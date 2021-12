Test: Toyota Yaris Cross

Stiekem was Toyota er heel vroeg bij met de Urban Cruiser. Lang voordat de Capturs, 2008’en, Crosslands en T-Crossen de koper wisten te verleiden om de traditionele hatchback om te ruilen voor iets met een hoge zit hadden de Japanners al zo’n compacte cross-over in het gamma. Misschien was het model zijn tijd zelfs wel iets te ver vooruit, want een verkoopknaller werd het niet. Reden genoeg om de stekker eruit te trekken, precies op het moment dat andere fabrikanten het segment binnenstroomden. Inmiddels zijn we grofweg zeven jaar en een autogeneratie verder en keert Toyota terug met de Yaris Cross. Die heeft niet de luxe van een leeg speelveld zoals zijn voorganger en treft bijvoorbeeld de populaire Renault Captur op zijn weg.

De ervaring die het Japanse concern op hybridegebied heeft, betaalt zich in de Yaris Cross uit met een brandstofverbruik van precies 1 op 20. Dat is voor een hoge B-segmenter een keurige waarde waarbij de Toyota met name in de stad minder dorst lijkt te hebben. Bovendien heeft de opzet, waarbij een 91 pk sterke 1,5-liter driecilinder in een planetair tandwielstelsel samenwerkt met twee elektromotoren. Het voordeel is dat alles naadloos gaat. In- en uitschakelen van de driepitter gaat zonder trillingen en er is nooit een onderbreking in de aandrijfkracht. Het enige echte kritiekpunt is dat de 116 pk aandrijflijn flink moet werken om gang in de Yaris Cross te krijgen. De 1,5-liter drie­cilinder hoor je regelmatig langdurig monotoon roffelen en dan gaat het nog niet echt snel. Een vleugje Toyota-hybride oude stijl, wat we sinds de Corolla 2.0 Hybrid en RAV4 Hybrid niet meer gewend zijn.

TNGA-platform

Gelukkig lijkt het onderstel van de Yaris veel op dat van zijn recente stalgenoten. Het Toyota New Generation Architecture-platform heeft zich inmiddels wel bewezen als het gaat om een vermakelijk maar harmonieus weggedrag. Uiteraard ligt de Cross minder vlak op de weg dan de reguliere Yaris, maar er blijft voldoende wendbaarheid en grip over. Zeker voor een cross-over is er weinig rol in de koets en ondanks de eco-banden zul je de grens niet onbedoeld overschrijden. Tegelijkertijd veert de Cross soepeler dan de hatchback, wat zich vertaalt in meer comfort en dat kon de Yaris best gebruiken. Het totaalplaatje maakt daardoor een goede indruk.

In het interieur van Yaris Cross gaat het er allemaal niet zo frivool aan toe. Het oogt vrij zakelijk allemaal, maar daar staat tegenover dat het allemaal wel oerdegelijk aanvoelt. Voor het multimediasysteem geldt hetzelfde. Het ziet er niet bijster flitsend uit en de mogelijkheden zijn relatief beperkt, maar wat je nodig hebt zit erin en je bent in elk geval nooit de weg kwijt. Bijzondere vermelding verdient het handige head-up display, dat netjes in de voorruit wordt geprojecteerd en dat zien we in dit segment zelden.

Bizarre prijs

Het ruimteaanbod houdt niet echt over. Op de achterbank zit een volwassene ietwat ingebouwd met minder goed zicht naar buiten en er is geen verschuifbare achterbank. Daarmee hebben we dan direct één van de weinige dingen die er niet zijn te pakken. Verder zit namelijk zo’n beetje alles wat we zouden kunnen bedenken erop en eraan. Two-tone metallic lak, een elektrisch bedienbare achterklep, leren bekleding, stuurverwarming, de Launch Edition heeft het allemaal standaard aan boord. Dat verzacht de tamelijk bizarre prijs van € 37.895 enigszins. Overigens krijgt elke Yaris Cross standaard het uitgebreide Toyota Safety Sense mee, dat bijna alle actieve-veiligheidssystemen bevat, met uitzondering van een dodehoeksensor. Dat laat onverlet dat meer dan 35 mille voor een opgehoogde B-segmenter wel even schrikken is. Zeker voor wie het laatst een nieuwe auto in dit segment kocht ten tijde van de Urban Cruiser…