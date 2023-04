Auto’s moeten steeds zuiniger, maar de koper kiest het liefst een hogere, minder gestroomlijnde SUV of crossover. Met een efficiënte hybride aandrijflijn zijn die wensen echter prima te combineren, zo laat de Toyota Corolla Cross 2.0 High Power Hybrid zien in deze test.

Bij Toyota zaten ze bepaald niet verlegen om nóg een SUV, zou je denken …

Van de Land Cruiser tot de Yaris Cross, en met een beetje goede wil zelfs de Aygo X daar nog onder: in elk segment heb je wel een opgehoogde Toyota. De consument krijgt echter geen genoeg van hoge auto’s en dus propt Toyota nóg een stoer uitziende SUV tussen de C-HR en de RAV4: de Corolla Cross.

Met de Corolla Cross is Toyota rijkelijk laat in het C-SUV-segment, waar compacte modellen als de Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan en Kia Sportage al jaren succesvol de dienst uitmaken. Modellen die er minder saai uitzien dan een gewone hatchback of stationwagon, en die bewijzen dat je een hogere zitpositie erg comfortabel is en goed overzicht op het verkeer geeft.

Maar zo’n SUV kent natuurlijk ook enkele belangrijke nadelen.

Klopt. Een crossover of SUV wekt meer luchtweerstand op dan een hatchback of stationwagon van vergelijkbare lengte, en is doorgaans ook wat zwaarder. Niet goed voor het verbruik. Voor de opgehoogde modellen van Toyota is dat geen probleem, want die hebben een hybride aandrijflijn (de Land Cruiser uitgezonderd). Doordat je veelvuldig gebruik maakt van de elektrische energiebron, is het benzineverbruik nog altijd keurig. De Corolla Cross maakt op die regel zeker geen uitzondering.

Wat heeft de Corolla Cross meer te bieden dan bijvoorbeeld de Toyota C-HR?

Grappig dat je over de C-HR begint, want de Corolla Cross staat op precies hetzelfde TNGA-platform. Sterker nog: beide modellen hebben een identieke wielbasis. De Corolla Cross heeft alleen een andere koets gekregen, met een minder expressief design en meer praktische gebruiksmogelijkheden dankzij de langere overhang aan de rechtere achterkant.

Dat heeft bij de Corolla Cross geresulteerd in een bagageruimte van 417 liter (C-HR: 377 liter). Een volume dat echter geen grensverleggende waarde is in dit segment. Hetzelfde geldt voor de bewegingsvrijheid op de achterbank. Zou je overstappen vanuit de C-HR, dan lijkt de Corolla Cross een oceaan aan hoofdruimte te bieden, maar er zijn concurrenten – zoals de Nissan Qashqai en Volkswagen Tiguan – die het beslist beter doen. Door de hybride aandrijflijn is de Corolla Cross bovendien ongeschikt voor caravankampeerders. Zijn maximum trekgewicht bedraagt een schamele 750 kilo.

Nu staat de Toyota C-HR bekend als een erg leuk rijdende auto.

Daar heb je een punt. Maar van alle dynamiek die de C-HR kenmerkt, is in de Corolla Cross weinig meer over. Veiligheid staat duidelijk voorop, en dat zal door de beoogde kopersgroep natuurlijk erg op prijs worden gesteld. Begrijp ons echter niet verkeerd: vergeleken met bijvoorbeeld de (150 kilo zwaardere) Nissan Qashqai E-Power, laat de Corolla Cross zich vlotter een bocht in sturen en is het een wendbare auto. Op een slechte weg zit er behoorlijk veel beweging in het onderstel. Al met al doet de Corolla Cross weinig verkeerd, maar in tegenstelling tot de C-HR is het beslist geen auto waar de spanning vanaf druipt.

Terwijl de Corolla Cross toch 197 pk heeft …

In geval van de testauto is dat inderdaad het geval. De Corolla Cross was het eerste model waarin de vijfde generatie van Toyota’s hybride aandrijflijn werd toegepast. Dat klinkt overigens veelomvattender dan het is. Eigenlijk is het de aandrijflijn die we kennen uit bijvoorbeeld de C-HR 2.0 High Power Hybrid, alleen met een beetje meer vermogen – 197 pk dus. Het bestaat nog steeds uit een atmosferische verbrandingsmotor die met twee elektromotoren samenwerkt in een planetair tandwielstelsel. De techniek is op een zo laag mogelijk verbruik afgericht, als het kan rijd je elektrisch. Trap je het gaspedaal wat dieper in, dan laat de viercilinder monotoon van zich horen. Je kunt in 8,1 seconden naar de 100 accelereren, de topsnelheid is 180 km/h. Toyota belooft een WLTP-verbruik van 1 op 19,6, wij noteerden een gemiddeld verbruik van 1 op 18,5 tijdens de testperiode. Een keurig resultaat, waaruit blijkt dat de hybride aandrijflijn nog altijd actueel is.

