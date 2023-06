Is de nieuwe Toyota Prius groter dan zijn voorganger?

Ja en nee. Waar we doorgaans zien dat een nieuw model net iets groter is dan zijn voorganger, is bij de nieuwe Prius juist het tegendeel het geval. Generatie 5 is 4,6 centimeter korter dan zijn voorganger en 5,0 cm lager. Hij is echter wel 2,0 centimeter breder geworden en de afstand tussen voor- en achteras is met 5,0 centimeter gegroeid. Dat laatste is interessant, dit is namelijk direct bepalend voor de beenruimte. Voorin heb je ook wanneer je wat langer bent in alle richtingen meer dan genoeg ruimte. We wensen alleen iets langere stoelzittingen, die zijn te kort en bieden daardoor te weinig ondersteuning. Achterin is er ook meer dan genoeg beenruimte. Zelfs wanneer je als langere persoon achter een op jezelf ingestelde stoel gaat zitten, kom je nog niet met je knieën tegen de rugleuning van de bestuurderstoel. De hoofdruimte is echter bedroevend. Ook met een gemiddelde postuur zit je op de achterbank al klem onder het schuin aflopende dak. Mede doordat het accupakket is verhuisd van onder de vloer van de bagageruimte naar onder de achterbank is de inhoud van de kofferbak met 33 liter toegenomen waardoor die nu 284 liter meet, en dat is voor een auto van deze proporties eigenlijk bedroevend weinig. Ook het zicht naar achteren is niet helemaal je dat. Wie er prijs op stelt kan de achteruitkijkspiegel in een handomdraai omtoveren tot het beeldscherm van een naar achteren gerichte camera. Je ziet dan plotseling veel meer. Nadeel is wel dat je ogen heel snel moeten focussen.

Giert de benzinemotor nog steeds als je het gas intrapt?

De nieuwste editie wordt in Europa alleen nog maar als plug-in hybride verkocht. Met zijn nieuwe aandrijflijn heeft de Prius een flinke stap vooruit gezet. Bij de vorige editie bedroeg het maximale systeemvermogen 122 pk. Nu is alleen de benzinemotor (voortaan een 2,0 liter viercilinder volgens het Atkinson-principe) al goed voor 152 pk, terwijl daar elektrisch nog eens 163 pk bijkomt. Hierdoor piekt het systeemvermogen van editie 5 bij 223 pk. Dit zorgt dat de auto levenslustig op het gaspedaal reageert en er desgewenst lekker vlot vandoor gaat. Maar nog belangrijker is dat de motoren bij het intrappen van het gaspedaal genoeg reserves onderin hebben waardoor de benzinemotor voortaan niet meteen meer jankend richting de toerenbegrenzer schiet, wel zo comfortabel.

Hoe laad je de accu op?

Je kunt de accu op drie manieren laden. Het accupakket heeft een capaciteit van 13,6 kWh. Aanvankelijk meldde Toyota dat je hiermee 69 km ver moet kunnen komen, inmiddels zeggen de Japanners dat het volgens WLTP zelfs genoeg is voor een elektrische actieradius van 86 km. Je kunt de accu aan een wisselstroomlaadpaal of wallbox laden met maximaal 3,3 kW. Dat is niet veel, het duurt maar liefst vier uur voor een leeg accuutje weer helemaal opgeladen is. Overigens kun je de Prius ook bestellen met een dak vol zonnepanelen. Op een zonnige dag zou je dan volgens Toyota genoeg energie kunnen oogsten voor 8 kilometer in de EV-modus. Overigens kent de auto ook een charge-modus waarbij de accu tijdens het rijden wordt opgeladen. Je rijdt dan op louter en alleen de benzinemotor en die laat zich daar behoorlijk knorrig bij horen. Dat is een beetje jammer. Aardig is wel de koppeling tussen het camerasysteem en het gaspedaal. Wanneer je het gas loslaat remt hij keurig op de motor af, detecteert het systeem een auto voor je dan remt hij automatisch wat heftiger op de motor af.

Hoe stuurt de nieuwe Prius?

Voor de nieuwe Prius heeft Toyota het TNGA-platform (wat we ook kennen van de Corolla) doorontwikkeld. Het resultaat is een auto met een multilink-achteras die zich lekker lichtvoetig door het verkeer laat loodsen. Geen moment hebben we het idee dat het onderstel de toegenomen aandrijfkrachten niet de baas kan. En dat dan zonder dat het comfort daar ook maar een moment onder te leiden heeft.