Alsof het nog niet genoeg is dat we er de laatste vijf jaar een dozijn automerken bij hebben gekregen, zijn er ook merken die zichzelf hernoemen. En dan zonder enige verwijzing naar het verleden. Want je moet wel expliciet weten dat SsangYong na een overname hernoemd is, om meteen de Koreaanse herkomst van KG Mobility te raden. Meer dan eens vermoedde mensen dat we een Chinese auto reden tijdens deze test, omdat dat tegenwoordig de norm is bij een auto die je niet kent. Maar nee, naast Hyundai en Kia is dit toch echt het derde Koreaanse merk in Nederland. De Torres is ook de eerste auto die het nieuwe automerk heeft gelanceerd. Het begon met de volledig elektrische Torres EVX, maar nu is er ook een hybride variant. Elders is bovendien een niet-hybride versie te koop, maar die zou vanwege onze BPM hier zo duur worden dat daar bij voorbaat een streep doorheen ging. Daarom vind je naast de EV enkel de hybride op de Nederlandse prijslijst. Het merk biedt veel auto voor een relatief gunstige prijs en hoopt wat verkopen af te snoepen van succesnummers zoals de Kia Sportage en Nissan Qashqai.

De KGM heeft een benzinemotor met ‘maar’ 150 pk, maar een uitermate sterke elektromotor van 180 pk. Je rijdt in principe altijd elektrisch en dient de benzinemotor alleen om stroom op te wekken. Alleen bij fors accelereren of hoge snelheid gaat er ook direct kracht van de viercilinderturbo (van BYD!) naar de wielen. We kennen soortgelijke systemen van merken als Honda, Nissan en Mitsubishi.

Ik vind die KGM Torres best aardig om te zien

Voorbij zijn de jaren waarin verschillende SsangYongs konden strijden om de lelijkste auto-van-het-land-titel. Hier staat gewoon een stoere SUV, die hoogstens wat te veel pretenties heeft. Dat de neus erg lijkt op die van een Jeep en de achterkant wat Land Rover trekjes heeft, is hem vergeven, maar de grijphendels op de motorkap zijn wel wat overdreven voor deze voorwielaandrijver en de uitsparing op de kofferklep voor een reservewiel is enkel voor de vorm: de bult herbergt verder niets. De auto is wel vrij groot. Dat betaalt zich terug in ruimte. De achterbank is merkbaar ruim. De hoofd- en beenruimte is bijzonder netjes. Ook is er gewoon stoelverwarming aanwezig achterin. In deze klasse niet vanzelfsprekend. De kofferbak biedt een forse 703 liter. Dat is merkbaar meer dan directe concurrenten.

De cockpit van de Torres maakt kwalitatief een vrij goede indruk. Het oogt prima en de materialen zijn voor zijn prijs ook erg netjes. De afwerking is meer robuust dan verfijnd, maar hierdoor krijg je wel de indruk dat het even heel blijft. Dat geldt ook voor zaken als het gewicht van de deur. Dit is zeker geen Koreaans koekblik zoals vroeger. Door de touchscreens oogt hij vrij modern, maar het nadeel is dat er geen enkele fysieke knop te vinden is behalve de raambediening in de deuren. Alles gaat via het scherm en het systeem is niet bepaald het snelste op de markt. En ook iets eenvoudigs als het volume van de radio (los van bediening op het stuur) moet je via een downswipe bereiken. Ergerlijk en onnodig. Via diezelfde downswipe bereik je de menu’s om de ADAS-systemen hun mond te laten houden. En dat is nodig, want de Torres piept, schreeuwt en jammert als Pietje Paniek die de pakjes kwijt is zodra je je ogen een halve tel van de weg haalt. De zit is vrij hoog, maar wel goed en dat past bij de stoere uitstraling die KGM met deze auto wil hebben.

De aandrijflijn is in de praktijk erg soepel, omdat je tot 100 km/h in basis alles op stroom doet. De motor dient als generator en zal meer toeren draaien als je meer kracht vergt, maar niet in een vaste verhouding. Die is er overigens weer wel als de motorkracht op hogere snelheid wordt gekoppeld aan de wielen. Het geheel werkt trefzeker, al mis je de directe gasrespons. Het rijden van de Torres doet daardoor wat Amerikaans aan, als je een grote V6 hebt die via een automaat 30 procent van zijn kracht verliest als je gas geeft. Veel kabaal zonder meteen veel power. Het onderstel doet verrassend stevig aan, er is duidelijk gekeken naar het rijgedrag in Europa. Maar vermoedelijk door iets te veel van de stabilisatiestang te vragen, want (zeker met nat asfalt) heeft de auto wel moeite met tractie. Vooral in bochten slippen de wielen vaak flink door voordat de tractiecontrole ingrijpt. Een deel komt wellicht ook op het conto van de Nexen Roadian banden waar we niet per se een hoge pet van ophebben. De remweg bleek er gelukkig minder onder te lijden dan de tractie. Op papier heeft de Torres een efficiënte opzet die we bij merken als Honda, Nissan en Mitsubishi ook zien, maar in de praktijk is de auto toch niet extreem zuinig. We scoorden 1:14.

Maar hoeveel kost deze KGM Torres?



Qua prijzen zit de KGM lager dan bijvoorbeeld de concurretie uit eigen land. En dat terwijl we de duurste versie hebben van de Torres: de Black Edition. Te herkennen aan de zwarte 20 inch wielen, maar hij heeft ook adaptieve cruise control, parkeersensoren inclusief een 360-gradencamera. De achterklep is elektrisch en hij heeft een panoramisch schuifdak. Binnen krijg je leren bekleding en de voorstoelen zijn elektrisch verstelbaar, voorzien van stoelverwarming en ventilatie. Ook de achterstoelen zijn zoals gemeld verwarmbaar. Al met al mis je weinig luxe in de auto. Qua opties is de grootste klacht dat het multimediasysteem en daarmee de ergonomie van een merkbaar lager niveau is. Zou je de instapper van de Torres nemen zakt de prijs net onder de 40.000 euro en dat is ineens bijzonder concurrerend, kijkend naar het formaat van de auto en de algemene kwaliteit. Dure versies van de Dacia Bigster zijn nauwelijks goedkoper, dan dan is de Koreaan ineens een véél luxere auto. Want hij is niet per se heel kaal in de instap-versie genaamd Bronze. Maar het is allerminst een afgang voor de KGM; dat was in SsangYong-tijden nog wel eens anders. Kijk hier om te zien wat er al verkrijgbaar is op de tweedehandsmarkt.

Concurrenten

Kia Sportage Hybrid vanaf € 41.825

Zusje van de Hyundai: zelfde techniek, maar rijdt merkbaar dynamischer, met meer karakter. Is daardoor wel stukken minder comfortabel. Leuk dat er wat te kiezen is. Kijk hier voor een uitgebreid aanbod van de Kia Sportage.

Nissan Qashqai e-power vanaf € 39.190

Nissan heeft zijn bekende Crossover goed geprijsd, en het hybride systeem is bijzonder. Als totale auto is hij echt een beetje middle of the road. Kijk hier voor een uitgebreid aanbod van de Nissan Qashqai.