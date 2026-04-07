Dertig jaar geleden reden we voor het eerst met de Toyota FunCruiser, Toyota’s eerste compacte SUV. Nu staan we oog in oog met de jongste versie van zijn opvolger: de zesde generatie van de Toyota RAV4. Wat levert drie decennia aan doorontwikkelen op?

Is de Toyota RAV4 helemaal nieuw?

Ja, van bumper tot bumper. Maar: vertrekpunt voor het nieuwe model is een doorontwikkeling van het modulaire platform van zijn voorganger, door Toyota intern aangeduid als de TNGA-K-architectuur.

Voor Europa bouwt Toyota de RAV4 zowel als hybride en als plug-in hybride. De gewone hybride is minder potent, maar zou dankzij de Nederlandse op CO2 gebaseerde bpm-regels duurder zijn dan de potentere PHEV en daardoor dus vrijwel onverkoopbaar. Zodoende komt hij alleen als PHEV onze kant op. Die PHEV is er zowel met voor- als vierwielaandrijving, en in Nederland in vier uitrustingsniveaus. Wij hebben onze eerste kennismaking met de GR Sport, een uitrustingsvariant die alleen met 4WD geleverd wordt. Het gaat bij de GR Sport overigens niet alleen om uiterlijke opsmuk. Ook het onderstel is aangepast, met straffere schokdempers, stijvere draagarmen en een grotere spoorbreedte. Bovendien is de stuurinrichting door andere kalibratie iets steviger.

Hoe ruim is de zesde generatie?

De RAV4 biedt zowel voor- als achterin in alle richtingen meer dan genoeg ruimte. Voor langere afstanden wensen we langere stoelzittingen. De bagageruimte is met 446 liter niet overbemeten; bij de vorige generatie paste er nog 490 liter onder de afdekrolhoes. Voor wie meer wil meenemen: de voorwielaangedreven variant mag een kar trekken van maximaal 800 kg, de 4x4 een aanhanger van twee ton. In het interieur komen we een waaier aan kunststoffen tegen, waaronder ook heel wat harde plastics. Dat straalt niet allemaal evenveel grandeur uit. Leuk detail is de middenarmsteun, tevens het deksel van een opbergvak. Die steun kun je omdraaien, waarna het een ondiep bakje wordt voor bijvoorbeeld een parkeerpas, losse munten en ander klein spul. Slim.

Werkt het multimediasysteem fijn?

De nieuwe RAV4 is de eerste auto met Toyota’s nieuwe Arene-softwareplatform. Hiermee worden alle elektronische functies van de auto gecontroleerd, van de aandrijflijn tot het infotainmentsysteem en de ADAS. Hoewel een nieuwe architectuur de nodige vrijheid met zich meebrengt, lijkt Toyota die niet helemaal te hebben genomen. Het multimediasysteem is weliswaar snel, maar loopt qua gebruiksgemak nog altijd niet voor de troepen uit. En net als bij recente Toyota’s (die nog niet op het nieuwe systeem draaien) moeten we veel instellingen nog altijd met knopjes op het stuur uitvoeren, met het instrumentarium als beeldscherm. Dat werkt niet prettig. Een gemiste kans. Dit soort zaken laat zich nu juist bij uitstek – en veel gebruiksvriendelijker – via het infotainmentscherm regelen. Jammer. Het maakt ook dat het instrumentarium een vrij drukke indruk achterlaat. Dat instrumentarium zit overigens gelukkig weer gewoon achter het stuur en niet zoals bij de bZ4X en de C-HR+ erboven. Daar ontneemt de bovenkant van het stuur al snel het zicht op de onderkant van het display.

Wil het een beetje vooruit?