Zijn er nog andere motorvarianten?

Aanvankelijk leverde Toyota alleen de High Power Hybrid aandrijflijn in de Corolla Cross, maar daar is sinds kort een tweede goedkopere motorvariant bijgekomen. Eveneens hybride, maar dan met een 1,8-liter viercilinder. Die versie heeft een vermogen van 140 pk. De honderdsprint neemt 10,0 seconden in beslag, zijn topsnelheid is 170 km/h. Het verbruiksverschil is marginaal: in de brochure staat een WLTP-gemiddelde van 1 op 20 vermeld.

Hoe zit het met de uitrustingsvarianten?

Er zijn vier niveaus, te beginnen bij de Active (vanaf € 37.295). Daarin hoef je niet op een houtje te bijten. Automatische airco met twee temperatuurzones, een digitaal instrumentarium, smartphone-integratie voor Apple CarPlay en Android Auto, 17-inch lichtmetaal en een navigatiesysteem zijn standaard. Daarnaast heeft de Corolla Cross Active al een zeer uitgebreid pakket veiligheids- en rijhulpsystemen, als onderdeel van Toyota Safety Sense3. Denk aan adaptieve cruisecontrol, lane departure alert, een actieve spoorhulp, vermoeidheidsherkenning, pre-collision warning met herkenning van fietsers en voetgangers en een scala aan sensoren die bij een dreigende aanrijding zorgen dat de auto veilig uitwijkt of stopt voor snel tegemoetkomend verkeer.

De Dynamic (+ €1.900) voegt daar 18-inch wielen, keyless entry, dakrails en privacy glas aan toe. Wanneer de voorkeur uitgaat naar de versie met tweeliter High Power Hybrid aandrijflijn, is de Dynamic de basisversie (vanaf €42.995). De Style (+ €2.200) heeft bovendien een elektrisch bediende achterklep, een draadloze telefoonlader, stoelverwarming (waarvan de knoppen uit een andere auto lijken te komen) en extra veiligheidsopties als dodehoekwaarschuwing, parkeersensoren voor en achter. Op de 1.8 Hybrid zijn zwartleren bekleding en elektrische stoelverstelling als Premium Pack optioneel (€1.095). Ten slotte is er de Executive, exclusief voor de tweeliter (meerprijs: €3.000). Die voegt stuurverwarming, geperforeerd leer, een 360-graden camera, een uitgebreid audiopakket met JBL-speakers en een geïntegreerd navigatiesysteem toe aan het totaalpakket.

Verder nog wat te vertellen over de Corolla Cross?

Jazeker, want de Corolla Cross was ten tijde van zijn introductie ook de eerste Toyota met een nieuw infotainmentsysteem, standaard vanaf de Active-versie. Het werkt gemakkelijk en snel. Dat kan niet gezegd worden van het digitale instrumentarium: het is soms even zoeken hoe het precies werkt en veel mogelijkheden kunnen alleen worden bediend als de auto stilstaat.

Toyota levert zijn auto’s tegenwoordig met 10 jaar garantie. Dat wil zeggen: als je de onderhoudsbeurten keurig volgens de voorschriften bij de officiële Toyota-dealer laat uitvoeren. Anders is het na 5 jaar gedaan met de garantiepret. Op dit moment misschien geen breekpunt, maar wanneer je in de toekomst een oudere tweedehands Corolla Cross zou kopen, wordt dat zeker een aandachtspunt.

De keuze van AutoWeek Test-coördinator Marco Gorter

Gezien het verschil in prestaties verdient de 2.0 Hybrid de aanbeveling, met de 1.8 moet je regelmatig veel van de aandrijflijn vragen om een beetje mee te komen met het verkeer. De 2.0 doet dat makkelijker en het verbruik is in de praktijk dan ook vrijwel gelijk. Bij de uitvoeringen is de Dynamic zeker het overwegen waard. Logisch bezien heeft die het meeste wel wat een moderne automobilist mag verwachten. Wil je toch meer luxe, dan is de stap naar een Style het overwegen waard, aangezien die onder meer dode hoek sensoren en stoelverwarming aan het aanbod toevoegt.