit de achterklep en het bier uit de koelkast.