Hart van de aandrijflijn is een 143 pk 2,5-liter benzinemotor die samen met Toyota’s powersplit-hybride aandrijfsysteem (206 elektrische pk’s) de voorwielen aandrijft. De versies met vierwielaandrijving hebben op de achteras een tweede elektromotor, goed voor 55 pk. Het systeemvermogen bedraagt 309 pk, genoeg om de 2.045 kg wegende GR Sport lekker vlot door het verkeer te sturen. De elektronica is continu bezig de verschillende delen van de aandrijflijn aan te sturen; de overgang van de ene naar de andere krachtbron verloopt naadloos. Af en toe horen we in de verte de viercilinder zijn ding doen. In de toeren schieten bij het intrappen van het gaspedaal, zoals we dat kennen van andere hybride Toyota’s, doet de benzinemotor zelden. Dit is het directe gevolg van volwassen elektro-ondersteuning. Overigens bepaalt de elektronica niet alleen op basis van de vermogensbehoefte welke motor er aan zet is; hij kan ook gebruikmaken van navigatiedata. Zo kun je bijvoorbeeld elektriciteit sparen voor zones waar e-aandrijving beter tot zijn recht komt.

Kun je met één pedaal rijden?

De auto kent ook een EV-modus. Dan gedraagt hij zich volledig als een elektrische auto met een enthousiaste aandrijflijn. Afremmen op de motor doet de auto slechts in beperkte mate. Wel kun je met de flippers achter het stuur bepalen of er meer of minder sterk op de motor wordt afgeremd, maar one-pedal-drive wordt het nooit. Laat staan dat je de auto zonder rempedaal tot stilstand kunt brengen. Opmerkelijk is dat je telkens opnieuw moet instellen in welke mate er op de motor afgeremd wordt. Na een paar seconden of nadat je zelf de rem ingetrapt hebt, springt het systeem weer terug naar de middelste stand. Althans met het versnellingspookje in D. In S blijft hij wel de gekozen virtuele versnelling vasthouden. En in de terreinmodus (ja, die heeft de 4x4 RAV4 ook) is het ook mogelijk om de auto met een druk op de Downhill Assist Control-knop heel beheerst van een helling naar beneden te laten rollen. De RAV4 geeft dan geen krimp, ook niet op losse ondergrond tijdens een deel van onze route.

Hoe ver komt de PHEV op een volle accu?

Het accupakket heeft een netto capaciteit van 22,68 kWh. Hiermee moet de AWD volgens WLTP 133 km ver kunnen komen. De FWD komt zelfs nog 4 km verder. Dat is aanzienlijk verder dan de vorige generatie, waarbij het na 75 km ophield. Net als de meeste PHEV’s kan de RAV4 aan de wisselstroomlaadpaal geladen worden met 11 kW. Hij heeft daarnaast ook een gelijkstroomlaadaansluiting voor maximaal 50 kW DC. Of een doorgaans dure snellader zinvol is bij een PHEV die ook nog een royale benzinetank heeft? Met de ontwikkelingen van de brandstofprijzen weet je het maar nooit.

Hoe rijdt de Toyota RAV4?

Geheel in lijn met de andere TNGA-Toyota’s heeft de RAV4 vóór McPherson-veerpoten en achter een multilink-constructie. Naar hoe dat onder de andere uitvoeringen uitpakt, kunnen we slecht gissen, maar we denken dat het wel goed zit. De GR Sport met zijn stijvere draagarmen en straffere schokdempers heeft in elk geval een onderstel waarin een heel mooie balans zit. Het voelt stevig en strak aan zonder dat het ook maar één moment oncomfortabel wordt. Het koetswerk van de nieuwe RAV4 heeft een 9,7 procent grotere torsiestijfheid, terwijl de voor- en achterkant van de auto ter hoogte van de wielophanging ook nog eens zo’n 30 procent steviger is geworden. Het draagt bij aan een voorspelbaar stuurgedrag. Niet dat de stuurinrichting overloopt van communicatie, maar hij doet wel precies dat wat je hem met het stuur opdraagt.

De oude was nogal diefstalgevoelig. Hoe pakt Toyota dat nu op?

De RAV4 heeft een goede reputatie bij autodieven, hij scoort hoog in de diefstalstatistieken. Om het dievengilde minder makkelijk te maken, is de nieuwe RAV4 voorzien van een zogeheten Remote Immobiliser waarbij je voor het starten een code moet ingeven op het multimediascherm of via je telefoon. Daarnaast biedt Toyota in samenwerking met Vodafone de Car Theft Assistant-service, een mogelijkheid om je gestolen auto – na aangifte bij de politie – te lokaliseren. Of de auto daarmee zakt in de diefstalstatistieken, moet de tijd leren. Het is in elk geval een stap in de goede richting.