Wat was ook alweer de bedoeling van de Toyota Corolla Cross

Het model vulde in 2021 een gat op waarvan we in eerste instantie niet wisten dat het bestond. Je zou zeggen dat Toyota met de CH-R en de RAV4 het SUV-segment wel had afgedekt. Maar nee, er bleek zeker plaats voor de Corolla Cross, vooral omdat de RAV4 flink is gegroeid. Als je kijkt naar twintig jaar geleden dan was dat een schattig SUV’tje, maar inmiddels is het een lel van een auto met volwaardige D-segment uitstraling. Een te grote stap vanaf de compacte C-HR en dus kwam daar deze SUV op Corolla-basis. Sloeg het aan? Nou met een derde plek wereldwijd in de verkooplijsten is dat een understatement. Helemaal omdat de RAV4 op plek één stond, dus van kannibalisme is weinig te merken. SUV’s zijn overal hot en Toyota bouwt ze net even wat robuuster dan gemiddeld. En nu krijgt hij een update. Dat lijkt vrij vlot, maar de Corolla Cross was elders in de wereld eerder verkrijgbaar dan hier.

Een facelift dus. Alleen de bumper even bijpunten?

Ja, de neus is aangepakt, net als de binnnenkant. We gingen er eerder al uitgebreid op in. Maar er zijn ook onderhuidse technische wijzigingen. De sterkste variant, de 200h, is verdwenen. De auto was voor de facelift verkrijgbaar als Hybrid 140 en als Hybrid 200. De 140-versie blijft, maar net als onlangs bij de lage Corolla maakt de Hybrid 200 plaats voor de Hybrid 180. Die heeft 178 pk maar is (op papier) net zo rap en net zo zuinig als de Hybrid 200 die hij aflost. Dat komt omdat er meer kracht is over de breedte van de powerband. Die kracht is als vanouds afkomstig van een 2-liter viercilinder met 152 pk en daarbij 113 pk elektrokracht. Die pieken niet zozeer op vermogen, dan wel op efficiency en dus is het systeemvermogen lager dan je wellicht zou vermoeden.

En hoe rijdt de nieuwe Toyota Corolla Cross?

De elektrische boost is al sinds de lancering van deze Toyota zo groot dat de ergernissen van vroege Priussen tot het verleden behoren. Hij is meer dan vlot zat voor dagelijks gebruik. Aan het onderstel is verder weinig gewijzigd, maar het is wel te merken dat de Corolla Cross stiller is dan voorheen. Voor de update had de auto erg veel last van wind- en bandengeruis, een kwaaltje waarvan meer Toyota’s last hebben. Extra isolatie en kleinere spiegels hebben duidelijk effect. Het rijgedrag is vrij onmemorabel, wat iets anders is dan slecht. De Corolla Cross biedt redelijk wat comfort, maar de wegligging is evengoed prima. Hetzelfde geldt voor de besturing en de aandrijflijn. Het is Toyota ten voeten uit, maar het is wel te merken dat de RAV4 op een ander, beter, platform staat. Die auto is op alle vlakken beter. De Corolla Cross leunt logischerwijs bijna volledig op Corolla-techniek en die past net wat beter bij een lage auto dan bij deze SUV. De uitstraling zal dat voor de meeste mensen meer dan goed maken. Neem wel de 180-versie, de 140 heeft voor een auto van dit formaat naar onze smaak wat te weinig kracht. De Corolla Cross is ietsje duurder geworden, maar daar staat tegenover dat hij nu standaard ledkoplampen en stoelverwarming heeft. Daarmee is de geringe prijsverhoging in feite al gerechtvaardigd. We weten dat de volgende tip grotendeels in de wind zal worden geslagen in verband met ‘de hoge instap’, maar kijk als je dit model overweegt toch ook even naar een Corolla Touring Sports. Daarmee ben je goedkoper uit en rijd je bovendien nog zuiniger. Bovendien krijg je met 581 liter veel meer bagageruimte dan in de Corolla Cross met zijn 428 liter. En wellicht het belangrijkste: de Corolla Touring Sports rijdt beter.