De Volkswagen Group is zichzelf opnieuw aan het uitvinden en doet er alles aan om de voorwielaangedreven modellen op basis van het MEB+-platform dit jaar de weg op te krijgen. We hebben het dan over de Cupra Raval , de Skoda Epiq en de VW ID Polo . Van die laatste mag een SUV-achtige natuurlijk niet ontbreken en die maakt als ID Cross zijn debuut. We mogen alvast een blokje om met een prototype.

Is de Volkswagen ID Cross even groot als de T-Cross?

Niet alles wordt duurder. Neem de EV. Dik €25.000 betaalde je in 2014 voor de eerste elektrische VW Up, met een bruikbare accucapaciteit van 16 kWh en in de praktijk een rijbereik van rond de 100 kilometer. Voor hetzelfde geld staat binnenkort de ID Polo in de showroom, die bijna twee keer zo ver komt op een volle accu, ruimer, sneller, veiliger en completer is en bijna drie keer zo snel kan laden. Inderdaad, Volkswagen grijpt terug op bekende modelnamen voor de ID-modellen. Maar ook naar andere kernwaarden van het merk en dat alles onder de noemer ‘True Volkswagen’. De koers die sinds 2020 met de ID-modellen is gevaren, blijkt niet helemaal de juiste. Zo wordt de ID3 omgedoopt tot ID Golf, tegelijk met een flinke facelift en hetzelfde zal met de andere modellen gebeuren. Niet zo verwonderlijk dat in dit geval voor ID Cross is gekozen. Een auto die qua afmetingen zo goed als overeenkomt met zijn benzinebroertje, alleen de wielbasis is groter om ruimte te bieden aan het accupakket dat tussen de assen ligt.

Komen er meer modellen op dit platform?

Zoals gezegd, staat de ID Cross op het nieuwe MEB+-platform, feitelijk door Cupra ontwikkeld en een basis voor een reeks van compacte EV’s. Of, zoals dat in jargon heet: ‘Electric Urban Car Family’. In Europa ontwikkeld en gebouwd, met als grote uitdaging om dat alles tegen een concurrerend tarief te kunnen doen. Dat moet voor een deel uit de schaalgrootte komen, terwijl elk merk zijn eigen identiteit houdt. Dan hebben we het nu over Volkswagen, Cupra en Skoda. Er komt een model onder de ID Polo, dat hoogstwaarschijnlijk ID Up heet. Voor de aandrijving zorgt een nieuwe motor, de APP290, waarbij het getal verwijst naar het maximale koppel.

Krijgt de ID Cross fysieke knoppen?

Bij het Olympisch Stadion in Amsterdam staan we naast de ID Cross, gehuld in camouflagekleding. Toch zijn de contouren goed te zien en hebben we op de IAA de ID Cross Concept bekeken. Eind 2025 toonden we beelden van een testauto zonder camouflage, dus we weten al hoe deze VW eruit gaat zien. Deel van de strategie is dat elk model weer duidelijk herkenbaar moet zijn als Volkswagen. Ontwerp dat lang houdbaar is en door critici als saai wordt gezien, maar de populariteit van de Golf en Polo als occasion is veelzeggend. Verrassend genoeg liggen er nog doeken op het dashboard van de auto waarmee wij mogen rijden. Maar ook dat is geen geheim meer, aangezien het zo goed als volledig overeenkomt met dat van de ID.Polo. We kunnen in ieder geval stellen dat het interieur en het dashboard weer de uitstraling en de kwaliteitsbeleving geven die we gewend zijn van bijvoorbeeld de Golf 7 en tot ieders opluchting heel ver weg staan van dat uit de eerste ID3.

Terug van weggeweest zijn de fysieke knoppen voor de klimaatregeling en het audiovolume, net als drukknopjes op het stuur en vier raamschakelaars in het portier van de bestuurder. En door het stuurwiel heen kijk je op een instrumentarium dat qua formaat (10,25 inch) vrij conventioneel is, maar dan wel gedigitaliseerd. Er is volop keuze in de weergave, zoals de klassieke klokken uit de eerste Golf (van na de facelift). Dan is er nog een 12,9 inch metend scherm voor het infotainmentsysteem en ook daar kun je de modus ‘retro’ kiezen en zie je een ouderwetse tankmeter die de laadstatus van de accu toont. De kaart van het navigatiesysteem wordt dan als een oude beeldbuistelevisie weergegeven.

Hoe zit je achter het stuur in de ID Cross?

De zitpositie is goed, zoals we dat van het merk gewend zijn. Met de bekende hendel aan de stuurkolom kies je of je voor- of achteruit wilt rijden en vanuit D kun je doordraaien naar B, voor meer recuperatie. De mate waarin is in te stellen in een menu, nieuw voor VW is one pedal. Met de motor op de vooras, is tot 200 Nm recuperatie mogelijk. We laveren door het Amsterdamse stadsverkeer, achter het stuur van een ID Cross met 211 pk. Even later voegen we in op de Ring, dat gaat lekker vlot. Wat meteen opvalt, is de rust aan boord. Zowel akoestisch als qua onderstel. De compacte cross-over voelt groter aan dan hij is. De besturing werkt met veel precisie en voldoende gevoel. De software is van de nieuwste generatie en via ‘Connected Travel Assist’ kan de Volkswagen zelf van rijstrook wisselen en stoppen bij een rood verkeerslicht of stopbord.

Hoe ruim is de Volkswagen ID Cross?

Wij nemen het zelf weer over, om de auto beter te ervaren. De vering en demping zijn anders afgestemd dan in de ID Polo en meer op comfort gericht. Dankzij speciale toplagers in de voorste veerpoten en slimme maatregelen aan de achteras, worden onderstelgeluiden en vibraties in de kiem gesmoord. Qua rijeigenschappen en prestaties doet dit niet onder voor de ID3, dus enig kannibalisme valt te verwachten. Het interieur is redelijk ruim, ook al houdt de beenruimte achterin niet over. De bagageruimte meet 475 liter (inclusief vak onder de laadvloer), er is een frunkje van 22 liter en er mag maximaal 1.200 kg aan de trekhaak. Qua snelladen is de focus gelegd op de tijd van 10 naar 80 procent (24 minuten) in plaats van een hoge piek en ontladen kan met V2L en zelfs met V2G, met 3,6 kW. De eerste indruk zegt ons dat de missie van Volkswagen is geslaagd, vanaf eind november staat de ID Cross in de showroom.