Test: Vierseizoenenbanden maat 235/55 R17

Van de Noordkaap over besneeuwde Alpenpassen naar de zonnige Italiaanse kust, hoe lekker zou dat zijn? Mobiel zijn in elk seizoen, zonder erover te hoeven nadenken of je de juiste banden onder je camper hebt. Niet alleen in de personenautowereld kiezen steeds meer mensen voor vierseizoenenbanden. Steeds meer bestuurders van bestelwagens en kampeerders die het hele seizoen onderweg zijn, stappen over op deze allrounders. De andere voordelen, afgezien van de mobiliteit op elk gewenst moment, liggen voor de hand: je hoeft in het voor- en najaar geen banden te wisselen. Het geld dat je bespaart omdat je geen tweede set wielen nodig hebt, kun je mooi toevoegen aan het reisbudget voor de volgende reis. Dat klinkt als een goede oplossing en dat is het ook, mits je de juiste banden kiest. Niet alle fabrikanten slagen even goed in de noodzakelijke spagaat om onder alle weersomstandigheden goede prestaties te leveren, zoals blijkt uit deze test met twaalf vierseizoenenbanden in de maat 235/55 R17, die in dit geval onder een Volkswagen T6 dienst doen. Op dertien testonderdelen moeten ze het opnemen tegen een zomer- en een winterband. Natuurlijk dragen alle kandidaten het Alpine- of sneeuwvloksymbool in reliëf op de zijwand, dat duidelijk maakt dat ze volwaardige winterbanden zijn volgens de wetgeving. Zelfs in vergelijking met volledige winterbanden slaan de meeste kandidaten een heel goed figuur op ijs en sneeuw. Op de volgende pagina’s vind je hierover meer informatie en zie je hoe de testdeelnemers presteren op nat en droog wegdek.

Grip op nat wegdek

Op de geteste vierseizoenenbanden hoef je niet bang te zijn voor beijzelde kruisingen of gladde hellingen. Alle twaalf kandidaten bieden een goede grip en laten zien dat ze betrouwbare reisgenoten op sneeuw en ijs zijn.

Remmen op nat wegdek

Bij het remmen kan de zomerband zich van zijn superieure kant laten zien. De loopvlakken van vierseizoenenbanden zijn voorzien van meer lamellen, maar komen toch hoogstens een wagenlengte later tot stilstand.

Rijgedrag op droog wegdek

Met de wendbare allrounders van Goodyear en Hankook zijn zomerbanden niet nodig. Met de geel gemarkeerde kandidaten reageert de testauto daarentegen enigszins sponzig op stuurcommando’s.

Conclusie

Vierseizoenenbanden zijn ideale reisgenoten, vooral voor kleine en middelgrote campers. In een directe vergelijking met zomer- en winterbanden laten de modellen die de beoordeling ‘voorbeeldig’ of ‘goed’ krijgen geen enorme steken vallen. Dit betekent dat niets het reizen door alle klimaatzones met slechts één set banden in de weg staat. De top-5 van deze test is:

Uitgebreide resultaten en grafieken

Alle resultaten zijn ook weergegeven in grafieken, net als een overzicht van alle banden en hun prestaties. Deze kunnen we niet op de webpagina tonen maar je vindt die in het PDF dat je op deze pagina kunt downloaden.

Prijsvergelijker

Met de AutoWeek Autobanden Prijsvergelijker bieden we je een handige tool om de scherpste aanbiedingen op zomerbanden te vinden. Op dit moment geeft de prijsvergelijker een overzicht van het volledige aanbod van 16 verschillende bandenaanbieders. Ook zijn hier de uitslagen van alle bandentests van de afgelopen 9 jaar terug te vinden.