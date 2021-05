Test: Toyota Hilux

Toyota biedt de Hilux in Nederland aan met twee verschillende motoren, de 2,4 liter diesel was er al en voortaan is er ook een 2,8 liter diesel. Deze Hilux is voorzien van de nieuwe 2,8-liter diesel, die piekt bij 204 pk en 500 Nm maar is evengoed zuiniger dan Toyota’s 2,4-liter. In de ecomodus maakt de 2.8 D-4D een enigszins gezapige indruk. Vlotter gaat het in de powermodus, de reactie op het gaspedaal wordt dan directer en de zestraps automaat houdt een versnelling lager aan. De automaat doet adequaat zijn werk, al gaat dat niet bepaald met de zijdezachte verfijning van een Lexus. Meekomen met het verkeer gaat prima, je bent met deze machine zeker niet veroordeeld tot een vast verblijf op de rechterbaan. Met slechts achterwielaandrijving komt de pick-up in het terrein nog een heel eind. Waakzaamheid is echter geboden. Elektronica die volledig automatisch de aandrijfkrachten over de vier wielen verdeelt, zoals we bij luxe SUV’s gewend zijn, zul je hier tevergeefs zoeken. De voorwielen moet je naar eigen inzicht bijschakelen met een knop op de middenconsole. Zo moet je ook zelf de lage terreinoverbrenging inschakelen of het differentieel van de achteras met een druk op de knop blokkeren om de boel in beweging te houden. Het initiatief ligt altijd bij jou.

Bij de les

Een starre achteras met bladveren is de standaard in deze klasse. Voor het weggedrag is dat niet ideaal, om onder rottige omstandigheden zware lasten te kunnen dragen is het echter dé oplossing. Onbeladen is de Toyota echt stug. Soepeler wordt het met de nodige kilo’s achterin. Op geaccidenteerd terrein lijken de Hilux-wielen lang contact met de ondergrond houden. Een verfijnde stuurbeleving is bij deze auto ver te zoeken. De Toyota stuurt licht en enigszins afstandelijk. Wie er prijs op stelt de auto zoveel mogelijk het werk te laten doen: qua veiligheids- en assistentiesystemen loopt het werkpaard keurig in de pas met wat we kennen van de gemiddelde personenauto. Zo beschikt de pick-ups afhankelijk van het uitvoeringsniveau over een achteruitrijcamera, een automatisch noodstopsysteem, actieve cruisecontrol en rijbaanassistentie. De Toyota-elektronica is overigens prima bij de les. Met een lege laadbak kost het op nat wegdek weinig moeite om de achterkant van de Hilux tot een stap opzij te verleiden. Voor het echter zo ver komt vindt er al een ESP-ingreep plaats.

Geen achterbank

Om zoveel mogelijk in te spelen op individuele behoeften is de Toyota verkrijgbaar met een enkele cabine, een anderhalf cabine of een dubbele cabine. In het eerste geval heb je aan weerszijden van de middentunnel een stoel en een keur aan opbergvakjes, meer niet. In het tweede geval is de cabine iets langer maar heb je nog steeds twee stoelen. Wel heb je nu smalle achterportieren (met de scharnieren aan de achterkant) die toegang bieden aan de extra ruimte tussen de stoelleuningen en de cabineachterwand. De derde variant (de dubbele cabine) zien we in deze test bij de Hilux. De volwaardige achterportieren geven echter geen makkelijke instap aan passagiers achterin, er is namelijk helemaal geen achterbank! Om in aanmerking te komen voor een grijs kenteken en de bijbehorende belastingvoordelen is bij de versie met de dubbele cabine de lengte van de laadbak te kort. Daarom wordt in Nederland de achterbank verwijderd en krijg je - ten koste van het zicht rondom - een scheidingswand achter de voorstoelen. Daar waar normaal de achterbank staat heb je nu een keurig gestoffeerde bagageruimte die royaler is dan de kofferbak van menig volwassen stationwagon en voor de Belastingdienst gewoon meetelt als laadruimte. Dat is ideaal voor spullen die je liever niet in de grote laadbak wilt meenemen. Wie toch liever wel de originele achterbank wenst wordt bij Toyota overigens op zijn wenken bediend, maar moet dan wel een slordige 30 mille extra afrekenen.

Met de lengte van de cabines varieert ook de lengte van de laadbakken. De totale lengte van de auto is namelijk ongeacht de lengte van de cabine altijd even lang, namelijk 5,33 meter. Zodoende is de Hilux verkrijgbaar met laadbaklengtes variërend van 1,5 tot 2,3 meter. De Toyota is voorzien van een - optioneel – rolluik. Dit biedt als voordeel dat je indien nodig ook spullen mee kunt nemen die boven de rand van de bak uitsteken. Minder fijn is dat de bak waarin het luik zich oprolt de nodige ruimte inneemt.

Sober

In de cabine is alles gericht op functionaliteit. In de Hilux zien we slechts een in het kunststof geperst profiel dat in de verte doet denken aan stiksel. Afwerking en materiaalgebruik zijn gericht op lang heel blijven, niets meer, niets minder. De opzet van het dashboard is sober: instrumentenclusters, helder afleesbare analoge meters, veel duidelijker kan het niet zijn. Voor de bediening van de airco gebruikt Toyota een paneel op de middenconsole met niet te missen fysieke knoppen. De Hilux heeft een volwassen multimediasysteem en is qua functionaliteit vergelijkbaar met wat we kennen uit bijvoorbeeld de Toyota Corolla.

De Hilux met korte cabine is er alleen in combinatie met de 2,4-liter motor met een handbak en als instapper ook alleen achterwielaandrijving. Met de 2,8-liter krachtbron beschik je altijd over 4WD en minimaal de half lange cabine. In combinatie met de automatische transmissie heb je dan een Hilux vanaf € 55.673 inclusief btw, bpm en kosten rijklaar maken.